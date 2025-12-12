Jadwal Semifinal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Kans All Indonesian Final di 3 Sektor

Ringkasan Berita: Laga semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan bakal berlangsung di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Sabtu (13/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB

Kans all Indonesian final tersaji di tiga sektor, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri

Badminton lovers Tanah Air bisa menyaksikan keseruan pertandingan semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan melalui siaran langsung iNews TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton SEA Games 2025 babak semifinal nomor perorangan bakal berlangsung di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Sabtu (13/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

Kontingen Indonesia mendominasi babak semifinal dengan menurunkan delapan wakil, Alwi Farhan dkk memperebutkan tiket final guna meraih medali emas SEA Games 2025.

Wakil Indonesia di lima sektor dipastikan masih lengkap.

Di sektor tunggal putra, Alwi Farhan ditemani oleh Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed.

Lalu di sektor tunggal putri, Indonesia bertumpu kepada Putri Kusuma Wardani atau Putri KW.

Kemudian di sektor ganda putra, ada Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). Jadwal badminton SEA Games 2025 babak semifinal perorangan bakal diwarnai aksi delapan wakil Indonesia, Sabtu (13/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB. (Dok. PBSI)

Sementara di sektor ganda putri, Indonesia punya Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Sedangkan di sektor ganda campuran, harapan berada di pundak Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Dengan lolos semifinal, delapan wakil Indonesia di atas sudah pasti membawa pulang medali minimal perunggu.

Namun harapannya, Leo/Bagas dkk bisa meraih hasil yang lebih baik.

Fakta menariknya, ada kans all Indonesian final di tiga sektor berbeda, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.

Syaratnya adalah, dua wakil Indonesia di tiga sektor tersebut bisa meraih kemenangan di babak semifinal.

Medali emas SEA Games 2025 diharapkan bisa diraih kontingen badminton Indonesia di nomor perorangan.

Mengingat sebelum melakoni nomor perorangan, tim badminton Indonesia telah lebih dulu melakoni pertandingan beregu.

Tim beregu putra Indonesia berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2025 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.