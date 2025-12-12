Jafar/Felisha Hadapi Dechapol/Supissara di Semifinal: Antisipasi Kecepatan dan Dukungan Suporter

Jafar/Felisha Hadapi Dechapol/Supissara di Semifinal SEA Games: Antisipasi Kecepatan dan Dukungan Suporter



Abdul Majid /Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pebulutangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil memastikan tempat di babak semifinal SEA Games 2025 setelah menang mudah atas wakil Myanmar, Hein Htut/Thet Htar Thuzar, dengan skor telak 21-8, 21-5, Jumat (12/12/2025).

Seusai laga, Felisha mengaku puas dengan peningkatan performanya dibanding pertandingan sebelumnya.

Menurutnya, kenyamanan bermain memberikan pengaruh besar pada hasil kali ini.

Baca juga: Jadwal Semifinal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Kans All Indonesian Final di 3 Sektor

“Puji Tuhan hari ini bisa bermain lebih baik daripada kemarin. Bermain lebih nyaman juga daripada kemarin. Memang dari diri saya sendiri memang merasa kalau performanya lebih baik daripada kemarin dan itu yang diharapkan. Untuk besok semoga bisa jauh lebih baik lagi daripada hari ini,” ujar Felisha.

Pada laga semifinal, Jafar/Felisha akan menghadapi unggulan kedua asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran.

Kecepatan permainan Dechapol/Supissara jadi fokus Jafar/Felisha untuk diantisipasi belum lagi adanya dukungan langsung dari suporter tuan rumah.

Rekomendasi Untuk Anda

“Kami harus antisipasi kecepatan pasangan Thailand besok. Diperhatikan juga kebiasaan-kebiasaannya. Dukungan tuan rumah juga pasti ramai apalagi ini eventnya SEA Games, bukan yang rutin. Hanya kami tidak mau memperdulikan itu. Fokus saja ke permainan,” terangnya.

Sementara itu, Jafar menilai kualitas lawan hari ini tidak seberat laga sebelumnya.

Namun ia menegaskan bahwa persiapan harus ditingkatkan jelang semifinal menghadapi unggulan tuan rumah, Dechapol/Supissara.

“Kalau saya, dibilang hari ini lebih baik dari kemarin, tidak juga. Hari ini kualitas lawan belum sebaik lawan kami kemarin. Jadi besok lawan tuan rumah (Dechapol/Supissar) lebih persiapan saja. Belajar dan evaluasi bagaimana kami kalah kemarin terakhir,” ujar Jafar.

“Dukungan suporter tuan rumah pasti tinggi tapi kami juga pernah mengalami, semifinal China Open misalnya. Itu kan ramai banget jadi kami sudah tahu rasanya,” pungkasnya.

Ganda Putri Indonesia Rachel/Febi ke Semifinal

Hasil apik juga didapatkan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setyaningrum melaju ke semifinal SEA Games 2025 setelah menaklukkan pasangan Vietnam, Pham Thi Dieu Ly/Pham Thi Khanh, dengan skor 19-21, 21-13, 21-14.

Pertandingan berlangsung ketat terutama di gim pertama ketika Rachel/Febi sempat kehilangan momentum.

Febi mengatakan dirinya bersama dengan Rachel bermain terburu-buru sehingga pola permainan tidak berjalan baik dan bisa dimanfaatkan lawan