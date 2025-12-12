Hasil Voli Putri SEA Games 2025: Vietnam Tampil Dominan, Indonesia Tertinggal 25-20 di Set I

Ringkasan Berita: Timnas voli putri Indonesia kalah dari Vietnam di set pertama dengan skor 25-20

Megawati dkk masih kalah dominan dari Vietnam

Kemenangan wajib diraih Megawati dkk agar terhindari dari Thailand di babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli SEA Games 2025 set pertama dimenangkan oleh Vietnam atas Timnas voli putri Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, pertandingan set pertama berkesudahan dengan skor 25-20 untuk kemenangan Vietnam.

Timnas voli putri Indonesia diharapkan bisa membalikkan keadaan hingga menyudahi pertandingan dengan kemenangan.

Karen jika bisa menang atas Vietnam, Timnas voli putri Indonesia berhak menduduki puncak klasemen Grup B.

Dengan finis sebagai pemuncak klasemen Grup B, Timnas voli putri Indonesia dipastikan melawan Filipina selaku runner-up Grup A di babak semifinal.

Sedangkan juara Grup A ditempati Thailand selaku tuan rumah sekaligus juara bertahan.

VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. Timnas voli putri Indonesia kalah dari Vietnam di set pertama dengan skor 25-20, Jumat (12/12/2025). (Dok. SAVA Volley)

Jalannya Pertandingan

Di set pertama, Marcos Sugiyama selaku pelatih Timnas voli putri Indonesia menurunkan susunan pemain terbaiknya.

Di posisi libero ada Indah Guretno Dwi Margiani, untuk setter diisi Ajeng Nur Cahaya.

Lalu di posisi middle blocker ada Maradanti Namira Tegariani.

Kemudian di posisi outside hitter, diisi Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Sementara di posisi opposite masih mengandalkan Megawati Hangestri.

Medi memulai serve, berakhir dengan poin untuk Timnas voli putri Indonesia setelah spike dari pemain Vietnam jatuh di luar garis lapangan.

Timnas voli putri Indonesia menambah keunggulan seusai penerimaan bola pertama yang kurang sempurna dari Vietnam.

Service ace dari Medi membuat Timnas voli putri Indonesia menjauh dari Vietnam, kedudukan 0-3 untuk keunggulan Megawati dkk.

Tertinggal tiga poin, Vietnam langsung mengambil time out.