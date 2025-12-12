Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Sport
Voli

Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Digasak Vietnam, Megawati Cs Jumpa Thailand di Semifinal

Timnas voli putri Indonesia kalah dari Vietnam di laga terakhir Grup B SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Digasak Vietnam, Megawati Cs Jumpa Thailand di Semifinal
Dok. SAVA Volley
VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. Timnas voli putri Indonesia kalah dari Vietnam di laga terakhir Grup B SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli SEA Games 2025 hari ini diwarnai kekalahan Timnas voli putri Indonesia atas Vietnam, Jumat (12/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, pertandingan berakhir dengan skor 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) untuk kemenangan Vietnam.

Di laga ini, Timnas voli putri Indonesia menurunkan susunan pemain terbaiknya termasuk Megawati Hangestri (opposite) hingga Mediol Stiovanny Yoku (outside hitter).

Hanya saja memang, Vietnam yang berisikan Tran Thi Thanh Thuy (outside hitter) dan Tran Thi Bih Thuy (middle blocker) tampil lebih dominan.

Meski kalah dari Vietnam, Timnas voli putri Indonesia tetap melaju ke babak semifinal.

Timnas voli putri Indonesia finis sebagai runner-up Grup B, sedangkan Vietnam menempati juara Grup B.

Hasil Voli Putri SEA Games 2025: Vietnam Tampil Dominan, Indonesia Tertinggal 25-20 di Set I

PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).
PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025). (Kunaicho/IST/dok: NOC Indonesia)
Dengan situasi tersebut, Timnas voli putri Indonesia akan melawan Thailand selaku juara Grup A di babak semifinal.

Sedangkan Vietnam berhadapan dengan Filipina selaku runner-up Grup A.

Jalannya Pertandingan

Di set pertama, Marcos Sugiyama selaku pelatih Timnas voli putri Indonesia menurunkan susunan pemain terbaiknya.

Di posisi libero ada Indah Guretno Dwi Margiani, untuk setter diisi Ajeng Nur Cahaya.

Lalu di posisi middle blocker ada Maradanti Namira Tegariani.

Kemudian di posisi outside hitter, diisi Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Sementara di posisi opposite masih mengandalkan Megawati Hangestri.

Medi memulai serve, berakhir dengan poin untuk Timnas voli putri Indonesia setelah spike dari pemain Vietnam jatuh di luar garis lapangan.

Timnas voli putri Indonesia menambah keunggulan seusai penerimaan bola pertama yang kurang sempurna dari Vietnam.

Halaman 1/3
123
Tags:
Voli SEA Games 2025
SEA Games 2025
Vietnam
Indonesia
Thailand
Semifinal Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putri Indonesia
Megawati Hangestri
Tribunnews
