SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru - Indonesia Disalip Vietnam, Thailand OTW 50 Emas Hari Ini

Thailand sebentar lagi raih 50 emas kokoh di puncak klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hari ini, Indonesia turun posisi tiga disalip Vietnam.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Tiara Shelavie
MEDALI SEA GAMES - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 terbaru, Jumat (12/12) pagi WIB di mana Indonesia turun peringkat setelah disalip Vietnam. Sementara tuan rumah, Thailand masih kuat di puncak klasemen. 

  • Update klasemen perolehan medali emas Indonesia di SEA Games 2025, Jumat (12/12) pagi WIB yang turun satu peringkat setelah disalip Vietnam 
  • Indonesia sudah mengumpulkan 13 emas, 20 perak, dan 13 perunggu
  • Thailand masih kuat di puncak klasemen perolehan medali lewat koleksi 79 medali

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali klasemen SEA Games 2025 Thailand, per Jumat (12/12) pagi WIB di mana posisi Indonesia disalip kontingen Vietnam. Tuan rumah makin perkasa berbekal 79 keping medali!

Hingga kini, Indonesia sudah mengumpulkan 13 emas, 20 perak, dan 13 perunggu, mengacu situs resmi turnamen.

Sebanyak delapan medali emas diraih atlet-atlet Indonesia pada Kamis (11/12), lebih banyak ketimbang Rabu (10/12), yang 'hanya' mendapatkan lima.

Perolehan medali emas Indonesia kemarin dimulai dari Rendy Vavera Sanjaya, atlet balap sepeda yang tampil terbaik di nomor Mountain Bike - Cross Country Eliminator.

Setelah itu medali emas Indonesia datang dari cabor Karate, di mana Leica Al Humaira Lubis menjadi yang terbaik di nomor Kumite +68Kg Putri.

Canoe kembali mempersembahkan medali emas, di mana Subhi/Stevani Maysche Ibo menjadi yang tercepat di nomor Kayak Mixed XK2 200 meter.

Nomor Water Ski Team Slalom di cabor Extreme Sport juga tak ketinggalan untuk mempersembahkan medali emas.

Indra Hadinata, Guruh Dwi Samudra, dan Safira Ummu T. Sholikah meraih medali emas kesembilan Indonesia di SEA Games 2025.

Setelah mempersembahkan satu medali pada Rabu (10/12), kontingen dari cabor renang juga kembali meraih medali emas pada Kamis.

Dua medali emas berhasil disabet, masing-masing dari Jason Donovan Yusuf di nomor 50m gaya punggung putra dan Masniari Wolf di nomor 50m gaya punggung putri.

Sementara dua medali emas terakhir Indonesia pada Kamis ini diperoleh dari Basket 3x3 Putri dan Atletik nomor Loncat Galah Putri.

Dewa Ayu Made SK Dewi, Kimberly Pierre Louis, Evelyn Fiyo, dan Agustin Elya G. Retong menjadi yang terbaik dan meraih medali emas di basket 3x3 putri.

Sementara dari atletik, medali emas dipersembahkan oleh Diva Renata Jayadi dari nomor loncat galah putri.

Posisi teratas ditempati Thailand yang sudah mengoleksi 41 emas, 24 perak, serta 14 perunggu. Hanya tiga negara ini yang sudah mengoleksi emas sebanyak dua digit.

Indonesia harus merelakan posisi kedua yang sempat mereka huni, yang sementara direbut oleh kontingen Vietnam. 

