SEA Games 2025

Rekap Hasil Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Ubed Gebuk Unggulan 1, Indonesia Dominasi Semifinal

Delapan wakil Indonesia lolos semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan, termasuk Ubed yang mengalahkan unggulan kesatu, Jumat (12/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Rekap Hasil Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Ubed Gebuk Unggulan 1, Indonesia Dominasi Semifinal
HO/IST/HO/dok: PBSI
KE PEREMPAT FINAL - Tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab Ubed sukses melangkah ke babak perempat final SEA Games 2025 Thailand setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil Vietnam, Le Duc Phat, dengan skor 17-21, 21-9, 21-19. Delapan wakil Indonesia lolos semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan, termasuk Ubed yang berhasil mengalahkan unggulan kesatu, Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Perjuangan wakil Indonesia di babak perempat final badminton SEA Games 2025 perorangan ditutup dengan kemenangan Moh Zaki Ubaidillah atau akrab disapa Ubed, Jumat (12/12/2025)
  • Ubed mengalahkan unggulan kesatu asal Singapura, Loh Kean Yew, dengan skor 19-21 dan 10-21
  • Kemenangan yang diraih Ubed memastikan ada delapan wakil Indonesia yang melaju ke babak semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil badminton SEA Games 2025 babak perempat final nomor perorangan diwarnai kemenangan yang diraih delapan wakil Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Bertempat di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, sebanyak sembilan wakil Indonesia telah mengerahkan kemampuan terbaiknya.

Delapan wakil Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal.

Pebulu tangkis tunggal putra, Moh Zaki Ubaidillah, menjadi wakil Indonesia terakhir yang bertanding.

Atlet yang akrab disapa Ubed itu membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan kesatu asal Singapura, Loh Kean Yew, dengan skor 19-21 dan 10-21.

Sebelum Ubed, kemenangan telah lebih dulu diraih oleh Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Putri Kusuma Wardani, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Alwi Farhan.

PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan  Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025).
Delapan wakil Indonesia lolos semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan termasuk Alwi Farhan, Jumat (12/12/2025).
Sedangkan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang gagal melaju ke babak semifinal.

Dhinda kalah dari wakil Malaysia, Wong Ling Ching, dengan skor 21-11, 21-17.

Dengan punya delapan wakil, Indonesia mendominasi semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan.

Indonesia menjadi negara dengan wakil terbanyak, mengungguli Malaysia (7 wakil) dan Thailand (4 wakil).

Menariknya lagi, ada kans all Indonesian final di tiga sektor berbeda, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.

Syaratnya adalah, dua wakil Indonesia di tiga sektor tersebut bisa meraih kemenangan di babak semifinal.

Di sektor tunggal putra, Alwi dan Ubed harus menang.

Lalu di sektor ganda putra, kemenangan wajib diraih Sabar/Reza dan Leo/Bagas.

Sementara di sektor ganda putri, Rachel/Febi dan Ana/Trias tidak boleh kalah.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Tags:
Hasil Badminton SEA Games 2025
SEA Games 2025
Wakil Indonesia
Zaki Ubaidillah
Loh Kean Yew
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Alwi Farhan
Semifinal SEA Games 2025
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Berita Populer
Berita Terkini
