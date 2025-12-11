Cetak Sejarah, Timnas 3x3 Putri Indonesia Sabet Medali Emas SEA Games 2025

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Timnas Bola Basket 3x3 Putri catatkan sejarah. Untuk kali pertama sejak bola basket 3x3 dipertandingkan di SEA Games pada 2019 Filipina, Indonesia mengoleksi medali emas.

Kepastian Indonesia mengoleksi medali emas terjadi pada SEA Games 2025 Thailand. Indonesia meraih medali emas usai tak terkalahkan sejak penyisihan grup.

Timnas 3x3 Putri memulai perjalanan di SEA Games 2025 Thailand dari Grup A pada Rabu (10/12/2025), dengan mengalahkan Filipina 21-15. Mereka kemudian menjaga dominasi dengan tumbangkan Malaysia 19-10 pada laga kedua.

Sukses kalahkan dua rivalnya di Grup A, Timnas 3x3 Putri melenggang ke semifinal dengan status juara grup. Di semifinal, tim yang diperkuat Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre-Louis, Agustin Gradita Retong, dan Ayu Sriartha Kusuma Dewi menghadapi Vietnam sehari berikutnya.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Kamis (11/12/2025), Vietnam ditaklukkan dengan kedudukan 20-18. Kemenangan ini antarkan mereka ke final.

Di final, Timnas 3x3 Putri yang diasuh Fandi Andika Ramadhani ini menghadapi Thailand. Di partai puncak ini, Thailand diatasi dengan kedudukan 20-18.

Ini adalah medali emas pertama Timnas 3x3 Putri sejak Bola Basket 3x3 dipertandingkan pada SEA Games 2019 Filipina.

Sebelum mendapatkan medali emas, medali yang dikoleksi Timnas 3x3 Putri adalah perunggu. Medali itu masing-masing dicatatkan pada SEA Games 2021 di Hanoi dan SEA Games 2023 di Kamboja.

“Sejarah baru dari bola basket. Pertama kali mendapatkan medali emas sejak 3x3 putri dipertandingkan di SEA Games,” terang Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi.

Manajer Timnas 3x3 Indonesia John Nawawi mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah bola basket Indonesia, mengingat ini adalah medali emas pertama Indonesia dari bola basket 3x3 sejak dipertandingkan di SEA Games pada 2019 di Filipina.

“Ini emas pertama dalam sejarah 3x3 Putri Indonesia, pasti sangat bangga atas prestasi atlet-atlet dan coaching staff kita!,” terang John.

Lanjut John, medali emas ini tidak didapat dengan mudah. Semua bekerja dengan keras.

“Perjuangan mereka gak mudah, tapi dengan pemain-pemain berpengalaman di 3x3, 2 SEA Games berturut-turut kita selalu kepeleset di semifinal dan meraih perunggu, tapi kali ini kita tidak menyia-nyiakan kesempatan final, they say "third time's a charm,” ucap John.

Kata John, medali emas ini menjadi motivasi tersendiri bagi perkembangan bola basket 3x3 Indonesia. Bahwa dengan capaian ini harapannya bisa melangkah ke level lebih tinggi.

“Medali emas ini adalah harapan besar buat tim putri 3x3 kita untuk maju terus ke level yang lebih lagi dan lagi! first of many Gold for 3x3 indonesia," pungkasnya.