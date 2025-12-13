Klasemen Sementara Medali SEA Games 2025 - Vietnam Makin Tinggalkan Indonesia, Thailand 66 Emas

Ringkasan Berita: Thailand menduduki posisi pertama di tabel perolehan medali SEA Games 2025

Indonesia yang mengumpulkan 20 keping medali emas, berada di posisi ketiga

Sementara vietnam yang unggul empat emas atas Indonesia, menghuni urutan kedua

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Sabtu (13/12) pagi WIB. Thailand kumpulkan 100 lebih medali.

Per hari ini, Indonesia masih ajek tertahan di posisi tiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand. Kontingen Merah Putih meraup total 72 medali, lewat rincian 20 emas, 28 perak, dan 24 perunggu.

Total ada tujuh medali emas yang diraih pada Jumat (12/12), yang berasal dari cabang olahraga (Cabor) judo (tiga emas), senam artistik (satu), panjat tebing (dua), dan atletik (satu).

Tiga emas judo diraih Syerina di nomor -70 kg putri, Dinny Febriany di nomor -57 kg putri, dan Muhammad Rizqi Maulana di nomor -55 kg putra.

Lalu dua emas panjat tebing didapat Alma Ariella Tsany di nomor lead putri dan Ardana Cikal Damarwulan di nomor lead putra.

Lalu dari atletik ada Dina Aulia yang menjadi pemenang lari gawang 100 meter putri, serta dari senam artistik ada Abiyu Rafi yang meraih emas di nomor palang tunggal putra.

Tuan rumah Thailand semakin perkasa di puncak klasemen perolehan medali dan menjauhi kejaran rival-rivalnya. Thailand telah mengumpulkan 66 medali emas, 43 medali perak, dan 28 medali perunggu.

Vietnam yang menduduki posisi kedua tidak terlampau jauh dari Indonesia. Sampai hari keempat, Vietnam telah mendulang 24 medali emas, 17 medali perak, dan 43 medali perunggu.

Hari sebelumnya (Rabu (11/12), Vietnam sempat 'hanya' unggul satu medali emas atas Indonesia. Tetapi saat ini Vietnam sudah memperlebar gap medali emasnya menjadi empat atas Indonesia.

Mengintai Indonesia di posisi keempat adalah Singapura. Negeri Singa mengumpulkan 15 medali emas, 16 medali perak, dan 18 medali perunggu. Mereka terpaut lima medali emas dari koleksi kontingen Indonesia.

Filipina juga tetap berada di posisi kelima. Kali ini dengan 11 medali emas, 16 medali perak, dan 35 medali perunggu.

Negeri jiran Malaysia juga tetap berada di posisi keenam. Pada hari keempat, mereka telah mengumpulkan 10 medali emas, 13 medali perak, dan 33 medali perunggu.

Myanmar masih berada di posisi ketujuh. Mereka tidak mendapatkan medali emas sama sekali pada hari keempat, namun total telah mengumpulkan dua medali emas, sembilan medali perak, dan tujuh medali perunggu.

Laos yang berada di posisi kedelapan juga sama sekali tidak mendapatkan medali emas pada Jumat. Namun mereka mendapatkan cukup banyak medali perunggu, dan kini telah mengoleksi satu medali emas, satu medali perak, dan 12 medali perunggu.

Tim posisi kesembilan, Brunei Darussalam, menambah satu koleksi medali perunggunya pada Jumat. Kini mereka telah mengumpulkan satu medali perak dan tiga medali perunggu.