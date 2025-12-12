Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ranking FIFA

Update Ranking FIFA Futsal: Brasil Gak Ada Obat, Korsel Panen, Indonesia Disalip Vietnam

Berikut update ranking FIFA Futsal dunia per hari ini, Jumat (12/12/2025). Brasil gak ada obatnya, Korea Selatan untung besar, Indonesia apes.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Update Ranking FIFA Futsal: Brasil Gak Ada Obat, Korsel Panen, Indonesia Disalip Vietnam
Dok: FFI
TIMNAS FUTSAL INDONESIA - Pemain Timnas Futsal Indonesia, Evan Soumelina saat melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Malaysia, Minggu (13/10/2024). Berikut update ranking FIFA Futsal dunia per hari ini, Jumat (12/12/2025). Brasil gak ada obatnya, Korea Selatan untung besar, Indonesia apes. 

Ringkasan Berita:
  • Berikut update ranking Futsal dunia yang baru saja diperbarui FIFA lewat laman resminya per hari ini, Jumat (12/12/2025).
  • Brasil masih mempertegas statusnya sebagai penguasa utama di dunia futsal, baik kategori putra dan putri.
  • Sementara itu, Korea Selatan menjadi negara dengan kenaikan peringkat paling tinggi yakni 16 tingkat.
  • Lalu, Timnas Futsal Indonesia harus menerima kenyataan turun satu tingkat, gegara Vietnam yang meroket.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update ranking Futsal dunia yang baru saja diperbarui FIFA lewat laman resminya per hari ini, Jumat (12/12/2025).

Brasil masih mempertegas statusnya sebagai penguasa utama di dunia futsal.

Tak hanya di kategori putra saja, Brasil juga masih menjadi ratu utama di level putri.

Di level putra, posisi Brasil makin sulit dikejar negara lain.

Termasuk Portugal, Spanyol maupun Argentina yang berada tepat dibawahnya.

Dengan koleksi 1.674,04 poin, Brasil berjarak lumayan jauh dengan Portugal selaku pesaing terdekatnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Bayangkan saja, gap poin antara kedua negara tersebut hampir 137 poin di posisi dua teratas ranking futsal dunia.

Baca juga: Hasil Futsal SEA Games 2025 Putri: Indonesia Takluk dari Vietnam 1-3, Masih Ada Kans Lolos Semifinal

Pada pembaharuan kali ini, Brasil diketahui mendapat tambahan poin lumayan sebesar 9,29 poin.

Dengan tambahan poin tersebut, posisi Brasil sebagai raja utama di kategori putra, makin solid dan sulit kekejar.

Berbanding terbalik dengan Portugal yang kehilangan 5,35 poin.

Kehilangan dengan jumlah poin tersebut membuat posisi mereka kian didekati oleh Spanyol di peringkat ketiga.

Dengan 1.536,17 poin, Portugal kini hanya terpaut kisaran enam poin  dari Spanyol yang mengumpulkan 1.529,67 poin.

Di posisi empat, Argentina yang mengoleksi 1.5125,75 poin cukup aman dan tak tergoyahkan.

Persaingan sengit justru berada di peringkat kelima serta keenam yang berturut-turut ditempati Iran dan Maroko.

Iran yang masih menyandang predikat tim futsal Asia terbaik kini hanya terpaut kisaran dua poin saja dari Maroko.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/3
123
Tags:
Update Ranking FIFA
Ranking Futsal Dunia
Timnas Futsal Indonesia
Timnas Futsal Vietnam
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas