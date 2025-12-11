Rekap Hasil Odisha Masters 2025: 12 Wakil Indonesia Melaju ke Perempat Final, Termasuk Rian/Rahmat

Ringkasan Berita: Sebanyak 12 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025

Ada Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra) hingga Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (ganda campuran)

Rian/Rahmat lolos perempat final Odisha Masters 2025 setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Boon Zhe/Wong Vin Sean, dengan skor 19-21 dan 11-21

Sedangkan Dejan/Bernadine menang atas wakil Uni Emirat Arab, PS Ravikrishna/Janani Ananthakumar, dengan skor 7-21 dan 16-21

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil badminton Odisha Masters 2025 diwarnai dengan kemenangan 12 wakil Indonesia di babak 16 besar, Kamis (11/12/2025).

Odisha Masters 2025 merupakan turnamen BWF Tour Super 100 yang berlangsung 9-14 Desember pekan ini di Jawahar Lal Nehru Stadium, India.

Sebanyak 16 wakil Indonesia telah mengerahkan kemampuan terbaiknya di babak 16 besar Odisha Masters 2025.

Hasilnya, ada 12 wakil Indonesia yang berhasil meraih kemenangan sekaligus memastikan tiket lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025.

Dari 12 wakil Indonesia yang lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025, ada pasangan ganda putra Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Rian/Rahmat yang menempati unggulan ketujuh berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Boon Zhe/Wong Vin Sean, dengan skor 19-21 dan 11-21.

RIAN/RAHMAT - Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, saat bertanding melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dalam perempat final Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada 17 Oktober 2025. Sebanyak 12 wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025 termasuk Rian/Rahmat. (PBSI)

Kemenangan ini menjadi awal yang bagus bagi Rian/Rahmat.

Mengingat Odisha Masters 2025 menjadi turnamen pertama yang Rian/Rahmat ikuti sejak terakhir tampil di Hylo Open 2025 Super 300 akhir Oktober lalu.

Selain Rian/Rahmat, ada pasangan ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana yang juga memastikan diri lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025.

Dejan/Bernadine menang atas wakil Uni Emirat Arab, PS Ravikrishna/Janani Ananthakumar, dengan skor 7-21 dan 16-21.

Setelah sebelumnya berhasil menjadi juara Syed Modi International 2025 Super 300 yang juga digelar di India, Dejan/Bernadine diharapkan bisa menambah koleksi trofi mereka dengan menjadi kampiun Odisha Masters 2025.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rekap hasil wakil Indonesia di 16 besar Odisha Masters 2025.

Rekap Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Odisha Masters 2025

(WS): Anupama Upadhyaya (India/unggulan 5) vs Chiara Marvella Handoyo (Indonesia), 21-16, 12-21, 14-6 *retired

(MS): Muhamad Yusuf (Indonesia) vs Orijit Chaliha (India), 21-15 dan 21-18

(MD): Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan (Taiwan/unggulan 1) vs Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo (Indonesia), 21-13 dan 21-14