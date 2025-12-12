Rekor SEA Games: Sprinter Thailand Lari 100 Meter di Bawah 10 Detik, Lewati Sejarah Atlet Indonesia

Ringkasan Berita: Sprinter Thailand Biu Puripol Boonson memecahkan rekor SEA Games dengan waktu 9,94 detik dan menjadi atlet pertama di kawasan Asia Tenggara yang menembus sub-10 detik.

Catatan itu menghapus rekor Suryo Agung Wibowo (Indonesia) yang bertahan sejak SEA Games 2009 di Laos.

Puripol juga membuat catatan waktu 10,00 detik di babak final dan membuat sprinter Indonesia Lalu Muhammad Zohri harus puas di nomor kedua alias mendapat medali perak di SEA Games 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Ajang atletik SEA Games 2025 mencatat sejarah baru setelah sprinter muda Thailand, Biu Puripol Boonson memecahkan rekor di nomor 100 meter.

Ia membuat catatan terbaik selama sejarah penyelenggaraan SEA Games dengan berlari 100 meter dengan catatan waktu 9,94 detik.

Catatan itu dibuat Biu Puripol Boonson saat menyelesaikan babak kualifikasi di Stadion Supachalasai, Bangkok pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Federasi Atletik Dunia (World Athletics) telah mengonfirmasi bahwa catatan itu sah sebagai rekor baru SEA Games dan rekor U20 Asia.

Kejutan yang diciptakan Puripol tak berhenti di babak kualifikasi saja.

Atlet 19 tahun itu kembali tampil sebagai yang tercepat di babak final dengan catatan 10,00 detik.

Catatan itu membuat dirinya mengamankan medali emas sekaligus menegaskan statusnya sebagai “anak ajaib” sprint Asia Tenggara.

World Athletics dalam laporan resminya memuji terobosan ini dan menegaskan bahwa Puripol kini menjadi sprinter U20 tercepat kelima dalam sejarah dunia.

Pengakuan itu menjadi dorongan besar bagi kontingen Thailand, yang langsung mendulang 4 emas pada hari pembuka cabang atletik.

Pencapaian Puripol sekaligus menggantikan rekor lama milik atlet Indonesia, Suryo Agung Wibowo, yang bertahan sejak 2009.

Sebelumnya, Suryo Agung Wibowo membuat rekor 100 meter sebagai yang tercepat dengan catatan 10,17 detik saat di SEA Games 2009 di Laos.

Catatan tersebut dipuji sebagai salah satu rekor regional terkuat, tetapi kini telah dilampaui jauh oleh kecepatan sprinter Thailand.

Adapun catatan waktu Puripol di babak final itu juga membuat sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri harus puas di podium kedua.

Zohri menyelesaikan babak kualifikasi dengan catatan 10,19 detik. Di babak final catatannya berjarak 0,25 detik dari Puripol, yakni 10,25 detik.

Zohri pun harus rela menjadi yang kedua dan mendapatkan medali perak di SEA Games 2025 ini.