SEA Games 2025

Melaju ke Perempat Final SEA Games 2025, Ubed Siapkan Mental Hadapi Unggulan Pertama Loh Kean Yew

Ubed melaju setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil Vietnam, Le Duc Phat, dengan skor 17-21, 21-9, 21-19.

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Melaju ke Perempat Final SEA Games 2025, Ubed Siapkan Mental Hadapi Unggulan Pertama Loh Kean Yew
HO/IST/HO/dok: PBSI
KE PEREMPAT FINAL - Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab Ubed sukses melangkah ke babak perempat final SEA Games 2025 Thailand setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil Vietnam, Le Duc Phat, dengan skor 17-21, 21-9, 21-19. 

Melaju ke Perempat Final SEA Games 2025, Ubed Siapkan Mental Hadapi Unggulan Pertama Loh Kean Yew
 
Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab Ubed, melangkah ke babak perempat final SEA Games 2025 Thailand.

Ubed melaju setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil Vietnam, Le Duc Phat, dengan skor 17-21, 21-9, 21-19.

Seusai pertandingan, Ubed mengakui laga berlangsung ketat.

Baca juga: Profil Ni Kadek Dhinda, Pebulutangkis Tunggal Putri yang Dramatis ke Perempat Final SEA Games 2025

"Alhamdulillah, hari ini bisa diberi kemenangan, lancar tanpa cedera juga. Walaupun tadi permainannya sempat agak ketat, saya bisa mengatasi itu,” seusai laga, Kamis (11/12/2025).

Dalam laga ini, Ubed mengakui dirinya sempat kehilangan fokus di gim pertama. Terlebih Le Duc Phat bermain dengan apik di gim pertama.

“Di gim pertama tadi juga sempat unggul, mungkin di situ lawannya agak mempercepat tempo jadi saya agak sedikit kaget. Akhirnya dia lebih yakin dan saya balik tertekan,” ujarnya.

Meski begitu, Ubed mampu bangkit di dua gim berikutnya dan menutup laga dengan kemenangan.

Ia kini bersiap menghadapi laga berat melawan juara dunia 2021, Loh Kean Yew yang juga jadi unggulan pertama di ajang ini.

“Besok lawan Loh, mental harus dikuatkan. Saya berharap bisa bikin kejutan di SEA Games pertama ini,” ujarnya penuh optimisme.

INDONESIA OPEN 2025 - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty pada babak 32 besar Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Leo dan Bagas gagal melaju ke babak 16 besar setelah kalah dengan skor 21-18, 18-21 dan 14-21. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEMBALIKAN PUKULAN - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana mengembalikan pukulan kok ke arah pebulu tangkis ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty pada babak 32 besar Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Leo dan Bagas gagal melaju ke babak 16 besar setelah kalah dengan skor 21-18, 18-21 dan 14-21. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Leo/Bagas Menang Mudah Atasi Myanmar

Sementara itu sektor ganda putra, unggulan empat Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tampil tanpa kesulitan berarti saat mengalahkan pasangan Myanmar, Hein Thiha Aung/Phone Htet Zhaw, dengan skor telak 21-4, 21-7.

Leo mengungkapkan kondisi lapangan yang berbeda dibanding pertandingan beregu.

“Tadi cukup berangin. Lawan memang di bawah kami, jadi kami fokus adaptasi dan persiapan menuju laga besok,” kata Leo.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memilih lawan tertentu untuk diwaspadai pada babak perempat final nanti.

“Ini SEA Games, apapun bisa terjadi. Bisa saja ada kekuatan tersembunyi dari Singapura atau Filipina. Jadi kita harus siap menghadapi siapapun,” ujarnya.

Sementara itu, Bagas memastikan mereka tetap menjaga ritme meski sempat libur dua hari tanpa pertandingan.

“Kami tetap berlatih, tidak benar-benar diam. Fokusnya memang disiapkan juga untuk perorangan,” ucap Bagas.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Perempat Final
SEA Games 2025
Ubed
Zaki Ubaidillah
