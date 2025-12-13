Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Klasemen Sementara Medali SEA Games 2025 - Vietnam Makin Tinggalkan Indonesia, Thailand 66 Emas

Vietnam memperlebar keunggulan 4 emas atas Indonesia di tengah dominasi Thailand dalam perolehan medali SEA Games 2025 per hari ini.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Klasemen Sementara Medali SEA Games 2025 - Vietnam Makin Tinggalkan Indonesia, Thailand 66 Emas
Web SEA Games 2025
KLASEMEN MEDALI SEA GAMES - Update perolehan medali SEA Games 2025 lima besar Thailand hingga Sabtu (13/12) pagi WIB. Indonesia berada di posisi ketiga. 

Ringkasan Berita:
  • Thailand menduduki posisi pertama di tabel perolehan medali SEA Games 2025
  • Indonesia yang mengumpulkan 20 keping medali emas, berada di posisi ketiga
  • Sementara vietnam yang unggul empat emas atas Indonesia, menghuni urutan kedua 

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Sabtu (13/12) pagi WIB. Thailand kumpulkan 100 lebih medali.

Per hari ini, Indonesia masih ajek tertahan di posisi tiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand. Kontingen Merah Putih meraup total 72 medali, lewat rincian 20 emas, 28 perak, dan 24 perunggu.

Total ada tujuh medali emas yang diraih pada Jumat (12/12), yang berasal dari cabang olahraga (Cabor) judo (tiga emas), senam artistik (satu), panjat tebing (dua), dan atletik (satu).

Tiga emas judo diraih Syerina di nomor -70 kg putri, Dinny Febriany di nomor -57 kg putri, dan Muhammad Rizqi Maulana di nomor -55 kg putra.

Lalu dua emas panjat tebing didapat Alma Ariella Tsany di nomor lead putri dan Ardana Cikal Damarwulan di nomor lead putra.

Update perolehan medali SEA Games 2025 lima besar Thailand
KLASEMEN MEDALI SEA GAMES - Update perolehan medali SEA Games 2025 lima besar Thailand hingga Sabtu (13/12) pagi WIB. Indonesia berada di posisi ketiga.

Lalu dari atletik ada Dina Aulia yang menjadi pemenang lari gawang 100 meter putri, serta dari senam artistik ada Abiyu Rafi yang meraih emas di nomor palang tunggal putra.

Rekomendasi Untuk Anda

Tuan rumah Thailand semakin perkasa di puncak klasemen perolehan medali dan menjauhi kejaran rival-rivalnya. Thailand telah mengumpulkan 66 medali emas, 43 medali perak, dan 28 medali perunggu.

Vietnam yang menduduki posisi kedua tidak terlampau jauh dari Indonesia. Sampai hari keempat, Vietnam telah mendulang 24 medali emas, 17 medali perak, dan 43 medali perunggu.

Hari sebelumnya (Rabu (11/12), Vietnam sempat 'hanya' unggul satu medali emas atas Indonesia. Tetapi saat ini Vietnam sudah memperlebar gap medali emasnya menjadi empat atas Indonesia.

Mengintai Indonesia di posisi keempat adalah Singapura. Negeri Singa mengumpulkan 15 medali emas, 16 medali perak, dan 18 medali perunggu. Mereka terpaut lima medali emas dari koleksi kontingen Indonesia.

Filipina juga tetap berada di posisi kelima. Kali ini dengan 11 medali emas, 16 medali perak, dan 35 medali perunggu.

Negeri jiran Malaysia juga tetap berada di posisi keenam. Pada hari keempat, mereka telah mengumpulkan 10 medali emas, 13 medali perak, dan 33 medali perunggu.

Myanmar masih berada di posisi ketujuh. Mereka tidak mendapatkan medali emas sama sekali pada hari keempat, namun total telah mengumpulkan dua medali emas, sembilan medali perak, dan tujuh medali perunggu.

Laos yang berada di posisi kedelapan juga sama sekali tidak mendapatkan medali emas pada Jumat. Namun mereka mendapatkan cukup banyak medali perunggu, dan kini telah mengoleksi satu medali emas, satu medali perak, dan 12 medali perunggu.

Tim posisi kesembilan, Brunei Darussalam, menambah satu koleksi medali perunggunya pada Jumat. Kini mereka telah mengumpulkan satu medali perak dan tiga medali perunggu.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Halaman 1/2
12
Tags:
Klasemen Sementara Medali SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Medali Emas Sea Games
Indonesia
Vietnam
Thailand
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas