Panita Sempat Salah Bendera, Enam Perenang dan 1 Tim Gaya Ganti Putra Indonesia Melaju ke Final

Panita Sempat Salah Bendera 6 Perenang dan 1 Tim Gaya Ganti Putra ke Final Renang SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki hari ketiga bergulirnya perlombaan cabang olahraga renang di Sea Games Thailand 2025, Indonesia kembali panen wakil di babak final.

Hal itu seusai para perenang Merah Putih menjalani lomba renang sesi pagi (babak kualifikasi) di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Jumat (12/12/2025).

Sebanyak 4 perenang Indonesia berlomba pada 3 nomor lomba renang SEA Games 2025 yang digelar pagi tadi (babak kualifikasi) yaitu 100m gaya bebas putri, 200m gaya punggung putri dan 400 m gaya bebas putri.

Pada nomor 100 m gaya bebas putri, Indonesia memiliki wakil di babak final setelah Nadia Aisha Nurazmi berhasil mencatatkan waktu renang 57.53 di babak kualifikasi.

Indonesia meninggikan asa untuk meraih medali di nomor 100m gaya bebas putri setelah Serenna Karmelita Muslim, yang membukukan waktu renang 58.92 mengikuti jejak Nadia ke babak final.

Berlanjut ke nomor 200m gaya punggung putri, Indonesia berhasil meloloskan perenang muda Merah Putih, Adelia Chantika Aulia ke babak final dengan catatan waktu renang 2:24.84.

Adelia mengaku waktu tersebut bukanlah catatan waktu terbaiknya akibat pihak panitia melakukan kesalahan menaruh bendera tanda 5 meter terakhir.

"Alhamdulillah yah walau ada sedikit kendala panitia tadi salah bendera tanda 5 meter terakhir, tapi aku masih lolos ke final. Tinggal coba lagi nanti sore di final," ujar Adelia Chantika Aulia.

Sementara itu perenang Indonesia terakhir yang lolos ke babak final hari ketiga renang Sea Games Thailand 2025 yakni Izzy Dwifaiva Hefrisya. Izzy yang finish 4:30.80 di babak kualifikasi 400m gaya bebas putri, lolos ke babak final sekaligus membuka peluang raihan medali untuk kontingen Indonesia.

Pelatih timnas renang Indonesia Albert C. Sutanto mengaku cukup puas dengan lolosnya para atlrt renang Merah Putih ke babak final hari ketiga renang Sea Games Thailand.

"Untuk di 100m gaya bebas putri, Nadia dan Serenna sudah oke yah, kita punya 2 wakil di final. Untuk Adelia itu panitia seharusnya tidak boleh melakukan kesalahan fatal seperti tadi, akhirnya tadi semua perwakilan di panggil dan setuju untuk heat Adelia di loloskan semua," jelas Albert.

Total akan ada 6 perenang dan 1 tim gaya ganti putra Indonesia yang akan berlomba pada babak final hari ketiga perlombaan Renang di Sea Games Thailand 2025 pada pukul 18.00 waktu Bangkok, Thailand.