Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Masih di Posisi 2 dengan 14 Emas, 20 Perak, & 12 Perunggu

Ringkasan Berita: Saat ini kontingen Indonesia berada di urutan dua klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Kamis (11/12/2025) pukul 19.30 WIB

Kontingen Indonesia telah meraih 14 medali emas, 20 perak, dan 12 perunggu

Sedangkan di urutan pertama ada Thailand selaku tuan rumah dengan 36 emas, 20 perak, 15 perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 masih menempatkan kontingen Indonesia di posisi dua, Kamis (11/12/2025) pukul 19.30 WIB.

Kontingen Indonesia sejauh ini telah meraih 14 medali emas, 20 perak, dan 12 perunggu.

Yang terbaru, pundi-pundi medali SEA Games 2025 untuk kontingen Indonesia datang dari cabang olahraga (cabor) basket 3x3 putri, renang, atletik, dan mixed martial arts.

Bertempat di Nimibutr Stadium, Stadion Nasional, Bangkok, Thailand, Timnas basket 3x3 putri Indonesia meraih medali emas SEA Games 2025 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 20-18.

Timnas basket 3x3 putri Indonesia diperkuat oleh Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, dan Kimberley Pierre Louis.

Lalu dari cabor renang, hari ini meraih tiga medali terdiri dari dua emas dan satu perunggu.

Medali emas diraih oleh oleh Jason Donovan Yusuf (nomor 50m gaya punggung putra) dan Masniari Wolf (nomor 50m gaya punggung putri).

Sedangkan medali perunggu diraih oleh I Gede Siman Sudartawa di nomor 50m gaya punggung putra.

Kemudian dari cabor atletik, hari ini meraih satu medali emas dan satu perak.

Medali emas diraih oleh Diva Renatta Jayadi yang bertanding di nomor lompat galah putri.

Kemudian medali perak dipersembahkan oleh Wahyudi Putra meraih yang bertanding di nomor 1500m putra.

Sementara di cabor mixed martial arts, kontingen Indonesia hari ini membawa pulang satu medali emas dan satu perak.

Medali emas diraih Dwi Ani Retno Wulan di nomor traditional -54kg putri.

Lalu medali perak disumbang Maydelse Sitepu di nomor modern 60kg putri.

Klasemen Medali SEA Games 2025

Kamis (11/12/2025) pukul 19.30 WIB

Thailand: 36 emas, 20 perak, 15 perunggu Indonesia: 14 emas, 20 perak, 12 perunggu Vietnam: 10 emas, 7 perak, 23 perunggu Singapura: 5 emas, 6 perak, 9 perunggu Filipina: 5 mas, 5 perak, 20 perunggu Malaysia: 3 emas, 8 perak, 17 perunggu Myanmar: 2 emas, 3 perak, 1 perunggu Laos: 1 emas, 1 perak, 8 perunggu Timor Leste: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu Brunei Darussalam: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025