Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

20 Cabor Perebutkan Medali Emas SEA Games 2025 Hari Ini, Indonesia Tambah Berapa Medali?

Sebanyak 20 cabor dari berbagai nomor memperebutkan medali emas pada SEA Games 2025 hari ini, Indonesia berpeluang panen medali emas lagi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in 20 Cabor Perebutkan Medali Emas SEA Games 2025 Hari Ini, Indonesia Tambah Berapa Medali?
Web SEA Games 2025
UPDATE MEDALI SEA GAMES - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand per Kamis (11/12/2025) pagi WIB. Indonesia berpeluang banjir emas di mana 14 cabor gelar penentuan hari ini. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia sementara menduduki posisi tiga di tabel klasemen SEA Games 2025 per Jumat 12 Desember
  • Sebanyak 20 cabang olahraga hari ini menentukan perebutan keping medali emas
  • Di sisi lain, cabor major seperti sepak bola putra, voli indoor putri, dan badminton juga menggelar pertandingan

TRIBUNNEWS.COM - Perburuan keping medali emas, perak, dan perunggu pada pagelaran SEA Games 2025 kembali digelar mulai pagi ini, Jumat (12/12). Indonesia bisa tambah berapa medali emas?

Berdasar laman resmi SEA Games 2025, sementara Indonesia menduduki posisi tiga di tabel klasemen perolehan medali. Kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 13 emas, 20 perak, dan 13 perunggu.

Sebanyak delapan medali emas diraih atlet-atlet Indonesia pada Kamis (11/12), lebih banyak ketimbang Rabu (10/12), yang 'hanya' mendapatkan lima.

Posisi Merah Putih melorot satu tangga disalip Vietnam yang mengumpulkan 14 medali emas, 8 perak, dan 27 perunggu. Adapun posisi teratas ditempati Thailand yang sudah mengoleksi 41 emas, 24 perak, serta 14 perunggu.

Praktis, baru Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang menyentuh dobel digit medali emas pada SEA Games edisi ke-33.

Menariknya, lebih dari 40 cabang olahraga (Cabor) dipertandingkan pada SEA Games 2025 hari ini.  20 di antaranya langsung menyuguhkan pertandingan untuk perebutan medali emas, perak dan perunggu, meliputi:

KLASEMEN MEDALI SEA GAMES - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 terbaru, Jumat (12/12) pagi WIB di mana Indonesia turun peringkat setelah disalip Vietnam. Sementara tuan rumah, Thailand masih kuat di puncak klasemen.
KLASEMEN MEDALI SEA GAMES - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 terbaru, Jumat (12/12) pagi WIB di mana Indonesia turun peringkat setelah disalip Vietnam. Sementara tuan rumah, Thailand masih kuat di puncak klasemen. (Web SEA Games 2025)

Daftar 20 Cabor Perebutkan Medali Emas Hari Ini

Rekomendasi Untuk Anda

Jumat, 12 Desember 2025

1. Artistic Swimming
-Women's Duet Finals
-Mixed Duet Finals

2. Athletics
-[ Men ] Decathlon Finals
-[ Men ] 110m Hurdles Finals
-[ Women ] 100m Hurdles Finals
-[ Women ] 400m Finals
-[ Men ] 400m Finals
-[ Women ] Shot Put Finals
-[ Men ] High Jump Finals
-[ Women ] Hammer Throw Finals

3. Baseball
- Men ] Men's team Finals - Bronze Medal Match
-[ Men ] Men's team Finals - Gold Medal Match

4. Billiards
-[ Men ] Singles Finals - Gold Medal Match

5. BMX
-[ Men ] BMX Racing Finals

6. Canoe
-[ Men ] Men's Canoe Four 200 m (MC4 200M) Finals
-[ Men ] Men's Kayak Four 200 m (MK4 200M) Finals

7. Cricket
-[ Women ] T10 Finals - Bronze Medal Match
-[ Women ] T10 Finals - Gold Medal Match

8. Extreme-Sports Climbing
-[ Women ] Lead Finals - Gold Medal Match
-[ Men ] Lead Finals - Gold Medal Match

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Halaman 1/3
123
Tags:
Medali Emas Sea Games
SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru
Kontingen Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas