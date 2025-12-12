Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Live Streaming Gratis Voli Putri SEA Games 2025: Indonesia vs Vietnam, Mega Cs Main Jam 17.30 WIB

Live streaming gratis voli putri SEA Games 2025 antara Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam, tonton di YouTube RCTI Sports pukul 17.30 WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Live Streaming Gratis Voli Putri SEA Games 2025: Indonesia vs Vietnam, Mega Cs Main Jam 17.30 WIB
Dok. SAVA Volley
VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. 
Ringkasan Berita:
  • Live streaming gratis pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi Vietnam pada SEA Games 2025
  • Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam membutuhkan kemenangan untuk melaju ke semifinal SEA Games 2025 sebagai juara Pool A
  • Tim yang kalah di laga Indonesia vs Vietnam, akan melawan Thailand pada semifinal SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming gratis voli indoor putri yang menyuguhkan laga sarat gengsi antara Indonesia vs Vietnam. 

Pertandingan pamungkas pool B SEA Games 2025 antara Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam berlangsung di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Jumat (12/12) pukul 17.30 WIB.

Volimania Tanah Air bisa menyaksikan perjuangan Megawati dkk. melalui streaming gratis YouTube RCTI Sports, atau platform berbayar Vision+

Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam sama-sama sudah dipastikan lolos ke semifinal. Meski begitu, kedua tim berusaha menghindari Thailand dalam perebutan tiket final di babak 4 besar.

Untuk merealisasikan hal itu, Indonesia dan Vietnam membutuhkan kemenangan di laga sore ini.

VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025.
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. (Dok. SAVA Volley)

LIVE STREAMING GRATIS INDONESIA VS VIETNAM

Link<<<

Link<<<

LIVE SCORE INDONESIA VS INDONESIA VS VIETNAM

Rekomendasi Untuk Anda

Link<<<

Link<<<

Link<<<

SEMIFINAL VOLI PUTRI SEA GAMES 2025

Semifinal voli putri SEA Games 2025 akan melangsungkan pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Minggu (14/12). Megawati Hangestri cs bisa jumpa ratu terakhir!

Sejauh ini sudah ada tiga timnas voli putri yang lolos ke semifinal SEA Games 2025, yakni Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Satu tiket tersisa diperebutkan oleh Filipina dan Singapura yang berada di Pool A.

Thailand memastikan diri lolos ke semifinal voli indoor putri SEA Games 2025 berstatus sebagai juara Pool A berkat kemenangan meyakinkan atas Filipina dan Singapura.

Berbekal enam poin, Thailand yang merupakan "Ratu Terakhir" pada voli indoor putri SEA Games 2025, akan melawan runner-up dari Pool B. Sedangkan runner-up Pool A akan bentrok juara Pool B pada babak semifinal.

Pertanyaannya, siapa yang akan lolos sebagai juara dan runner-up Pool B antara Timnas Voli Putri Indonesia atau Vietnam? Jawabannya akan terletak kepada hasil pertandingan kedua tim sore ini.

Megawati Hangestri cs akhirnya akan menantang Vietnam dalam laga terakhir pool B.

Pertandingan ini akan menentukan posisi tim di babak semifinal. Apalagi Vietnam dan Timnas Voli Putri Indonesia sudah sama-sama menyegel posisi di babak semifinal setelah mengalahkan Malaysia dan Myanmar. 

Laga ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kedua tim yang membukukan jumlah poin sama, yakni 6.

Vietnam menjadi lawan sepadan bagi Megawati cs untuk memperlihatkan sejauh mana permainan mereka di SEA Games 2025. Sebab, mengalahkan Malaysia dan Myanmar belum menjadi gambaran kualitas terbaik dari skuad asuhan Marcos Sugiyama.

Duel ini tidak akan berlangsung mudah, sebab Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan prestasi secara signifikan. Bahkan mereka sukses mengakhiri dominasi Thailand dengan menjuarai SEA V League 2025 beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025: Mega Cs Lolos Semifinal, Thailand Tunggu Lawan

Keberadaan Tran Thi Thanh Thuy di lini serang Vietnam, jelas menjadi teror bagi pertahanan Indonesia, yang pada SEA Games edisi ke-33 ini dihuni mayoritas pemain muda seperti Ajeng Nur Cahaya, Pascalina Mahuze, Syelomitha Wongkar, hingga Sulastri Rahma Aulia.

Jika meraih kemenangan dengan skor berapapun, Timnas Voli Putri Indonesia akan lolos ke semifinal sebagai juara Pool A. Dengan demikian, Indonesia akan melawan salah satu antara Filipina atau Singapura.

Melihat prestasinya, Filipina jelas di atas kertas akan diunggulkan maju ke semifinal sebagai runner-up Pool A. 

Tetapi andai Megawati dkk. kalah dari Vietnam, maka Thailand yang paling difavoritkan meraih keping medali emas pada SEA Games 2025, akan menjadi lawan di babak semifinal.

Sekalipun hasil apapun masih bisa terjadi, namun dalam riwayat pertemuan voli indoor putri SEA Games, Indonesia sangat lama sudah tidak mengalahkan Thailand. 

JADWAL SEMIFINAL VOLI PUTRI SEA GAMES 2025

Minggu, 14 Desember

Pukul 12.30 WIB - Thailand vs Vietnam/Indonesia
Pukul 15.00 WIB - Vietnam/Indonesia vs Filipina/Singapura

Hasil Voli SEA Games Hari 2

-Vietnam 3-0 Malaysia: (25-8, 25-5, 25-3)

-Indonesia 3-0 Myanmar:(25-10, 25-12, 25-12)

-Thailand 3-0 Filipina: (25-11, 25-17, 25-16)

Hasil Voli SEA Games Hari 1

-Indonesia 3-0 Malaysia (25-12, 25-12, 25-16)

-Vietnam 3-0 Myanmar (25-9, 25-10, 25-6)

-Thailand 3-0 Singapore (25-17, 25-13, 25-11)

Klasemen Voli SEA Games 2025 

Pool A

Pos Negara P W L Rasio Set Rasio Poin Poin
1 Thailand 2 2 0 MAX 1,7 6
2 Filipina 1 0 1 0,0 0,5 0
3 Singapura 1 0 1 0,0 0,5 0


Pool B  

Pos Negara P W L Rasio Set Rasio Poin Poin
1 Vietnam 2 2 0 MAX 3,6 6
2 Indonesia 2 2 0 MAX 2,0 6
3 Myanmar 2 0 2 0,0 0,5 0
4 Malaysia 2 0 2 0,0 0,3 0

(Tribunnews.com/Giri)

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Tags:
SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
Tim Voli Putri Indonesia
Megawati Hangestri Pertiwi
Live Streaming Voli
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas