BWF World Tour

Racikan Anyar Ganda Putri Indonesia: Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny Debut di Indonesia Masters 2026

PBSI bongkar pasang sektor ganda putri, besutan anyar Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny menatap debut di Indonesia Masters 2026.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Racikan Anyar Ganda Putri Indonesia: Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny Debut di Indonesia Masters 2026
Tribun Medan/Danil Siregar
MELAJU KE SEMIFINAL - Pebulu tangkis ganda putri Jepang Hinata Suzuki (kiri) mengembalikan kok ke pebulu tangkis Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Ramadhanti pada pertandingan 8 besar Indonesia Masters II 2025, di Gor PBSI Sumut, Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat (24/10/2025). Pasangan anyar ganda putri Indonesia. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

Ringkasan Berita:
  • Bongkar pasang sektor ganda putri dilakoni lagi oleh PBSI yang kembali melahirkan racikan anyarnya
  • Siti Fadia Silva/Amallia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Lanny Tria akan jadi duet baru ganda putri
  • Debut pasangan anyar Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny akan berlangsung di Indonesia Masters 2026

TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) melahirkan pasangan anyar di sektor ganda putri songsong BWF World Tour 2026, Jumat (12/12/2025).

Duet anyar tersebut yakni Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan bersanding dengan Amallia Cahaya Pratiwi.

Kemudian ada juga duet lain yaitu Apriyani Rahayu dipasangkan dengan Lanny Tria Mayasari.

Dua pasangan anyar tersebut dipersiapkan untuk mengarungi BWF World Tour 2026 mendatang.

Yang paling mendekati, kedua pasangan tersebut bakal melakoni duel di turnamen kandang bertajuk Indonesia Masters 2026.

Hal ini sesuai dengan rilisan terbaru PBSI lewat media sosial resminya yang melaporkan soal duet anyar di ganda putri.

"Siti Fadia Silva Ramadhanti akan berpasangan dengan Amallia Cahaya Pratiwi, sedangkan Apriyani Rahayu bermain bersama Lanny Tria Mayasari," bunyi laporan PBSI.

"Dua ganda putri baru ini akan menjalani debut di Daihatsu Indonesia Masters 2026."

Keputusan PBSI membuat duet anyar ini tentu sesuai dengan hasil-hasil minor yang dibukukan oleh ganda putri.

Sejatinya jika menarik ke belakang soal gebrakan ganda putri, sudah terjadi bongkar pasang sejak awal musim 2025.

Mulai dari kembalinya duet Fadia/Apriyani, hingga pertengahan musim terjadi perombakan cukup besar.

Adapun perombakan besar yang terjadi adalah lahirnya pasangan baru seperti Rachel Allessya/Febi Setianingrum.

Kemudian ada juga Febriana Dwipuji/Meilysa Trias, hingga Tiwi/Lanny.

Baca juga: Jawaban Siti Fadia soal Isu Keluar Pelatnas PBSI, Akun TikTok Kena Hack Jadi Pemicu

Diantara perombakan tersebut, Tiwi/Lanny dan Apriyani/Fadia tak menunjukkan progres ciamik.

Maka dari itu tampaknya PBSI masih coba meraba racikan terbaik untuk menatap BWF World Tour 2026 nanti.

Halaman 1/2
12
Tribunnews
