Timnas 3x3 Putri Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal SEA Games: Coach Rama Siapkan Skema Khusus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas Bola Basket 3x3 Putri menjaga asa menuju tangga juara. Kepastian ini didapat usai mereka menembus semifinal SEA Games 2025 Thailand.

Timnas Bola Basket 3x3 Putri lolos semifinal usai menangkan dua pertandingan di babak penyisihan Grup A. Kemenangan pertama Ayu Sriartha dkk di dapat dengan kalahkan Filipina 21-15.

Kemudian kemenangan kedua didapat dengan hentikan perlawanan Malaysia dengan kedudukan 19-10. Kedua pertandingan ini dibukukan Timnas Bola Basket 3x3 Putri di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Rabu (10/12).

Indonesia kemudian lolos ke semifinal menantang Vietnam. Vietnam ke semifinal dengan status runner up Grup B.

Selama babak penyisihan Grup B, Vietnam kalah 16-17 atas Thailand. Kemudian mengemas kemenangan atas Singapura dengan kedudukan 21-16 dan kalahkan Laos dengan skor 21-7.

“Di semifinal, Timnas 3x3 Putri ketemu Vietnam,” jelas Pelatih Timnas 3x3 Fandi Andika Ramadhani.

“Vietnam tetep kuat karena diperkuat si kembar. Melawan mereka, pasti kita harus fokus di defense dulu untuk stop atau mengurai off-nya mereka biar gak berkembang,” jelas Coach Rama, sapaan karib Fandi Andika Ramadhani.

Selain itu, Coach Rama juga telah siapkan cara untuk menjaga kans menang untuk amankan tiket final. Terutama penguatan di bawah basket.

“Kita juga harus memperkuat lagi strength kita di bawah basketnya,” jelasnya.

Timnas Bola Basket 3x3 Putri selama SEA Games telah mempersembahkan medali perunggu pada SEA Games 2019 Filipina.

Medali ini konsisten dipersembahkan Timnas 3x3 Putri pada pelaksanaan SEA Games berikutnya, yaitu pada 2021 Hanoi dan 2023 Kamboja.

Sementara dari sektor putra, Timnas 3x3 tidak bisa mengikuti langkah Tim Putri. Ini karena tim yang diperkuat Surliyadin, Sandy Ibrahim Aziz, Reggie Mononimbar, dan Nickson Gosal kalah dua kali dalam tiga pertandingan Grup A.

Dua kekalahan itu dirasakan saat melawan Thailand dengan kedudukan 17-20 dan takluk kepada Singapura 18-20. Satu-satunya kemenangan dipersembahkan saat mengalahkan Myanmar 21-13.