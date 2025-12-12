Live Score Voli Putri SEA Games 2025: Vietnam vs Indonesia Jam 17.30 WIB, Penentuan lawan Mega Cs
Pantau live score hasil voli putri SEA Games 2025 antara Vietnam vs Indonesia pukul 17.30 WIB untuk menentukan lawan di semifinal.
Ringkasan Berita:
- Live score hasil voli putri SEA Games 2025 Vietnam vs Indonesia dimulai pukul 17.30 WIB
- Duel Vietnam vs Indonesia menentukan siapa yang akan jadi juara grup pool B dan runner-up
- Thailand yang telah ke semifinal menanti Vietnam atau Indonesia yang akan jadi lawannya
TRIBUNNEWS.COM - Live score hasil voli putri SEA Games 2025 hari ini menampilkan Vietnam vs Indonesia, Jumat (12/12/2025).
Berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, laga Vietnam vs Indonesia akan dijadikan sebagai penentuan di semifinal.
Pasalnya Thailand memastikan diri lolos ke semifinal lebih dulu berstatus sebagai juara Pool A fase grup SEA Games 2025.
Keuntungan bagi Thailand selaku tuan rumah, kini tinggal menanti siapa yang akan menjadi lawannya di babak semifinal nanti.
Hasil duel Vietnam vs Indonesia hari ini akan jadi penentu siapa nanti yang akan berduel dengan Thailand di babak semifinal.
Pertandingan Vietnam vs Indonesia di fase grup voli SEA Games 2025 akan dihelat pada pukul 17.30 WIB live MNC TV.
Voli Mania yang ingin menyaksikan perjuangan Megawati Hangestri cs bisa melalui tautan berikut ini
Live Score Hasil Vietnam vs Indonesia
Bicara soal Vietnam dan Indonesia, kekuatan kedua tim sepadan jika menilik kiprahnya sejauh ini.
Kedua kontingen sama-sama mengoleksi enam poin dengan kemenangan 3-0 dalam dua partai beruntun.
Tantangan berat bagi Megawati cs lantaran Vietnam cukup tangguh dalam statistik pertemuan kedua tim sejauh ini.
Sebagai gambaran pertemuan kedua tim sejak bertemu di SEA Games 2023 kalah dalam duel ketat lima set.
