4 Tim Umumkan Jadwal Launching untuk MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Solid Menjaga Tradisi

Update tim yang sudah memiliki jadwal launching untuk mengarungi MotoGP 2026

Empat tim telah menetapkan tanggal perkenalan pembalap dan motor di MotoGP 2026, meliputi Pramac Prima Racing, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Ducati Lenovo Team, dan Gresini Racing

Tim Marc Marquez, Ducati Lenovo Team menjaga tradisinya dalam launching untuk MotoGP 2026

TRIBUNNEWS.COM - Update tim yang sudah merilis jadwal launching perkenalan pembalap dan livery motor untuk musim MotoGP 2026. Tim Marc Marquez, Ducati Lenovo, menjaga tradisi!

Euforia kejuaraan dunia MotoGP 2026 sudah dimulai, meski balapan perdana baru digelar akhir Februari mendatang di Sirkuit Buriram, Thailand.

Sejumlah bahasan mewarnai persiapan tim, kru, dan pembalap menyongsong MotoGP 2026. Paling menarik atensi jelas kasak-kusuk perpindahan pembalap atau Silly Season MotoGP untuk musim 2027.

Hal ini wajar mengingat mayoritas para pembalap terikat kontrak dengan timnya hingga MotoGP 2026 berakhir.

Di sisi lain, para pembalap kini juga disibukkan dengan persiapan development motor, entah itu untuk mengarungi MotoGP 2026, atau MotoGP 2027.

Fokus utama jelas terhadap pengembangan kuda besi untuk MotoGP 2027, yang mengalami perubahan regulasi dari 1000cc menjadi 850cc.

Namun sebelum itu, gp mania di seluruh pelosok dunia juga menanti-nantikan kapan tim-tim MotoGP 2026 akan melakukan perkenalan pembalap dan motor.

Untuk pembalap, line-up MotoGP 2026 sudah diketahui. Tetapi dalam launching tim MotoGP, satu yang menjadi atensi pencinta ajang balap roda dua ini adalah pengenalan livery yang dipakai selama satu kalender kejuaraan dunia.

Dirangkum dari laman Crash, sudah ada empat tim yang menentukan tanggal launching untuk mengarungi MotoGP 2026, meliputi:

1. Prima Pramac Racing Yamaha - 13 Januari 2026: Accademia Musicale Della Chigiana, Italia

Pramac Yamaha akan menjadi tim pertama yang menggelar peluncuran pada 2026. Acara di Siena tersebut sekaligus menjadi penampilan resmi pertama Toprak Razgatlioglu sebagai pembalap MotoGP dengan warna tim.

Pembalap Turki yang akan berduet dengan Jack Miller itu sebelumnya sempat menjalani debut tes publik di Valencia pada November lalu, namun menggunakan M1 tanpa livery karena masih terikat kontrak dengan BMW.

Selain tim yang berlaga di kelas premier MotoGP, pada momen ini, Pramac juga akan merilis warna tim Moto2.

2. Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 14 Januari: Roma, Italia

Tim VR46 milik Valentino Rossi, akan menjalani musim kelimanya di kelas premier pada edisi 2026.