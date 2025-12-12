Live Streaming Gratis Voli Putri SEA Games 2025: Indonesia vs Vietnam, Mega Cs Main Jam 17.30 WIB

Ringkasan Berita: Live streaming gratis pertandingan Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi Vietnam pada SEA Games 2025

Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam membutuhkan kemenangan untuk melaju ke semifinal SEA Games 2025 sebagai juara Pool A

Tim yang kalah di laga Indonesia vs Vietnam, akan melawan Thailand pada semifinal SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming gratis voli indoor putri yang menyuguhkan laga sarat gengsi antara Indonesia vs Vietnam.

Pertandingan pamungkas pool B SEA Games 2025 antara Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam berlangsung di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Jumat (12/12) pukul 17.30 WIB.

Volimania Tanah Air bisa menyaksikan perjuangan Megawati dkk. melalui streaming gratis YouTube RCTI Sports, atau platform berbayar Vision+

Timnas Voli Putri Indonesia dan Vietnam sama-sama sudah dipastikan lolos ke semifinal. Meski begitu, kedua tim berusaha menghindari Thailand dalam perebutan tiket final di babak 4 besar.

Untuk merealisasikan hal itu, Indonesia dan Vietnam membutuhkan kemenangan di laga sore ini.

VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. (Dok. SAVA Volley)

LIVE STREAMING GRATIS INDONESIA VS VIETNAM

Link<<<

Link<<<

LIVE SCORE INDONESIA VS INDONESIA VS VIETNAM

Rekomendasi Untuk Anda

Link<<<

Link<<<

Link<<<

SEMIFINAL VOLI PUTRI SEA GAMES 2025

Semifinal voli putri SEA Games 2025 akan melangsungkan pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Minggu (14/12). Megawati Hangestri cs bisa jumpa ratu terakhir!

Sejauh ini sudah ada tiga timnas voli putri yang lolos ke semifinal SEA Games 2025, yakni Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Satu tiket tersisa diperebutkan oleh Filipina dan Singapura yang berada di Pool A.

Thailand memastikan diri lolos ke semifinal voli indoor putri SEA Games 2025 berstatus sebagai juara Pool A berkat kemenangan meyakinkan atas Filipina dan Singapura.

Berbekal enam poin, Thailand yang merupakan "Ratu Terakhir" pada voli indoor putri SEA Games 2025, akan melawan runner-up dari Pool B. Sedangkan runner-up Pool A akan bentrok juara Pool B pada babak semifinal.

Pertanyaannya, siapa yang akan lolos sebagai juara dan runner-up Pool B antara Timnas Voli Putri Indonesia atau Vietnam? Jawabannya akan terletak kepada hasil pertandingan kedua tim sore ini.

Megawati Hangestri cs akhirnya akan menantang Vietnam dalam laga terakhir pool B.

Pertandingan ini akan menentukan posisi tim di babak semifinal. Apalagi Vietnam dan Timnas Voli Putri Indonesia sudah sama-sama menyegel posisi di babak semifinal setelah mengalahkan Malaysia dan Myanmar.

Laga ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kedua tim yang membukukan jumlah poin sama, yakni 6.

Vietnam menjadi lawan sepadan bagi Megawati cs untuk memperlihatkan sejauh mana permainan mereka di SEA Games 2025. Sebab, mengalahkan Malaysia dan Myanmar belum menjadi gambaran kualitas terbaik dari skuad asuhan Marcos Sugiyama.

Duel ini tidak akan berlangsung mudah, sebab Vietnam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan prestasi secara signifikan. Bahkan mereka sukses mengakhiri dominasi Thailand dengan menjuarai SEA V League 2025 beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025: Mega Cs Lolos Semifinal, Thailand Tunggu Lawan

Keberadaan Tran Thi Thanh Thuy di lini serang Vietnam, jelas menjadi teror bagi pertahanan Indonesia, yang pada SEA Games edisi ke-33 ini dihuni mayoritas pemain muda seperti Ajeng Nur Cahaya, Pascalina Mahuze, Syelomitha Wongkar, hingga Sulastri Rahma Aulia.

Jika meraih kemenangan dengan skor berapapun, Timnas Voli Putri Indonesia akan lolos ke semifinal sebagai juara Pool A. Dengan demikian, Indonesia akan melawan salah satu antara Filipina atau Singapura.

Melihat prestasinya, Filipina jelas di atas kertas akan diunggulkan maju ke semifinal sebagai runner-up Pool A.

Tetapi andai Megawati dkk. kalah dari Vietnam, maka Thailand yang paling difavoritkan meraih keping medali emas pada SEA Games 2025, akan menjadi lawan di babak semifinal.

Sekalipun hasil apapun masih bisa terjadi, namun dalam riwayat pertemuan voli indoor putri SEA Games, Indonesia sangat lama sudah tidak mengalahkan Thailand.

JADWAL SEMIFINAL VOLI PUTRI SEA GAMES 2025

Minggu, 14 Desember

Pukul 12.30 WIB - Thailand vs Vietnam/Indonesia

Pukul 15.00 WIB - Vietnam/Indonesia vs Filipina/Singapura

Hasil Voli SEA Games Hari 2

-Vietnam 3-0 Malaysia: (25-8, 25-5, 25-3)

-Indonesia 3-0 Myanmar:(25-10, 25-12, 25-12)

-Thailand 3-0 Filipina: (25-11, 25-17, 25-16)

Hasil Voli SEA Games Hari 1

-Indonesia 3-0 Malaysia (25-12, 25-12, 25-16)

-Vietnam 3-0 Myanmar (25-9, 25-10, 25-6)

-Thailand 3-0 Singapore (25-17, 25-13, 25-11)

Klasemen Voli SEA Games 2025

Pool A

Pos Negara P W L Rasio Set Rasio Poin Poin 1 Thailand 2 2 0 MAX 1,7 6 2 Filipina 1 0 1 0,0 0,5 0 3 Singapura 1 0 1 0,0 0,5 0



Pool B

Pos Negara P W L Rasio Set Rasio Poin Poin 1 Vietnam 2 2 0 MAX 3,6 6 2 Indonesia 2 2 0 MAX 2,0 6 3 Myanmar 2 0 2 0,0 0,5 0 4 Malaysia 2 0 2 0,0 0,3 0

(Tribunnews.com/Giri)