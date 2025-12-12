Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putri: Hasil Indonesia vs Vietnam Kunci, Thailand Ratu Terakhir

Jadwal semifinal voli putri SEA Games 2025 di mana Indonesia wajib kalahkan Vietnam jika ingin terhindar dari Thailand dan dapatkan lawan mudah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Tiara Shelavie
Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putri: Hasil Indonesia vs Vietnam Kunci, Thailand Ratu Terakhir
Dok. SAVA Volley
SEMIFINAL VOLI PUTRI - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia wajib menang atas Vietnam sore ini jika ingin terhindar dari Thailand pada semifinal voli putri SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Jadwal semifinal voli indoor putri SEA Games 2025 yang menggelar pertandingan di Bangkok, Minggu 14 Desember
  • Indonesia wajib mengalahkan Vietnam hari ini jika ingin terhindar dari Thailand di babak semifinal voli putri SEA Games 2025
  • Jika menang, Megawati Hangestri cs akan melawan salah satu antara Filipina atau Singapura di babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal semifinal voli putri SEA Games 2025 yang akan melangsungkan pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Minggu (14/12). Megawati Hangestri cs bisa jumpa ratu terakhir!

Sejauh ini sudah ada tiga timnas voli putri yang lolos ke semifinal SEA Games 2025, yakni Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Satu tiket tersisa diperebutkan oleh Filipina dan Singapura yang berada di Pool A.

Thailand memastikan diri lolos ke semifinal voli indoor putri SEA Games 2025 berstatus sebagai juara Pool A berkat kemenangan meyakinkan atas Filipina dan Singapura.

Berbekal enam poin, Thailand yang merupakan "Ratu Terakhir" pada voli indoor putri SEA Games 2025, akan melawan runner-up dari Pool B. Sedangkan runner-up Pool A akan bentrok juara Pool B pada babak semifinal.

TOS MEGAWATI-ARSELLA - Momen Megawati Hangestri Pertiwi (nomor 8) akan melakukan tos dengan Arsela Nuari Purnama (nomor 9) pada pertandingan SEA V League 2025 Leg 2 antara Indonesia vs Filipina di Ninh Binh Gymnasium, Vietnam, Minggu (10/8/2025). Timnas voli putri Indonesia kalah 3-0.
TOS MEGAWATI-ARSELLA - Momen Megawati Hangestri Pertiwi (nomor 8) akan melakukan tos dengan Arsela Nuari Purnama (nomor 9) pada pertandingan SEA V League 2025 Leg 2 antara Indonesia vs Filipina di Ninh Binh Gymnasium, Vietnam, Minggu (10/8/2025). Timnas voli putri Indonesia kalah 3-0. (Facebook @SAVA)

Pertanyaannya, siapa yang akan lolos sebagai juara dan runner-up Pool B antara Timnas Voli Putri Indonesia atau Vietnam? Jawabannya akan terletak kepada hasil pertandingan kedua tim sore ini.

Megawati Hangestri cs akhirnya akan menantang Vietnam dalam laga terakhir pool B. Kedua tim akan bertemu di Stadion Indoor Huamark, Bangkok pada pukul 17.30 WIB. 

Pertandingan ini akan menentukan posisi tim di babak semifinal. Apalagi Vietnam dan Timnas Voli Putri Indonesia sudah sama-sama menyegel posisi di babak semifinal setelah mengalahkan Malaysia dan Myanmar. 

Laga ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kedua tim yang membukukan jumlah poin sama, yakni 6.

Vietnam menjadi lawan sepadan bagi Megawati cs untuk memperlihatkan sejauh mana permainan mereka di SEA Games 2025. Sebab, mengalahkan Malaysia dan Myanmar belum menjadi gambaran kualitas terbaik dari skuad asuhan Marcos Sugiyama.

Duel ini tidak akan berlangsung mudah, sebab Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan prestasi secara signifikan. Bahkan mereka sukses mengakhiri dominasi Thailand dengan menjuarai SEA V League 2025 beberapa waktu lalu.

Keberadaan Tran Thi Thanh Thuy di lini serang Vietnam, jelas menjadi teror bagi pertahanan Indonesia, yang pada SEA Games edisi ke-33 ini dihuni mayoritas pemain muda seperti Ajeng Nur Cahaya, Pascalina Mahuze, Syelomitha Wongkar, hingga Sulastri Rahma Aulia.

Jika meraih kemenangan dengan skor berapapun, Timnas Voli Putri Indonesia akan lolos ke semifinal sebagai juara Pool A. Dengan demikian, Indonesia akan melawan salah satu antara Filipina atau Singapura.

Melihat prestasinya, Filipina jelas di atas kertas akan diunggulkan maju ke semifinal sebagai runner-up Pool A. 

Tetapi andai Megawati dkk. kalah dari Vietnam, maka Thailand yang paling difavoritkan meraih keping medali emas pada SEA Games 2025, akan menjadi lawan di babak semifinal.

Sekalipun hasil apapun masih bisa terjadi, namun dalam riwayat pertemuan voli indoor putri SEA Games, Indonesia sangat lama sudah tidak mengalahkan Thailand. 

JADWAL SEMIFINAL VOLI PUTRI SEA GAMES 2025

Halaman 1/2
12
