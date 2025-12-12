Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Urutan 3 dengan 20 Emas, 28 Perak, dan 24 Perunggu

Ringkasan Berita: Saat ini kontingen Indonesia berada di urutan ketiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 terbaru menempatkan kontingen Indonesia di urutan ketiga, Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB.

Kontingen Indonesia berada di urutan ketiga dengan 20 medali emas, 28 perak, dan 24 perunggu.

Sedangkan di posisi pertama, masih ditempati Thailand selaku tuan rumah dengan 65 medali emas, 44 perak, dan 28 perunggu.

Lalu di urutan kedua ada Vietnam dengan 24 medali emas, 17 perak, dan 43 perunggu.

Pundi-pundi medali Indonesia untuk hari ini datang dari cabor (cabang olahraga) panjat tebing hingga woodball.

Cabor panjat tebing meraih empat medali, terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Medali emas diraih oleh Ardana Cikal Damarwulan (nomor lead putra) dan Alma Ariella Tsany (nomor lead putri).

Lalu untuk medali perak dipersembahkan Sukma Lintang Cahyani yang bertanding di nomor lead putri.

Sedangkan medali perunggu diraih Mahesa Caesar di nomor lead putra.

Sementara dari cabor woodball, kontingen Indonesia meraih dua medali perak melalui nomor fairway beregu putra dan fairway beregu putri.

Lebih lengkapnya, berikut klasemen medali SEA Games 2025 terbaru.

Klasemen Medali SEA Games 2025

Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB

Thailand: 65 emas, 44 perak, 28 perunggu Vietnam: 24 emas, 17 perak, 43 perunggu Indonesia: 20 emas, 28 perak, 24 perunggu Singapura: 15 emas, 16 perak, 18 perunggu Filipina: 10 mas, 17 perak, 35 perunggu Malaysia: 10 emas, 13 perak, 33 perunggu Myanmar: 2 emas, 9 perak, 7 perunggu Laos: 1 emas, 1 perak, 12 perunggu Brunei Darussalam: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu Timor Leste: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu

Kamboja (mundur)

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Emas

Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo nomor poomsae beregu putra Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton nomor beregu putra Andri Irawan - Petanque tunggal putra Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 100m gaya punggung putra Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor cross country eliminator (XCE) putra Leica AL Humaira Lubis - Karate nomor kumite +68kg putri Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri Masniari Wolf - Renang nomor 50m gaya punggung putri Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 50m gaya punggung putra Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski Diva Renatta Jayadi - Atletik nomor lompat galah putri Dinny Febriany - Judo nomo -57kg putri Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra Abiyurafi - Senam artistik nomor horizontal bar putra Syerina - Judo nomor -70kg putri Dina Aulia - Atletik nomor lari gawang 100m putri Alma Ariella Tsany - Panjat tebing nomor lead putri Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing nomor lead putra

Perak