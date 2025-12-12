Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Erick Ingatkan Hal Ini ke Ketua Umum Olahraga

Menpora Erick Thohir menyoroti kehadiran langsung dari Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) cabor-cabor di Thailand.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Erick Ingatkan Hal Ini ke Ketua Umum Olahraga
HO/IST/dok: Kemenpora
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat meninjau persiapan dan penampilan para atlet Indonesia yang tengah berjuang di SEA Games 2025 Thailand, Kamis (11/12/2025). Pada momen itu, Erick menyampaikan pentingnya keberadaan para ketua umum cabang olahraga mendampingi para atlet untuk bertanding.  

Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Erick Ingatkan Hal Ini ke Ketua Umum Olahraga

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ajang SEA Games 2025 yang saat ini sedang berlangsung di Thailand bukan hanya menjadi ajang evaluasi prestasi bagi setiap cabang olahraga (cabor), tapi juga untuk melihat sejauh mana keseriusan para pengurus besar cabor dalam melakukan pembinaan dan mengawal para atletnya berjuang.

Karena untuk membawa pulang medali dari pesta olahraga Asia Tenggara ini, para atlet bukan hanya mengandalkan hasil persiapan dan latihan tapi juga butuh dukungan moril dan motivasi dari jajaran pengurus terutama ketua umum cabor.

Hal itu diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir saat meninjau langsung atlet Indonesia berlaga di SEA Games 2025.

Baca juga: Temui Ketum KONI Pusat, Menpora Erick Thohir Tekankan Olahraga Indonesia Harus Punya Program Bersama

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyoroti kehadiran langsung dari Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) cabor-cabor di Thailand.

Menurutnya keberadaan Ketum PB cabor di kursi penonton akan membuat semangat para atlet menjadi berlipat ganda saat tampil dalam pertandingan.

Selain itu, kedatangan para Ketum untuk mengawal atletnya adalah bukti komitmen dalam menjalankan tugas dan mencurahkan perhatian penuh untuk kemajuan prestasi olahraga.

Hal ini Ia sampaikan saat bertemu dengan Ketua Umum PB Taekwondo Indonesia (PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, yang menyaksikan langsung Ni Kadek Heni Prikasih, Aziz Hidayat Tumakaka dan Osanando Naufal berjibaku di arena pada pertandingan, Kamis (11/12/2026) yang berlokasi di Fashion Island Mall Bangkok.

“Terima kasih atas kehadirannya, saya senang bila ketua federasi berkomitmen untuk hadir menjaga para atlet. Jadi ketua cabor itu bukan hanya taruh nama, tapi juga menunjukkan ketuliannya dengan hadir langsung menyemangati atletnya,” ujar Menpora Erick.

“Apalagi olahraga ini mendapat perhatian khusus dari Presiden, salah satunya dengan menetapkan 21 cabor unggulan, dan taekwondo masuk dalam daftar cabor unggulan tersebut,”

“Jadi saat ini Menpora bukan hanya akan evaluasi target medali setiap cabor tapi juga mengevaluasi komitmen dari para ketua umum federasi,” sambungnya.

Tak sekedar meminta para Ketua Umum PB cabor-cabor untuk datang memberikan dukungan di SEA Games Thailand, Menpora Erick juga memberikan contoh komitmennya mengayomi para atlet dengan hadir langsung menyaksikan pertandingan sejak sebelum opening Ceremony digelar hingga saat ini.

 

 

 

 

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Menpora
Erick Thohir
SEA Games 2025
