SEA Games 2025

Klasemen Voli SEA Games 2025 Putri: Duel Indonesia vs Vietnam Penentu Puncak, Thailand Sudah Menanti

Vietnam, Indonesia, dan Thailand sama-sama meraih kemenangan telak 3-0 di hari kedua cabang voli putri SEA Games 2025 dan ketiganya lolos semifinal.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Nuryanti
Klasemen Voli SEA Games 2025 Putri: Duel Indonesia vs Vietnam Penentu Puncak, Thailand Sudah Menanti
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tengah) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. Indonesia, Vietnam, dan Thailand sama-sama meraih kemenangan telak 3-0 di hari kedua cabang voli putri SEA Games 2025 dan ketiganya lolos semifinal pada Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Tiga laga voli putri SEA Games 2025 hari ini kembali menghasilkan kemenangan 3-0 untuk Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Ketiganya kini lolos semifinal.
  • Persaingan puncak klasemen di Pool B akan ditentukan pada duel Indonesia vs Vietnam, sementara runner-up grup hampir pasti bertemu Thailand di semifinal sesuai regulasi penyeberangan.
  • Dengan tiga tiket semifinal sudah diamankan, satu tempat tersisa akan diperebutkan Filipina dan Singapura pada laga terakhir fase grup.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil hari kedua cabang voli putri SEA Games 2025 berjalan sesuai prediksi: Vietnam, Indonesia, dan Thailand sama-sama meraih kemenangan telak 3-0, Kamis (11/12/2025).

Kemenangan ketiganya mempertegas status mereka sebagai langganan empat besar. Ketiga tim itu kini telah memastikan tiket ke semifinal.

Namun, peta persaingan belum selesai. Slot juara grup Pool B masih akan ditentukan di laga terakhir antara Indonesia vs Vietnam.

Posisi runner-up sangat krusial karena di semifinal akan bertemu Thailand, ratu voli Asia yang selalu meraih medali emas yang kini penguasa Pool A.

Adapun satu slot dari Pool A, yakni posisi runner up, akan diperebutkan oleh Singapura atau Filipina di laga terakhir. 

Vietnam dan Thailand masih berada di puncak klasemen voli SEA Games 2025 putri setelah hasil pertandingan hari kedua, Kamis (11/12/2025).

Vietnam 3-0 Malaysia (25-8, 25-5, 25-3) 

Tim voli putri Vietnam kembali melanjutkan penampilan superiornya di SEA Games 2025 saat menghadapi Malaysia.

Sejak awal, pasukan Nguyen Tuan Kiet langsung menguasai tempo dengan serangan agresif dari Kieu Trinh, Như Anh, dan Vi Thị Như Quynh. 

Malaysia pun sulit keluar dari tekanan dan hanya mampu mencetak 8 poin di set pertama.

Set kedua dan ketiga menjadi bukti betapa timpangnya kualitas kedua tim.

Vietnam terus melakukan rotasi, memberi menit bermain pada pemain muda tanpa menurunkan intensitas serangan.

Kerja sama cepat Lâm Oanh di setter, ketepatan finishing Kim Thanh, dan pertahanan libero Khánh Đang membuat Malaysia tak punya ruang bernapas.

Skor 25-5 dan 25-3 menunjukkan dominasi nyaris total, sekaligus menjaga catatan clean sheet Vietnam.

Mereka kini mengoleksi dua kemenangan, enam poin, dan selisih poin yang sangat besar, menempatkan mereka sebagai penguasa pool B.

Halaman 1/3
123
Tribunnews
