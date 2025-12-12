Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Digasak Vietnam, Megawati Cs Jumpa Thailand di Semifinal

Ringkasan Berita: Timnas voli putri Indonesia kalah dari Vietnam di laga terakhir babak penyisihan Grup B SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025)

Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) untuk kemenangan Vietnam

Kekalahan atas Vietnam membuat Timnas voli putri Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di babak semifinal SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli SEA Games 2025 hari ini diwarnai kekalahan Timnas voli putri Indonesia atas Vietnam, Jumat (12/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, pertandingan berakhir dengan skor 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) untuk kemenangan Vietnam.

Di laga ini, Timnas voli putri Indonesia menurunkan susunan pemain terbaiknya termasuk Megawati Hangestri (opposite) hingga Mediol Stiovanny Yoku (outside hitter).

Hanya saja memang, Vietnam yang berisikan Tran Thi Thanh Thuy (outside hitter) dan Tran Thi Bih Thuy (middle blocker) tampil lebih dominan.

Meski kalah dari Vietnam, Timnas voli putri Indonesia tetap melaju ke babak semifinal.

Timnas voli putri Indonesia finis sebagai runner-up Grup B, sedangkan Vietnam menempati juara Grup B.

PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025). Timnas voli putri Indonesia kalah dari Vietnam di laga terakhir Grup B SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025). (Kunaicho/IST/dok: NOC Indonesia)

Dengan situasi tersebut, Timnas voli putri Indonesia akan melawan Thailand selaku juara Grup A di babak semifinal.

Sedangkan Vietnam berhadapan dengan Filipina selaku runner-up Grup A.

Jalannya Pertandingan

Di set pertama, Marcos Sugiyama selaku pelatih Timnas voli putri Indonesia menurunkan susunan pemain terbaiknya.

Di posisi libero ada Indah Guretno Dwi Margiani, untuk setter diisi Ajeng Nur Cahaya.

Lalu di posisi middle blocker ada Maradanti Namira Tegariani.

Kemudian di posisi outside hitter, diisi Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Sementara di posisi opposite masih mengandalkan Megawati Hangestri.

Medi memulai serve, berakhir dengan poin untuk Timnas voli putri Indonesia setelah spike dari pemain Vietnam jatuh di luar garis lapangan.

Timnas voli putri Indonesia menambah keunggulan seusai penerimaan bola pertama yang kurang sempurna dari Vietnam.