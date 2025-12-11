Rekap Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Punya 9 Wakil di Perempatfinal Nomor Perorangan

Ringkasan Berita: Delapan dari sembilan wakil Indonesia yang tampil di babak 16 besar sukses meraih kemenangan dan lolos ke 8 besar. EA Games 2025 nomor perorangan.

Satu-satunya kekalahan yang dialami wakil Indonesia hari ini adalah dari sektor ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Ditambah Putri KW yang telah berada di 8 besar tanpa bertanding, Indonesia kini memiliki 9 wakil di babak perempat final bulu tangkis yang akan bertanding pada Jumat (12/12) besok.

TRIBUNNEWS.COM - Delapan dari sembilan wakil Indonesia yang tampil di babak 16 besar sukse meraih kemenangan di cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan SEA Games 2025, Kamis (11/12/2025).

Kemenangan pasangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilsya Trias Puspitasari melengkapi delapan wakil Indonesia yang lolos ke babak perempat final.

Ganda putri ranking 59 dunia ini mengalahkan wakil Singapura Insyirah Khan/Lee Xin Yi Megan lewat pertarungan dua set langsung dengan skor 21-10, 21-9.

Bertanding di Thammasat Rangsit Gymnasium 4, Ana/Trias hanya butuh 33 menit untuk menyudahi perlawanan pasangan ranking 368 dunia itu.

Hasil ini menjadikan Ana/Trias sebagai wakil kedelapan yang lolos ke babak perempat final lewat laga yang dimainkan hari ini.

Sebelumnya, pasangan ganda putri lainnya Rachel Allessya Mawar/Febi Setianingrum lebih dulu memastikan tiket 8 besar setelah menyingkirkan wakil Singapura lainnya.

Rachel/Febi menang 21-11, 21-11 dari Zheng Hong Li/Zheng Yan Li dalam tempo 27 menit.

Dengan demikian, dua wakil ganda putri Indonesia masih utuh dan akan melanjutkan perjuangan ke babak penyisihan 8 besar.

Dari ganda putra, pasangan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi mengalahkan wakil Myanmar dengan kemenangan telak 21-11, 21-10.

Sabar/Reza yang jadi unggulan ketiga di SEA Games ini tak begitu kesulitan saat melawan pasangan ranking 667 dunia itu.

Hanya butuh waktu 26 menit bagi Sabar/Reza untuk memastikan tiket 8 besar, mengikuti jejak kompatriotnya Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Ya, sebelum Sabar/Reza pasangan ganda putra Indonesia lainnya, Leo/Bagas lebih dulu meraih kemenangan, juga dari wakil Myanmar, Hein Thiha Aung/Phonr Htet Zaw.

Tak ada perlawanan berarti dari pasangan ranking 619 dunia itu. Leo/Bagas juga hanya butuh waktu 18 menit untuk menang dengan angka yang cukup mencolok atau skor afrika 21-4, 21-7.

Sementara itu, dua wakil di tunggal putra juga berhasil lolos. Zaki Ubaidillah alias Ubed yang menang atas Le Duc Phat (Vietnam) dengan skor 17-21, 21-9 dan 21-19.

Kemenangan Ubed juga diikuti Alwi Farhan yang berhasil menundukkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang dengan skor 21-17, 21-15.