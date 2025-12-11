Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour

Rekap Hasil Odisha Masters 2025: 12 Wakil Indonesia Melaju ke Perempat Final, Termasuk Rian/Rahmat

Sebanyak 12 wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025 termasuk Rian/Rahmat.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Rekap Hasil Odisha Masters 2025: 12 Wakil Indonesia Melaju ke Perempat Final, Termasuk Rian/Rahmat
PBSI
RIAN/RAHMAT - Ekspresi ganda putra Indonesia, Rian Ardianto/Rahmat Hidayat saat bertanding dalam perempat final Denmark Open 2025 melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (6/India) di Jyske Bank Arena, Denmark, pada 17 Oktober 2025. Sebanyak 12 wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025 termasuk Rian/Rahmat. 

Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 12 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025
  • Ada Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (ganda putra) hingga  Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (ganda campuran)
  • Rian/Rahmat lolos perempat final Odisha Masters 2025 setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Boon Zhe/Wong Vin Sean, dengan skor 19-21 dan 11-21
  • Sedangkan Dejan/Bernadine menang atas wakil Uni Emirat Arab, PS Ravikrishna/Janani Ananthakumar, dengan skor 7-21 dan 16-21

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil badminton Odisha Masters 2025 diwarnai dengan kemenangan 12 wakil Indonesia di babak 16 besar, Kamis (11/12/2025).

Odisha Masters 2025 merupakan turnamen BWF Tour Super 100 yang berlangsung 9-14 Desember pekan ini di Jawahar Lal Nehru Stadium, India.

Sebanyak 16 wakil Indonesia telah mengerahkan kemampuan terbaiknya di babak 16 besar Odisha Masters 2025.

Hasilnya, ada 12 wakil Indonesia yang berhasil meraih kemenangan sekaligus memastikan tiket lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025.

Dari 12 wakil Indonesia yang lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025, ada pasangan ganda putra Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Rian/Rahmat yang menempati unggulan ketujuh berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Goh Boon Zhe/Wong Vin Sean, dengan skor 19-21 dan 11-21.

Baca juga: Rekap Hasil Badminton SEA Games 2025: Indonesia Punya 9 Wakil di Perempatfinal Nomor Perorangan

RIAN/RAHMAT - Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, saat bertanding melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dalam perempat final Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada 17 Oktober 2025.
RIAN/RAHMAT - Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, saat bertanding melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dalam perempat final Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada 17 Oktober 2025. Sebanyak 12 wakil Indonesia lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025 termasuk Rian/Rahmat. (PBSI)
Kemenangan ini menjadi awal yang bagus bagi Rian/Rahmat.

Mengingat Odisha Masters 2025 menjadi turnamen pertama yang Rian/Rahmat ikuti sejak terakhir tampil di Hylo Open 2025 Super 300 akhir Oktober lalu.

Selain Rian/Rahmat, ada pasangan ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana yang juga memastikan diri lolos ke babak perempat final Odisha Masters 2025.

Dejan/Bernadine menang atas wakil Uni Emirat Arab, PS Ravikrishna/Janani Ananthakumar, dengan skor 7-21 dan 16-21.

Setelah sebelumnya berhasil menjadi juara Syed Modi International 2025 Super 300 yang juga digelar di India, Dejan/Bernadine diharapkan bisa menambah koleksi trofi mereka dengan menjadi kampiun Odisha Masters 2025.

Baca juga: Profil Ni Kadek Dhinda, Pebulutangkis Tunggal Putri yang Dramatis ke Perempat Final SEA Games 2025

Untuk lebih lengkapnya, berikut rekap hasil wakil Indonesia di 16 besar Odisha Masters 2025.

Rekap Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Odisha Masters 2025

(WS): Anupama Upadhyaya (India/unggulan 5) vs Chiara Marvella Handoyo (Indonesia), 21-16, 12-21, 14-6 *retired

(MS): Muhamad Yusuf (Indonesia) vs Orijit Chaliha (India), 21-15 dan 21-18

(MD): Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan (Taiwan/unggulan 1) vs Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo (Indonesia), 21-13 dan 21-14

Halaman 1/2
12
Tags:
BWF World Tour 2025
Odisha Masters 2025
BWF Tour
Badminton Indonesia
Hasil Badminton Hari Ini
