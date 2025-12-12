Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Hasil Badminton SEA Games 2025: Menang Skor Afrika, Jafar/Felisha Lolos Semifinal

Jafar/Felisha berhasil mengamankan tiket semifinal badminton SEA Games 2025 setelah menundukkan utusan Myanmar dengan skor Afrika.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Niken Thalia
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Hasil Badminton SEA Games 2025: Menang Skor Afrika, Jafar/Felisha Lolos Semifinal
PBSI
JAFAR/FELISHA - Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu berselebrasi setelah melawan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) dalam turnamen China Open 2025 di Changzhou Gymnasium, pada 23 Juli 2025. Jafar/Felisha ke semifinal badminton SEA Games 2025. (Foto Arsip Juli 2025). (Dok/PBSI) 

Ringkasan Berita:
  • Hasil badminton SEA Games 2025 babak 8 besar, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu ke semifinal
  • Tak ada halangan berarti lawan utusan Myanmar, Jafar/Felisha menang dalam 21 menit saja
  • Kemenangan Jafar/Felisha dan lolos ke semifinal diwarnai dengan skor Afrika

TRIBUNNEWS.COM - Hasil badminton SEA Games 2025 nomor perorangan babak 8 besar, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu menang, Jumat (12/12/2025).

Main di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, Jafar/Felisha berhadapan dengan Hein Htut/Thet Htar Thuzar (Myanmar).

Pertandingan berlangsung mulus bagi Jafar/Felisha yang berhasil menundukkan utusan Myanmar dengan skor Afrika.

Bertanding hanya dalam 21 menit saja, Jafar/Felisha sukses mengamankan tiket semifinal badminton SEA Games 2025.

Kemenangan telak yang dibukukan jagoan Indonesia dibuktikan dengan catatan skor, 8-21 dan 5-21.

Ulasan jalannya pertandingan Jafar/Felisha, keduanya tampil gacor sejak awal gim pertama.

Rekomendasi Untuk Anda

Meskipun sempat diwarnai jual beli serangan di awal laga, Jafar/Felisha seolah ngamuk saat berburu poin demi poin.

Minim eror, defense solid, dan serangan yang mematikan, keduanya mampu mendikte jalannya pertandingan.

Tak heran jika interval gim pertama Jafar/Felisha mampu unggul jauh dengan catatan skor 3-11.

Selepas jeda tak sedikitpun keduanya mengendurkan intensitas serangan kepada utusan Myanmar.

Hanya saya beberapa kali terdapat eror yang bikin keduanya kecolongan poin.

Baca juga: Update Hasil Badminton SEA Games 2025: Beda Nasib Jafar/Felisha & Amri/Nita, 4 Wakil Indonesia Lolos

Namun, Jafar/Felisha masih bisa mengatasi dengan baik dan menutup gim pertama dengan skor Afrika, 8-21.

Lanjut gim kedua permaian Jafar/Felisha lebih moncer lagi dengan tak kecolongan satu poin pun hingga interval.

Yap, Jafar/Felisha memegang kendali permainan secara penuh dan unggul 0-11 saat jeda interval.

Selepas jeda, keduanya sempat kecolongan beberapa poin namun bisa kembali ke jalur kemenangan.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Badminton SEA Games 2025
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu
ganda campuran Indonesia
Badminton Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas