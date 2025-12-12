Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Renang Sumbang 3 Medali Emas, Ketua Umum PB Akuatik: Kejutan yang Menyenangkan, Menggelegar! 

‎Anin mengaku jika capaian tiga emas yang sudah tercipta di hari kedua cabang renang SEA Games 2025, merupakan sebuah kejutan. 

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Renang Sumbang 3 Medali Emas, Ketua Umum PB Akuatik: Kejutan yang Menyenangkan, Menggelegar! 
HO/IST/dok: PB AI
DUKUNG LANGSUNG - Ketua Umum PB Akuatik Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat memberi dukungan langsung atlet renang Indonesia yang bertanding di SEA Games Thailand 2025. Final dilangsungkan di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Jumat (12/12/2025). 

Renang Sumbang 3 Medali Emas, Ketua Umum PB Akuatik: Kejutan yang Menyenangkan, Menggelegar! 

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ketua Umum PB Akuatik Indonesia, Anindya Novyan Bakrie hadir langsung untuk mendukung tim renang Merah Putih di SEA Games 2025.

Kedatangannya ke Thailand untuk menyaksikan dan mendukung para atlet yang tengah berjuang di babak final.

‎Anindya Bakrie hadir langsung ke Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok pada Jumat (12/12/2025).

Baca juga: Panita Sempat Salah Bendera, Enam Perenang dan 1 Tim Gaya Ganti Putra Indonesia Melaju ke Final

Ini menjadi hari ketiga penyelenggaraan cabang olahraga renang di pesta Asia Tenggara tersebut.

‎Kehadirannya disuguhkan perjuangan 6 perenang dan 1 tim 4x100m gaya ganti estafet putra Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali bagi kontingen Indonesia.

Kemudian, ada nomor perlombaan 100m gaya bebas putri, 200m gaya punggung putri, 1500m gaya bebas putra, 400m gaya bebas putri dan 4x100m gaya ganti estafet putra.

‎Anindya Bakrie mengaku jika kehadiran untuk menyemangati secara langsung para atlet yang tengah berjuang. 

Tak hanya itu, ia ingin mengucapkan rasa terima kasih atas prestasi para atlet renang yang telah menyumbangkan dua medali emas pada hari kedua SEA Games 2025.

‎"Pertama-tama saya ke sini untuk memberikan semangat tapi juga berterima kasih kepada para atlet, coach, profesional yang sudah berhasil mendapatkan 3 emas," ujar Anindya Bakrie, Jumat (12/12/2025).

‎Lebih lanjut, Anin menilai jika prestasi tersebut bukan semata-mata mudah didapatkan. 

Pasalnya, pencapaian itu merupakan hasil dari pembinaan dan pembibitan para atlet selama delapan tahun.

‎Ia berharap jika tim renang Indonesia bisa kembali meraih medali berikutnya. Menurutnya, peluang masih sangat terbuka mengingat gelaran masih akan berlangsung hingga hari keenam, tepatnya 15 Desember mendatang.

‎"Ini sangat berharga sekali buat Indonesia, kemarin disampaikan oleh Pak Menteri, tentunya CDM, Presiden NOC. Nah dan ini bukan serta merta langsung jadi, 8 tahun kita berjuang mencapai kepada anak-anak muda, didukung oleh Presiden World Aquatic juga," kata Anin.

Sumber: Tribunnews.com
renang
SEA Games 2025
PB Akuatik Indonesia
