SEA Games 2025

Rendy Varera Persembahkan Medali Emas untuk Tim Balap Sepeda di SEA Games Thailand 2025

Dengan teknik mengayuh yang stabil, ia melaju ke final dengan catatan waktu 47,835 detik dan menempati peringkat ketujuh.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Rendy Varera Persembahkan Medali Emas untuk Tim Balap Sepeda di SEA Games Thailand 2025
HO/IST/Dok: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro
ATLET SEPEDA INDONESIA - Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera, meraih medali emas pada nomor Mountain Bike (MTB) Men’s Cross Country di SEA Games Thailand 2025. 

Rendy Varera Persembahkan Medali Emas untuk Tim Balap Sepeda di SEA Games Thailand 2025
 
Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera, meraih medali emas pada nomor Mountain Bike (MTB) Men’s Cross Country di SEA Games Thailand 2025.

Prestasi ini menjadi salah satu pencapaian penting Tim Indonesia di cabang balap sepeda.

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, senang pastinya, dan bangga sekali dengan pencapaian ini,” ujar Rendy usai upacara penghargaan.

Baca juga: Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025: Atlet Downhill Indonesia Sumbang 2 Perak

Bertanding di Khao Kheow Open Zoo, Rendy tampil impresif sejak babak penyisihan.

Dengan teknik mengayuh yang stabil, ia melaju ke final dengan catatan waktu 47,835 detik dan menempati peringkat ketujuh.

Memasuki babak final, Rendy tampil tanpa beban namun tetap waspada menghadapi trek yang menantang.

Hasilnya, ia berhasil mengungguli sembilan pesaing dari Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

Posisi kedua diraih pesepeda Malaysia, Zulfikri Zulkifli, sementara peringkat ketiga ditempati atlet Filipina, Mark Louwel Valderama.

“Sebenarnya target saya di downhill karena itu nomor saya selanjutnya. Di race kali ini saya main maksimal, lebih enjoy, tapi tetap mati-matian,” kata Rendy.

“Kalau di Asian Games ada nomor saya, saya ingin tampil di sana,” katanya.

Kemenangan Rendy Varera menambah koleksi medali emas Indonesia menjadi enam, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di klasemen sementara SEA Games Thailand 2025.

Secara keseluruhan, Tim MTB Indonesia meraih 1 medali emas dan 2 medali perak pada edisi SEA Games kali ini.

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono mengucap syukur atas raihan tim balap sepeda MTB di SEA Games 2025.

"Alhamdulillah setelah dua medali perak kemarin, hari ini balap sepeda melalui nomor cross country eliminator dengan atlet Rendy Varera Sanjaya berhasil meraih medali emas untuk Tim Indonesia,” ujar Bayu.

Sumber: Tribunnews.com
Rendy Varera
SEA Games 2025
balap sepeda
