Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Rekor SEA Games: Sprinter Thailand Lari 100 Meter di Bawah 10 Detik, Lewati Sejarah Atlet Indonesia

Sprinter muda Thailand, Biu Puripol Boonson (19) memecahkan rekor SEA Games di cabor atletik nomor 100 meter dengan catatan waktu 9,94 detik.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Rekor SEA Games: Sprinter Thailand Lari 100 Meter di Bawah 10 Detik, Lewati Sejarah Atlet Indonesia
SEA Games 2025
REKOR SEA GAMES - Sprinter muda Thailand, Biu Puripol Boonson (tengah-19) menyelesaikan lari nomor 100 meter putra di SEA Games 2025, Kamis (11/12/2025). Puripol finis dengan catatan waktu —9,94 detik di babak kualifikasi— dan dihitung sah sebagai rekor baru SEA Games dan rekor U20 Asia 

Ringkasan Berita:
  • Sprinter Thailand Biu Puripol Boonson memecahkan rekor SEA Games dengan waktu 9,94 detik dan menjadi atlet pertama di kawasan Asia Tenggara yang menembus sub-10 detik.
  • Catatan itu menghapus rekor Suryo Agung Wibowo (Indonesia) yang bertahan sejak SEA Games 2009 di Laos.
  • Puripol juga membuat catatan waktu 10,00 detik di babak final dan membuat sprinter Indonesia Lalu Muhammad Zohri harus puas di nomor kedua alias mendapat medali perak di SEA Games 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Ajang atletik SEA Games 2025 mencatat sejarah baru setelah sprinter muda Thailand, Biu Puripol Boonson memecahkan rekor di nomor 100 meter.

Ia membuat catatan terbaik selama sejarah penyelenggaraan SEA Games dengan berlari 100 meter dengan catatan waktu 9,94 detik.

Catatan itu dibuat Biu Puripol Boonson saat menyelesaikan babak kualifikasi di Stadion Supachalasai, Bangkok pada Kamis (11/12/2025) kemarin.

Federasi Atletik Dunia (World Athletics) telah mengonfirmasi bahwa catatan itu sah sebagai rekor baru SEA Games dan rekor U20 Asia.

Kejutan yang diciptakan Puripol tak berhenti di babak kualifikasi saja. 

Atlet 19 tahun itu kembali tampil sebagai yang tercepat di babak final dengan catatan 10,00 detik.

Rekomendasi Untuk Anda

Catatan itu membuat dirinya mengamankan medali emas sekaligus menegaskan statusnya sebagai “anak ajaib” sprint Asia Tenggara.

Baca juga: Lari Marathon Jadi Tren, Simak Tips Cegah Cedera dari Dokter Spesialis Olahraga

World Athletics dalam laporan resminya memuji terobosan ini dan menegaskan bahwa Puripol kini menjadi sprinter U20 tercepat kelima dalam sejarah dunia. 

Pengakuan itu menjadi dorongan besar bagi kontingen Thailand, yang langsung mendulang 4 emas pada hari pembuka cabang atletik.

Pencapaian Puripol sekaligus menggantikan rekor lama milik atlet Indonesia, Suryo Agung Wibowo, yang bertahan sejak 2009.

Sebelumnya, Suryo Agung Wibowo membuat rekor 100 meter sebagai yang tercepat dengan catatan 10,17 detik saat di SEA Games 2009 di Laos.

Catatan tersebut dipuji sebagai salah satu rekor regional terkuat, tetapi kini telah dilampaui jauh oleh kecepatan sprinter Thailand.

Adapun catatan waktu Puripol di babak final itu juga membuat sprinter Indonesia, Lalu Muhammad Zohri harus puas di podium kedua.

Zohri menyelesaikan babak kualifikasi dengan catatan 10,19 detik. Di babak final catatannya berjarak 0,25 detik dari Puripol, yakni 10,25 detik.

Zohri pun harus rela menjadi yang kedua dan mendapatkan medali perak di SEA Games 2025 ini.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/2
12
Tags:
Rekor SEA Games
SEA Games 2025
Atletik SEA Games 2025
Biu Puripol Boonson
Suryo Agung Wibowo
Indonesia
Thailand
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas