Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Singgung Kenaikan Bonus Medali SEA Games 2025

Bonus bagi para atlet sebesar Rp 500 juta dinaikkan menjadi Rp 1 Miliar bagi peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Singgung Kenaikan Bonus Medali SEA Games 2025
HO/IST
PESAN PRESIDEN - Menpora Erick Thohir bersama dengan Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari saat diwawamcarai terkait SEA Games 2025 Thailand. Kamis (11/12/2025). Pada penjelasannya, Menpora mempertegas pesan presiden Prabowo kalau SEA Games menjadi batu loncatan raihan prestasi di Olimpiade. dok: Kemenpora 

Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Singgung Kenaikan Bonus Medali SEA Games 2025

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto mendukung olahraga Indonesia agar digdaya di kancah dunia menjadi hal yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat melihat langsung perjuangan atlet Indonesia di kancah SEA Games di Thailand, Jumat (12/12/2025)..

Seperti diketahui, bonus bagi para atlet sebesar Rp 500 juta dinaikkan menjadi Rp 1 Miliar bagi peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand.

Baca juga: Jadwal Semifinal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Kans All Indonesian Final di 3 Sektor

Menurut Menpora, hal itu adalah salah satu bukti komitmen kuat Presiden dalam memajukan olahraga Indonesia. 

Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan pemerintah akan memberikan bonus senilai Rp 1 miliar kepada atlet yang meraih medali emas.

Hal itu disampaikan Prabowo saat acara pelepasan atlet kontingen Indonesia menuju SEA Games 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12) lalu. 

Rekomendasi Untuk Anda

Presiden Prabowo berpesan kepada para atlet agar berjuang memberikan sumbangsih untuk bangsa.

“Yang dapat medali emas, Saudara, tapi mereka didorong oleh cinta Tanah Air, mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

“Jadi, anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang bisa kau perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan,” pesan Prabowo kepada para atlet.

Pesan yang disampaikan Presiden Prabowo tersebut menjadi pegangan bagi Menpora Erick untuk terus mendorong cabang olahraga (cabor) dan juga semua para atlet bersama-sama memajukan olahraga Indonesia agar digdaya di mata dunia. 

Menpora juga akan terus melakukan evaluasi dan membuat roadmap jangka panjang untuk memajukan olahraga Indonesia. Dan salah satu bahan evaluasi adalah hasil SEA Games 2025 Thailand sekarang. 

Menurut Menpora Erick, SEA Games tahun ini adalah ajang evaluasi untuk menentukan masa depan olahraga Indonesia.

Mulai dari regenerasi atlet, peningkatan sport science hingga evaluasi yang transparan. Semua ini dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo bahwa target utamanya adalah Olimpiade. 

“Kita tahu Presiden telah menjanjikan bonus Rp 1 Miliar, ini salah satu bentuk komitmen Presiden untuk memajukan olahraga Indonesia dan mensejahterakan masa depan atlet,” ujar Menpora Erick.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Menpora
Erick Thohir
Bonus SEA Games
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#SEA Games 2025

Timnas Indonesia Mentok di Fase Grup SEA Games 2025, Bung Ahay: Aib Sepak Bola Nasional!

Timnas Indonesia Mentok di Fase Grup SEA Games 2025, Bung Ahay: Aib Sepak Bola Nasional!

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Urutan 3 dengan 20 Emas, 28 Perak, dan 24 Perunggu

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Urutan 3 dengan 20 Emas, 28 Perak, dan 24 Perunggu

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas