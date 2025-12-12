Update Ranking FIFA Futsal: Brasil Gak Ada Obat, Korsel Panen, Indonesia Disalip Vietnam

Ringkasan Berita: Berikut update ranking Futsal dunia yang baru saja diperbarui FIFA lewat laman resminya per hari ini, Jumat (12/12/2025).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update ranking Futsal dunia yang baru saja diperbarui FIFA lewat laman resminya per hari ini, Jumat (12/12/2025).

Brasil masih mempertegas statusnya sebagai penguasa utama di dunia futsal.

Tak hanya di kategori putra saja, Brasil juga masih menjadi ratu utama di level putri.

Di level putra, posisi Brasil makin sulit dikejar negara lain.

Termasuk Portugal, Spanyol maupun Argentina yang berada tepat dibawahnya.

Dengan koleksi 1.674,04 poin, Brasil berjarak lumayan jauh dengan Portugal selaku pesaing terdekatnya.

Bayangkan saja, gap poin antara kedua negara tersebut hampir 137 poin di posisi dua teratas ranking futsal dunia.

Pada pembaharuan kali ini, Brasil diketahui mendapat tambahan poin lumayan sebesar 9,29 poin.

Dengan tambahan poin tersebut, posisi Brasil sebagai raja utama di kategori putra, makin solid dan sulit kekejar.

Berbanding terbalik dengan Portugal yang kehilangan 5,35 poin.

Kehilangan dengan jumlah poin tersebut membuat posisi mereka kian didekati oleh Spanyol di peringkat ketiga.

Dengan 1.536,17 poin, Portugal kini hanya terpaut kisaran enam poin dari Spanyol yang mengumpulkan 1.529,67 poin.

Di posisi empat, Argentina yang mengoleksi 1.5125,75 poin cukup aman dan tak tergoyahkan.

Persaingan sengit justru berada di peringkat kelima serta keenam yang berturut-turut ditempati Iran dan Maroko.

Iran yang masih menyandang predikat tim futsal Asia terbaik kini hanya terpaut kisaran dua poin saja dari Maroko.