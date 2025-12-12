Hasil Badminton SEA Games 2025: Menang Skor Afrika, Jafar/Felisha Lolos Semifinal

Ringkasan Berita: Hasil badminton SEA Games 2025 babak 8 besar, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu ke semifinal

Tak ada halangan berarti lawan utusan Myanmar, Jafar/Felisha menang dalam 21 menit saja

Kemenangan Jafar/Felisha dan lolos ke semifinal diwarnai dengan skor Afrika

TRIBUNNEWS.COM - Hasil badminton SEA Games 2025 nomor perorangan babak 8 besar, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu menang, Jumat (12/12/2025).

Main di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, Jafar/Felisha berhadapan dengan Hein Htut/Thet Htar Thuzar (Myanmar).

Pertandingan berlangsung mulus bagi Jafar/Felisha yang berhasil menundukkan utusan Myanmar dengan skor Afrika.

Bertanding hanya dalam 21 menit saja, Jafar/Felisha sukses mengamankan tiket semifinal badminton SEA Games 2025.

Kemenangan telak yang dibukukan jagoan Indonesia dibuktikan dengan catatan skor, 8-21 dan 5-21.

Ulasan jalannya pertandingan Jafar/Felisha, keduanya tampil gacor sejak awal gim pertama.

Meskipun sempat diwarnai jual beli serangan di awal laga, Jafar/Felisha seolah ngamuk saat berburu poin demi poin.

Minim eror, defense solid, dan serangan yang mematikan, keduanya mampu mendikte jalannya pertandingan.

Tak heran jika interval gim pertama Jafar/Felisha mampu unggul jauh dengan catatan skor 3-11.

Selepas jeda tak sedikitpun keduanya mengendurkan intensitas serangan kepada utusan Myanmar.

Hanya saya beberapa kali terdapat eror yang bikin keduanya kecolongan poin.

Namun, Jafar/Felisha masih bisa mengatasi dengan baik dan menutup gim pertama dengan skor Afrika, 8-21.

Lanjut gim kedua permaian Jafar/Felisha lebih moncer lagi dengan tak kecolongan satu poin pun hingga interval.

Yap, Jafar/Felisha memegang kendali permainan secara penuh dan unggul 0-11 saat jeda interval.

Selepas jeda, keduanya sempat kecolongan beberapa poin namun bisa kembali ke jalur kemenangan.