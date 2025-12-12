Tinjau Perjuangan Atlet Indonesia di Thailand, Menpora Singgung Kenaikan Bonus Medali SEA Games 2025

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto mendukung olahraga Indonesia agar digdaya di kancah dunia menjadi hal yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat melihat langsung perjuangan atlet Indonesia di kancah SEA Games di Thailand, Jumat (12/12/2025)..

Seperti diketahui, bonus bagi para atlet sebesar Rp 500 juta dinaikkan menjadi Rp 1 Miliar bagi peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand.

Menurut Menpora, hal itu adalah salah satu bukti komitmen kuat Presiden dalam memajukan olahraga Indonesia.

Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan pemerintah akan memberikan bonus senilai Rp 1 miliar kepada atlet yang meraih medali emas.

Hal itu disampaikan Prabowo saat acara pelepasan atlet kontingen Indonesia menuju SEA Games 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12) lalu.

Presiden Prabowo berpesan kepada para atlet agar berjuang memberikan sumbangsih untuk bangsa.

“Yang dapat medali emas, Saudara, tapi mereka didorong oleh cinta Tanah Air, mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

“Jadi, anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang bisa kau perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan,” pesan Prabowo kepada para atlet.

Pesan yang disampaikan Presiden Prabowo tersebut menjadi pegangan bagi Menpora Erick untuk terus mendorong cabang olahraga (cabor) dan juga semua para atlet bersama-sama memajukan olahraga Indonesia agar digdaya di mata dunia.

Menpora juga akan terus melakukan evaluasi dan membuat roadmap jangka panjang untuk memajukan olahraga Indonesia. Dan salah satu bahan evaluasi adalah hasil SEA Games 2025 Thailand sekarang.

Menurut Menpora Erick, SEA Games tahun ini adalah ajang evaluasi untuk menentukan masa depan olahraga Indonesia.

Mulai dari regenerasi atlet, peningkatan sport science hingga evaluasi yang transparan. Semua ini dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo bahwa target utamanya adalah Olimpiade.

“Kita tahu Presiden telah menjanjikan bonus Rp 1 Miliar, ini salah satu bentuk komitmen Presiden untuk memajukan olahraga Indonesia dan mensejahterakan masa depan atlet,” ujar Menpora Erick.