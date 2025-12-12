Raih Medali Emas SEA Games Thailand 2025, Perenang Masniari Wolf Sempat Merasa Gugup

Ringkasan Berita: Perenang Indonesia Masniari Wolf meraih medali emas cabang renang 50m gaya punggung putri.

Masniari melesat paling cepat ke garis finis dengan catatan waktu 28,80 detik.

Indonesia total sudah mengoleksi tiga medali emas, satu perak, dan satu perunggu.

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Perenang Indonesia Masniari Wolf kembali menorehkan hasil mentereng pada ajang SEA Games 2025.

Masniari berhasil meraih medali emas setelah menjadi yang tercepat pada final cabang renang 50m gaya punggung putri yang berlangsung di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12/2025).

‎Tampil dengan sangat meyakinkan, Masniari melesat paling cepat ke garis finis dengan catatan waktu 28,80 detik.

Perfomanya tidak terbendung sejak start hingga menyentuh dinding finish.

‎Medali perak pada nomor ini disabet oleh perenang tuan rumah Thailand, Saovanee Boonamphai. Adapun medali perunggu menjadi milik atlet Filipina, Kayla Noelle Sanchez.

Sementara itu perenang Indonesia lainnya yang juga tampil di babak final 50m gaya punggung putri, Flairene Candrea hanya bisa finish di posisi keempat dengan catatan waktu renang 28.80.

Torehan medali emas SEA Games Thailand 2025 ini merupakan emas ketiga yang ia raih secara beruntun sejak Sea Games edisi Vietnam (2021) dan Kamboja (2023).

"Aku ngerasa seneng banget, jujur sebelum pertandingan aku justru ngerasa gugup. Tapi aku hanya coba untuk memberikan yang dan ternyata hasilnya seneng sekali emas," ungkap Masniari Wolf.

"Sekarang aku target ke Asian Games tahun depan, persiapan harus bagus," sambungnya.

‎Hingga penyelenggaraan hari kedua cabor renang, Indonesia total sudah mengoleksi tiga medali emas, satu perak, dan satu perunggu.

Pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi kontingen Merah Putih mengingat lomba cabang olahraga renang di Sea Games 2025 masih bergulir hingga 15 Desember 2025.