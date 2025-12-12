Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Urutan 3 dengan 20 Emas, 28 Perak, dan 24 Perunggu

Kontingen Indonesia berada di urutan ketiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Urutan 3 dengan 20 Emas, 28 Perak, dan 24 Perunggu
Laman resmi seagames2025.org
SEA GAMES 2025 - Foto yang diunduh dari laman resmi seagames2025.org, Jumat (22/8/2025), memperlihatkan logo SEA Games 2025 yang bakal berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember mendatang. Kontingen Indonesia berada di urutan ketiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Saat ini kontingen Indonesia berada di urutan ketiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB
  • Kontingen Indonesia mengumpulkan 20 medali emas, 28 perak, dan 24 perunggu
  • Sedangkan di urutan pertama ada Thailand selaku tuan rumah dengan 65 medali emas, 44 perak, dan 28 perunggu
  • Vietnam menyusul di urutan kedua dengan 24 medali emas, 17 perak, dan 43 perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen perolehan medali SEA Games 2025 terbaru menempatkan kontingen Indonesia di urutan ketiga, Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB.

Kontingen Indonesia berada di urutan ketiga dengan 20 medali emas, 28 perak, dan 24 perunggu.

Sedangkan di posisi pertama, masih ditempati Thailand selaku tuan rumah dengan 65 medali emas, 44 perak, dan 28 perunggu.

Lalu di urutan kedua ada Vietnam dengan 24 medali emas, 17 perak, dan 43 perunggu.

Pundi-pundi medali Indonesia untuk hari ini datang dari cabor (cabang olahraga) panjat tebing hingga woodball.

Cabor panjat tebing meraih empat medali, terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.

Medali emas diraih oleh Ardana Cikal Damarwulan (nomor lead putra) dan Alma Ariella Tsany (nomor lead putri).

Baca juga: Timnas U22 Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Ulangi Rekor Kelam 16 Tahun

Lalu untuk medali perak dipersembahkan Sukma Lintang Cahyani yang bertanding di nomor lead putri.

Sedangkan medali perunggu diraih Mahesa Caesar di nomor lead putra.

Sementara dari cabor woodball, kontingen Indonesia meraih dua medali perak melalui nomor fairway beregu putra dan fairway beregu putri.

Lebih lengkapnya, berikut klasemen medali SEA Games 2025 terbaru.

Baca juga: Rekap Hasil Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Ubed Gebuk Unggulan 1, Indonesia Dominasi Semifinal

Klasemen Medali SEA Games 2025

Jumat (12/12/2025) pukul 21.30 WIB

  1. Thailand: 65 emas, 44 perak, 28 perunggu
  2. Vietnam: 24 emas, 17 perak, 43 perunggu 
  3. Indonesia: 20 emas, 28 perak, 24 perunggu 
  4. Singapura: 15 emas, 16 perak, 18 perunggu
  5. Filipina: 10 mas, 17 perak, 35 perunggu 
  6. Malaysia: 10 emas, 13 perak, 33 perunggu
  7. Myanmar: 2 emas, 9 perak, 7 perunggu
  8. Laos: 1 emas, 1 perak, 12 perunggu
  9. Brunei Darussalam: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu 
  10. Timor Leste: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
  • Kamboja (mundur)

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Emas

  1. Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal - Taekwondo nomor poomsae beregu putra 
  2. Stefani Maysche Ibo, Subhi, Indra Hidayat, Ramla Baharuddin - Kayak four 500m campuran
  3. Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Yohanes Saut Marcellyno, Prahdiska Bagas Shujiwo, Leo Rolly Carnando, Bagas Maulana, Sabar Karyaman Gutama, Moh Reza Pahlevi Isfahani, Jafar Hidayatullah, Amri Syahnawi - Badminton nomor beregu putra
  4. Andri Irawan - Petanque tunggal putra
  5. Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 100m gaya punggung putra
  6. Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor cross country eliminator (XCE) putra
  7. Leica AL Humaira Lubis - Karate nomor kumite +68kg putri
  8. Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma, Agustin Elya Gradita Retong, Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre Louis - Basket 3x3 putri
  9. Masniari Wolf - Renang nomor 50m gaya punggung putri
  10. Jason Donovan Yusuf - Renang nomor 50m gaya punggung putra
  11. Subhi/Stevani Maysche Ibo - Kayak double 200m campuran
  12. Indra Hardinata, Guruh Dwi, Safira Ratriandari, Ummu Thoyibhatus - Tim slalom water ski 
  13. Diva Renatta Jayadi - Atletik nomor lompat galah putri
  14. Dinny Febriany - Judo nomo -57kg putri
  15. Muhammad Rizqi Maulana - Judo -55kg putra
  16.  Abiyurafi - Senam artistik nomor horizontal bar putra
  17. Syerina - Judo nomor -70kg putri
  18. Dina Aulia - Atletik nomor lari gawang 100m putri
  19. Alma Ariella Tsany - Panjat tebing nomor lead putri
  20. Ardana Cikal Damarwulan - Panjat tebing nomor lead putra

Perak 

  1. Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska Tunjung, Mutiara Ayu Puspitasari, Ni, Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febriana Dwipuji Kusuma, Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Nita Violina Marwah - Badminton nomor beregu putri
  2. Rendy Varera Sanjaya - Sepeda gunung nomor downhill putra
  3. Riska Amelia Agustina - Sepeda gunung nomor downhill putri
  4. Krisna Septiana - Kayak slalom putra
  5. Putu Santhi - Kano single slalom putri
  6. Ardam, Asrul Alam, Achmad Fahcrizal, Ahmad Fikri, Fadli Muhammad, Alfandy Aly, Mochamad Fathur, Julius Rumaropen, Ahdan Asasi, Nurul Maulana - Hockey 5s putra
  7. Topan Satria - Petanque nomor shooting putra
  8. Farrel Armandio Tangkas - Renang nomor 100m gaya punggung putra
  9. Mohamad Ervan, Nayaka Budhidharma, Novendra Priasmoro, Susanto Megaranto - Catur nomor makruk blitz men's triples
  10. Ade Yoan Susanto - Kano single slalom putra
  11. Kadek Shinta - Kayak single slalom putri
  12. Daniel - Karate nomor kumite +84kg putra
  13. Mugi Harjito/Abdul Hamid - Kayak double 200m putra
  14. Annabella Putri dan Emilia Putri - Snooker nomor beregu putri

  15. Jason, Kanaya Anindita, Rahmadani Citra, Kevin Gladian - Tim wakeboard

  16. Melani, Aldi Akmaludin, Kevin Gelbert, Piki Lestari - Tim wake surf
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
Kirim Komentar

