SEA Games 2025

Niat Mulia Atlet MMA Dwi Ani Retno Wulan Setelah Raih Emas SEA Games 2025

Persiapan yang matang, disiplin menjalankan strategi, dan eksekusi teknik yang efisien menjadi kunci kemenangan

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
RAIH EMAS - Cabang olahraga Mixed Martial Arts (MMA) resmi mencetak sejarah bagi Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Atlet putri Dwi Ani Retno Wulan yang turun pada nomor Traditional -54 kg berhasil meraih medali emas pertama MMA untuk Indonesia setelah menundukkan Thi Thanh Binh Duong dari Vietnam di partai final. 

Niat Mulia Atlet MMA Dwi Ani Retno Wulan Setelah Raih Emas SEA Games 2025
 
Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cabang olahraga Mixed Martial Arts (MMA) resmi mencetak sejarah bagi Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025.

Atlet putri, Dwi Ani Retno Wulan yang turun pada nomor Traditional -54 kg berhasil meraih medali emas pertama MMA untuk Indonesia setelah menundukkan Thi Thanh Binh Duong dari Vietnam di partai final.

Pertandingan berjalan ketat, namun Dwi Ani tampil dominan sejak awal.

Persiapan yang matang, disiplin menjalankan strategi, dan eksekusi teknik yang efisien menjadi kunci kemenangan dalam laga yang penuh tekanan tersebut.

Baca juga: Cetak Sejarah, Timnas 3x3 Putri Indonesia Sabet Medali Emas SEA Games 2025

Wulan sapaan akrabnya mengatakan sangat bersukur dan bangga atas hasil yang diraih dalam debutnya di panggung SEA Games. Atlet 27 tahun itu menyebut kemenangan ini lahir dari kerja keras yang dilakukannya selama setahun berlatih.

“Alhamdulillah. Saya hanya jalankan instruksi pelatih. Kalau soal strategi, pelatih yang pikirkan, saya tinggal eksekusi. Saya percaya pada pelatih dan pada diri saya sendiri,” ucap Wulan yang mengawali kariernya sebagai atlet tinju tersebut.

Buat Wulan, medali emas pertamanya di SEA Games ini ia persembahkan kepada orang-orang yang selama ini mendukung perjalanan kariernya.

“Pertama untuk ibu saya, lalu untuk pelatih-pelatih saya, Coach Marcos Machado, Coach Yohan, dan Ketua Umum Pertacami yang memberi fasilitas selama TC,” ujar atlet asal Rembang, Jawa Tengah itu.

Emas ini menjadi pencapaian penting dalam kariernya. Dwi Ani menilai bahwa hasil tersebut merupakan target pribadi sekaligus batu loncatan menuju ambisi yang lebih besar di masa depan.

Terlebih, medali emas ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya tarung campuran (MMA) dipertandingkan di SEA Games.

Menyoal bonus Rp1 miliar yang dijanjikan pada peraih medali emas di SEA Games 2025, Wulan menyebut akan menggunakannya untuk memberangkatkan ibunda tercintanya ke Tanah Suci.

“Insya Allah kalau bonusnya cair saya mau memberangkatkan ibu saya ke Tanah Suci untuk umroh,” sebutnya.

Selain emas dari Wulan, MMA juga menyumbangkan medali perak dari kelas modern -54kg atas nama Vallensia Fahira Hotmauli dan kelas modern -60kg putri atas nama Maydelse Sitepu.

Alifan Bagus Fernanda yang turun di kelas traditional -56 kg putra harus mengakui keunggulan dari wakil tuan rumah Thailand Norachart Sutharang yang berhasil menang di babak final.

Sedangkan Albert yang turun di kelas modern -65kg putra meraih medali perunggu.

Sementara, pada partai final terakhir cabor MMA di SEA Games Thailand 2025 yang mempertemukan Alfiandi dengan wakil Vietnam Ngoc Luong Tran di kelas modern -60kg putra, Tim Indonesia harus puas dengan medali perak. 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
mixed martial arts
SEA Games 2025
Dwi Ani Retno Wulan
