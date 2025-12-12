Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hasil Badminton SEA Games 2025: Putri KW Lolos ke Semifinal, Kans Jumpa Supanida Katethong

Putri KW sukses melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa. Ia berpeluang jumpa Supanida Katethong.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Hasil Badminton SEA Games 2025: Putri KW Lolos ke Semifinal, Kans Jumpa Supanida Katethong
Dok. PBSI
Putri Kusuma Wardani sukses melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa, Jumat (12/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Putri Kusuma Wardani menjadi wakil Indonesia pertama yang lolos ke semifinal cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan SEA Games 2025.
  • Putri KW mengalahkan wakil Malaysia Karupathevan Letshanaa dengan skor 18-21, 13-21 dalam waktu 42 menit.
  • Di babak semifinal,  Putri KW akan bertemu dengan pemenang duel antara Supanida Katethong (Thailand) vs De Guzman Mikaela Joy (Filipina).
 

TRIBUNNEWS.COM - Hasil perempat final cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan SEA Games 2025 berakhir manis bagi Putri Kusuma Wardani, Jumat (12/12/2025)

Tunggal putri Indonesia ini sukses melaju ke babak semifinal. Putri KW mengalahkan wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa 18-21, 13-21.

Ini jadi kemenangan kelima Putri KW atas Karupathevan. Sebelumnya, keduanya sempat bertemu di babak semifinal nomor beregu beberapa hari lalu.

Kala itu Putri KW menang 9-21, 10-21 dalam 34 menit. Hanya saja untuk pertemuan yang terbaru kali ini Putri KW tak menang dengan mudah.

Bermain Thamasat Rangsit Gymnasium 4, di Butuh 42 menit bagi tunggal putri ranking tujuh dunia ini untuk menaklukkan Karupathevan.

Wakil Malaysia pemilik ranking 43 dunia itu memberi perlawanan yang cukup alot.

Bahkan ia sempat beberapa kali unggul sebelum akhirnya pengalaman dan ketenangan Putri KW membuatnya kalah.

Di babak semifinal Putri KW akan bertemu dengan pemenang duel antara Supanida Katethong (Thailand) vs De Guzman Mikaela Joy (Filipina).

Kemungkinan wakil tuan rumah adalah lawan yang akan dihadapi yang atas kertas lebih diunggulan mengingat statusnya sebagai unggulan ketiga.

Baca juga: Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Putri KW Buka Perjuangan Wakil Indonesia di 8 Besar

Jalannya Pertandingan

Memulai pertandingan, Putri KW tak dibuat mudah untuk membuka poin.

Putri tertinggal 0-2 lebih dulu. Namun ia langsung menyesuaikan setelahnya. 

Setelah skor 3-1, Putri KW langsung berbalik memimpin menjadi 3-6 setelah mendapat lima poin beruntun.

Namun sayang momentum keunggulan itu tak bisa dipertahan Putri. Sebelum interval wakil Malaysia ini berhasil bangkit, bahkan berbalik memimpin.

Skor 11-10 menutup jeda interval di set pertama untuk keunggulan Karupathevan Letshanaa.

Usai jeda, momentum kembali didapatkan Putri KW. Ia terus mendikte dengan penempatan shuttlecock yang membuat lawan tak nyaman.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Putri KW
Supanida Katethong
Badminton SEA Games 2025
Badminton Indonesia
