SEA Games 2025

Live Score Voli Putri SEA Games 2025: Vietnam vs Indonesia Jam 17.30 WIB, Penentuan lawan Mega Cs

Pantau live score hasil voli putri SEA Games 2025 antara Vietnam vs Indonesia pukul 17.30 WIB untuk menentukan lawan di semifinal.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Live Score Voli Putri SEA Games 2025: Vietnam vs Indonesia Jam 17.30 WIB, Penentuan lawan Mega Cs
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. Live score hasil voli putri SEA Games 2025 Vietnam vs Indonesia. (Foto Arsip Desember 2025). 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Live score hasil voli putri SEA Games 2025 hari ini menampilkan Vietnam vs Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, laga Vietnam vs Indonesia akan dijadikan sebagai penentuan di semifinal.

Pasalnya Thailand memastikan diri lolos ke semifinal lebih dulu berstatus sebagai juara Pool A fase grup SEA Games 2025.

Keuntungan bagi Thailand selaku tuan rumah, kini tinggal menanti siapa yang akan menjadi lawannya di babak semifinal nanti.

Hasil duel Vietnam vs Indonesia hari ini akan jadi penentu siapa nanti yang akan berduel dengan Thailand di babak semifinal.

Pertandingan Vietnam vs Indonesia di fase grup voli SEA Games 2025 akan dihelat pada pukul 17.30 WIB live MNC TV.

Voli Mania yang ingin menyaksikan perjuangan Megawati Hangestri cs bisa melalui tautan berikut ini

Live Score Hasil Vietnam vs Indonesia

Link >>>

Link >>>

Link >>>

lihat fotoPEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).
PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).

Bicara soal Vietnam dan Indonesia, kekuatan kedua tim sepadan jika menilik kiprahnya sejauh ini.

Kedua kontingen sama-sama mengoleksi enam poin dengan kemenangan 3-0 dalam dua partai beruntun.

Tantangan berat bagi Megawati cs lantaran Vietnam cukup tangguh dalam statistik pertemuan kedua tim sejauh ini.

Sebagai gambaran pertemuan kedua tim sejak bertemu di SEA Games 2023 kalah dalam duel ketat lima set.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Vietnam vs Indonesia
Semifinal Voli SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putri Indonesia
Megawati Hangestri Pertiwi
