Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Putri KW Buka Perjuangan Wakil Indonesia di 8 Besar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton SEA Games 2025 nomor perorangan sudah memasuki babak perempat final atau delapan besar yang berlangsung hari ini, Jumat (12/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

Pertandingan babak perempat final badminton SEA Games 2025 perorangan bakal digelar di Thamasat University Rangsit Gymnasium, Pathum Tani, Thailand.

Akan ada sembilan wakil Indonesia yang berjuang di babak perempat final badminton SEA Games 2025 perorangan.

Pebulu tangkis tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, membuka perjuangan wakil Indonesia.

Atlet yang akrab disapa Putri KW itu bertanding di urutan pertama, ia akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa.

Perempat final menjadi aksi perdana Putri KW di nomor perorangan.

Pasalnya, Putri KW yang menempati unggulan kesatu lolos perempat final tanpa keringat lantaran mendapat undian bye alias tidak perlu bertanding di babak 16 besar.

BAJC 2025 - Tunggal putra Indonesia, M Zaki Ubaidillah memukul shuttlecock saat melawan Liu Yang Ming Yu (China) pada babak final Kejuaraan Badminton Asia Junior Championships 2025 di GOR Indoor Manahan, Solo, Sabtu (26/7/2025). Sembilan wakil Indonesia berjuang di babak perempat final badminton SEA Games 2025 nomor perorangan, Jumat (12/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB, termasuk Ubed. (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Sementara di sektor lain, ujian berat akan dilakoni tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah.

Moh Zaki Ubaidillah atau akrab disapa Ubed sudah ditunggu andalan Singapura yang berstatus unggulan kesatu, Loh Kean Yew.

Soal pengalaman, Ubed jelas kalah jauh dari Loh Kean Yew yang pernah mencatatkan namanya sebagai juara dunia 2021.

Jika Ubed berstatus debutan, Loh Kean Yew sudah beberapa kali membela tim badminton Singapura di ajang SEA Games.

Di SEA Games 2015, Loh Kean Yew membawa pulang medali perunggu.

Lalu di SEA Games 2019, Loh Kean Yew meraih medali perak.

Terlepas dari catatan di atas, Ubed diharapkan bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Loh Kean Yew.

Sebelum melakoni nomor perorangan, tim badminton Indonesia telah lebih dulu melakoni pertandingan beregu.