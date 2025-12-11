Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Timnas 3x3 Putri Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal SEA Games: Coach Rama Siapkan Skema Khusus

Timnas Basket 3X3 Putri Indonesia lolos ke semifinal menantang Vietnam. Vietnam ke semifinal dengan status runner up Grup B.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Timnas 3x3 Putri Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal SEA Games: Coach Rama Siapkan Skema Khusus
HO/IST/dok: NOC Indonesia
TEMBUS SEMIFINAL - Timnas Bola Basket 3x3 Putri menjaga asa menuju tangga juara. Kepastian ini didapat usai mereka menembus semifinal SEA Games 2025 Thailand. Di babak semifinal, Timnas Putri 3x3 Indonesia akan menghadapi Vietnam. 

Timnas 3x3 Putri Indonesia Hadapi Vietnam di Semifinal SEA Games: Coach Rama Siapkan Skema Khusus

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas Bola Basket 3x3 Putri menjaga asa menuju tangga juara. Kepastian ini didapat usai mereka menembus semifinal SEA Games 2025 Thailand.

Timnas Bola Basket 3x3 Putri lolos semifinal usai menangkan dua pertandingan di babak penyisihan Grup A. Kemenangan pertama Ayu Sriartha dkk di dapat dengan kalahkan Filipina 21-15.

Baca juga: Big Man Derrick Michael Bela Tim Basket Indonesia Lawan Thailand, Prastawa: Kami Sudah Tidak Sabar

Kemudian kemenangan kedua didapat dengan hentikan perlawanan Malaysia dengan kedudukan 19-10. Kedua pertandingan ini dibukukan Timnas Bola Basket 3x3 Putri di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Rabu (10/12).

Indonesia kemudian lolos ke semifinal menantang Vietnam. Vietnam ke semifinal dengan status runner up Grup B.

Selama babak penyisihan Grup B, Vietnam kalah 16-17 atas Thailand. Kemudian mengemas kemenangan atas  Singapura dengan kedudukan 21-16 dan kalahkan Laos dengan skor 21-7.

Rekomendasi Untuk Anda

“Di semifinal, Timnas 3x3 Putri ketemu Vietnam,” jelas Pelatih Timnas 3x3 Fandi Andika Ramadhani.

“Vietnam tetep kuat karena diperkuat si kembar. Melawan mereka, pasti kita harus fokus di defense dulu untuk stop atau mengurai off-nya mereka biar gak berkembang,” jelas Coach Rama, sapaan karib Fandi Andika Ramadhani.

Selain itu, Coach Rama juga telah siapkan cara untuk menjaga kans menang untuk amankan tiket final. Terutama penguatan di bawah basket.

“Kita juga harus memperkuat lagi strength kita di bawah basketnya,” jelasnya.

Timnas Bola Basket 3x3 Putri selama SEA Games telah mempersembahkan medali perunggu pada SEA Games 2019 Filipina.

Medali ini konsisten dipersembahkan Timnas 3x3 Putri pada pelaksanaan SEA Games berikutnya, yaitu pada 2021 Hanoi dan 2023 Kamboja.

Sementara dari sektor putra, Timnas 3x3 tidak bisa mengikuti langkah Tim Putri. Ini karena tim yang diperkuat Surliyadin, Sandy Ibrahim Aziz, Reggie Mononimbar, dan Nickson Gosal kalah dua kali dalam tiga pertandingan Grup A.

Dua kekalahan itu dirasakan saat melawan Thailand dengan kedudukan 17-20 dan takluk kepada Singapura 18-20. Satu-satunya kemenangan dipersembahkan saat mengalahkan Myanmar 21-13.

 

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
SEA Games 2025
Timnas 3X3 Putri
Semifinal
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#SEA Games 2025

Prediksi Line-up Timnas U22 Indonesia vs Myanmar, Garuda Harus Tampil Lebih Menyerang

Prediksi Line-up Timnas U22 Indonesia vs Myanmar, Garuda Harus Tampil Lebih Menyerang

Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Megawati Tak Main Penuh, Indonesia ke Semifinal usai Bantai Myanmar

Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Megawati Tak Main Penuh, Indonesia ke Semifinal usai Bantai Myanmar

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas