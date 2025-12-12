20 Cabor Perebutkan Medali Emas SEA Games 2025 Hari Ini, Indonesia Tambah Berapa Medali?

Ringkasan Berita: Indonesia sementara menduduki posisi tiga di tabel klasemen SEA Games 2025 per Jumat 12 Desember

Sebanyak 20 cabang olahraga hari ini menentukan perebutan keping medali emas

Di sisi lain, cabor major seperti sepak bola putra, voli indoor putri, dan badminton juga menggelar pertandingan

TRIBUNNEWS.COM - Perburuan keping medali emas, perak, dan perunggu pada pagelaran SEA Games 2025 kembali digelar mulai pagi ini, Jumat (12/12). Indonesia bisa tambah berapa medali emas?

Berdasar laman resmi SEA Games 2025, sementara Indonesia menduduki posisi tiga di tabel klasemen perolehan medali. Kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 13 emas, 20 perak, dan 13 perunggu.

Sebanyak delapan medali emas diraih atlet-atlet Indonesia pada Kamis (11/12), lebih banyak ketimbang Rabu (10/12), yang 'hanya' mendapatkan lima.

Posisi Merah Putih melorot satu tangga disalip Vietnam yang mengumpulkan 14 medali emas, 8 perak, dan 27 perunggu. Adapun posisi teratas ditempati Thailand yang sudah mengoleksi 41 emas, 24 perak, serta 14 perunggu.

Praktis, baru Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang menyentuh dobel digit medali emas pada SEA Games edisi ke-33.

Menariknya, lebih dari 40 cabang olahraga (Cabor) dipertandingkan pada SEA Games 2025 hari ini. 20 di antaranya langsung menyuguhkan pertandingan untuk perebutan medali emas, perak dan perunggu, meliputi:

KLASEMEN MEDALI SEA GAMES - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 terbaru, Jumat (12/12) pagi WIB di mana Indonesia turun peringkat setelah disalip Vietnam. Sementara tuan rumah, Thailand masih kuat di puncak klasemen. (Web SEA Games 2025)

Daftar 20 Cabor Perebutkan Medali Emas Hari Ini

Jumat, 12 Desember 2025

1. Artistic Swimming

-Women's Duet Finals

-Mixed Duet Finals

2. Athletics

-[ Men ] Decathlon Finals

-[ Men ] 110m Hurdles Finals

-[ Women ] 100m Hurdles Finals

-[ Women ] 400m Finals

-[ Men ] 400m Finals

-[ Women ] Shot Put Finals

-[ Men ] High Jump Finals

-[ Women ] Hammer Throw Finals

3. Baseball

- Men ] Men's team Finals - Bronze Medal Match

-[ Men ] Men's team Finals - Gold Medal Match

4. Billiards

-[ Men ] Singles Finals - Gold Medal Match

5. BMX

-[ Men ] BMX Racing Finals

6. Canoe

-[ Men ] Men's Canoe Four 200 m (MC4 200M) Finals

-[ Men ] Men's Kayak Four 200 m (MK4 200M) Finals

7. Cricket

-[ Women ] T10 Finals - Bronze Medal Match

-[ Women ] T10 Finals - Gold Medal Match

8. Extreme-Sports Climbing

-[ Women ] Lead Finals - Gold Medal Match

-[ Men ] Lead Finals - Gold Medal Match