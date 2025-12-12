Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Taklukkan Lapangan Berangin, Di Balik Langkah Putri KW Melaju ke Semifinal SEA Games 2025

Seperti diketahui, baik gim pertama maupun kedua, Putri KW sempat tertinggal. Kemampuannya menaklukkan lapangan berangin menjadi kunci

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Taklukkan Lapangan Berangin, Di Balik Langkah Putri KW Melaju ke Semifinal SEA Games 2025
Dok. PBSI
BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). 

Taklukkan Lapangan Berangin, Di Balik Langkah Putri KW Melaju ke Semifinal SEA Games 2025

Abdul Majid/Tribunnews.com
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke babak semifinal SEA Games 2025 Thailand setelah meraih kemenangan meyakinkan atas wakil Malaysia, Karupathevan Letshanaa dengan skor 21-18, 21-13, Jumat (12/12/2025).

Dalam laga ini, Putri KW tampil cukup stabil meski sempat merasa gugup ketika memasuki lapangan.

Menghadapi Letshanaa yang juga ditemuinya saat nomor beregu, Putri menyebut lawannya tampil lebih solid dan minim kesalahan.

Baca juga: Update Hasil Badminton SEA Games 2025: Kadek Dhinda Keok, Gagal Susul Putri KW

“Untuk keseluruhan main tadi, sebenarnya di luar lapangan itu normal saja tapi pas masuk ke lapangan hampir sama rasanya kayak waktu lawan Thet Thar Thuzar pertama di beregu, ada sedikit ketegangan,” ujar Putri KW seusai laga.

“Lawan Letshanaa kan sudah di beregu kemarin dan hari ini menurut saya, dia bermain cukup safe dan tidak gampang mati. Dia juga sudah membatasi bola-bola atas saya. Dia lebih percaya diri untuk menarik saya ke belakang lalu sambungan untuk mematikannya, tadi cukup kesulitan di situ,” terangnya.

Lebih lanjut, Putri KW membeberkan cara dirinya bangkit.

Seperti diketahui, baik gim pertama maupun kedua, Putri KW sempat tertinggal.

Namun setelah istirahat, dirinya coba membaca kondisi lapangan dan membaca permainan Karupathevan Letshanaa hingga akhirnya bisa menutup kemenangan di setiap gimnya.

Kemampuannya menaklukkan lapangan berangin menjadi satu di antara kunci.

“Gim pertama dan kedua saya sempat tertinggal di interval tapi setelah itu saya berusaha untuk jarak poinnya tidak melebar. Lapangan agak berangin ke satu sisi samping jadi saya fokus untuk main di tengah dan lebih mengontrol serangan,” ujar pebulutangkis berusia 23 tahun tersebut.

Kesempatan istirahat satu hari setelah final beregu sebelumnya turut membantu kondisi fisik Putri lebih prima.

Putri KW mengatakan momentum tersebut ia gunakan untuk reset pikiran dan pemulihan kondisi.

“Kemarin setelah final beregu badan terasa ada penurunan. Jadi selain tetap latihan, saya pakai waktu itu untuk recovery dan refreshing sedikit,” ujarnya.

Dengan kemenangan ini, Putri KW selangkah lebih dekat menuju podium SEA Games 2025 dan siap menghadapi tantangan berikutnya di babak semifinal menghadapi Supaninda Katethong asal Thailand.

Sementara tunggal putri Indonesia lainnya, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi harus terhenti pada babak perempat final usai takluk dari wakil Malaysia, Wong Ling Ching dengan skor 21-17, 21-17

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Putri Kusuma Wardani
Semifinal
SEA Games 2025
Tribunnews
