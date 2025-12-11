Profil Ni Kadek Dhinda, Pebulutangkis Tunggal Putri yang Dramatis ke Perempat Final SEA Games 2025

Profil Ni Kadek Dhinda, Pebulutangkis Tunggal Putri yang Tampil Dramatis ke Perempat Final SEA Games 2025

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi kembali membuat kejutan.

Kali ini, kejutan itu terjadi pada babak 16 besar SEA Games 2025.

Ni Kadek Dhinda yang baru melakukan debut di ajang ini sukses menundukkan unggulan keempat asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh, melalui duel ketat tiga gim dengan skor 16-21, 22-20, 21-14.

Dhinda mengakui laga ini sangat menegangkan, terlebih ini adalah pengalaman perdananya tampil di SEA Games sekaligus pertama kali berjumpa Thuy Linh yang dikenal sebagai pemain senior dan tangguh.

“Ini pertama kalinya saya di SEA Games dan pertama kali juga lawan Thuy Linh. Saya melihat dia tidak mudah dikalahkan dan merupakan pemain senior,” ujar Dhinda seusai laga, Kamis (11/12/2025).

Tampil tegang karena ingin membuktikan diri, Ni Kadek Dhinda sempat kehilangan gim pertama.

Ia mengaku sudah menjalankan pola permainan yang benar, namun justru berubah ketika unggul jauh.

“Awal-awal polanya sudah benar, tapi saat unggul jauh saya malah mengubah pola dengan terus menyerang. Padahal instruksi pelatih untuk tetap bermain rally,” terang Ni Kadek Dhinda..

Sementara itu pada gim kedua dan ketiga, Dhinda mulai menemukan ritme.

Ia melihat kondisi fisik lawan mulai menurun.

Kondisi tersebut pun langsung ia manfaatkan untuk terus menyerang dan mendulang poin demi poin.

“Kondisi dia sudah terlihat menurun, jadi saya ambil momentumnya untuk terus dapat poin,” ucap Dhinda.

Lebih lanjut, terkati target menurutnya meski mengakui semua atlet pasti menargetkan juara, Dhinda memilih menetapkan sasaran realistis melihat hasil undian.