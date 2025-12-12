Update Hasil Badminton SEA Games 2025: Kadek Dhinda Keok, Gagal Susul Putri KW

Ringkasan Berita: Update hasil badminton SEA Games 2025 babak 8 besar, Kadek Dhinda terhenti

Kekalahan Dhinda atas utusan Malaysia bikin dirinya tak mampu susul seniornya Putri Kusuma Wardani

Amunisi tunggal putri Indonesia di badminton SEA Games 2025 perorangan bertumpu di Putri KW

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil badminton SEA Games 2025 babak perempat final diwarnai torehan pilu dari Ni Kadek Dhinda, Jumat (12/12/2025).

Dhinda yang berhadapan dengan Wong Ling Ching (Malaysia) harus tunduk setelah digasak dua gim langsung.

Bertanding di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, Dhinda takluk dengan skor 21-11 dan 21-17.

Pertandingan yang berlangsung hingga 42 menit tak mampu membawa Dhinda lolos ke semifinal badminton SEA Games 2025.

Walhasil Dhinda tak mampu menemani seniornya, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW di babak semifinal nanti.

Yap, tunggal putri Indonesia menurunkan Putri KW dan Dhinda di badminton SEA Games 2025 nomor perorangan.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun atas hasil perempat final kali ini, hanya Putri KW yang berhasil melesat ke babak semifinal sedangkan Dhinda terhenti.

Amunisi kontingen Indonesia di nomor tunggal putri hanya menyisakan Putri KW yang dijadikan sebagai tumpuan medali.

Sedikit mengulas permainan Dhinda, pemain asal Bali tersebut tak mampu mengimbangi performa utusan Malaysia di gim pertama.

Upaya kebangkitan diusung Dhinda ketika meladeni Wong di gim kedua dalam masa percobaan menyamakan skor.

Baca juga: Hasil Badminton SEA Games 2025: Putri KW Lolos ke Semifinal, Kans Jumpa Supanida Katethong

Di tengah upaya Dhinda, dia sempat memegang kendali permainan di awal gim kedua.

Sayangnya Wong berhasil membalik keadaan dan bikin Dhinda kembali tertinggal saat berjuang menang.

Dhinda tak patah arang tatkala berhasil menyamakan skor 9-9 hingga 13-13.

Tapi konsistensi bermain Dhinda belum sepenuhnya solid hingga mudah kehilangan poin.

Pada akhirnya, Dhinda harus mengakui keunggulan Wong dan takluk di gim kedua saat berjuang comeback.

Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan Babak Perempat Final, Jumat (12/12/2025)