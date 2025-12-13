Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Rivan Nurmulki Menyentil PBVSI Lagi, TC Timnas Voli Indonesia di China Sebatas Pindah Tempat Latihan

Rivan Nurmulki sindir PBVSI di mana TC Timnas Voli Putra Indonesia di China untuk SEA Games 2025 belum memenuhi ekspektasi karena dapat lawan mudah.

Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Rivan Nurmulki Menyentil PBVSI Lagi, TC Timnas Voli Indonesia di China Sebatas Pindah Tempat Latihan
Asianvolleyball
RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas voli putra Indonesia, Rivan Nurmulki melakukan tos dengan pelatih Jeff Jiang Jie jelang melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025, Rabu (18/6/2025). Rivan Nurmulki sindir PBVSI soal TC Timnas Voli Indonesia di China untuk SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Opposite Timnas Voli Putra Indonesia, Rivan Nurmulki, kembali menyentil Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia alias PBVSI, dalam vlog YouTube-nya yang tayang, Jumat (12/12), jelang berlaga di SEA Games 2025 Thailand.

Rivan Nurmulki merasa bahwa TC alias pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di China, jauh dari kata memuaskan, meski memiliki sisi positif.

Pevoli asal Jambi ini menyayangkan, serangkaian laga uji coba yang dilakoni Timnas Voli Putra Indonesia melawan tim level daerah di China, dirasa kureng. Karena secara kualitas, masih berada di bawah Timnas Voli Indonesia besutan Jeff Jiang Jie.

Sentilan eks pevoli VC Nagano Tridents dan Wolfdogs Nagoya semakin panas di telinga para petinggi PBVSI, yang disebutnya "TC di China sebatas pindah latihan saja". 

TIMNAS VOLI INDONESIA - Skuad Timnas voli putra Indonesia berfoto jelang pertandingan melawan Thailand di AVC Nations Cup 2025 pada Rabu (18/6/2025). (Asianvolleyball)

Karena jika disebut sparing atau latih tanding, masih bisa disebut demikian, karena level permainannya di bawah Rivan Nurmulki dan kolega.

"Hampir 1 bulan di China, intinya bukan sparing, tapi pindah latihan sama fun game," buka pevoli berusia 30 tahun ini dalam vlog YouTube-nya.

"Tapi levelnya mereka masih daerah bukan yang timnas, tapi okelah," aku pria yang dibesarkan oleh tim voli asal Jawa Timur, Samator.

"Saat pindah ke Beijing, yang katanya sparing, katanya sih tim bagus, cuman secara kualitas masih di bawah. Bukan timnas juga."

"Pindah latihan namanya ini, tapi okelah," terang Rivan Nurmulki memberikan pemakluman, yang semula Timnas Voli Putra Indonesia menjalani pemusatan latihan di Sentul.

Dalam sudut pandang Rivan, wajar jika China mmampu menciptakan atlet di semua cabang olahraga yang bersaing di level dunia. Karena secara sarana dan alat yang dibutuhkan dalam menunjang latihan, sangat mumpuni.

Sebagai informasi, Timnas Voli Putra Indonesia menjalani TC di China sejak pertengahan November lalu. Beberapa kota disinggahi Rivan cs seperti Beijing, untuk melakukan pertandingan uji coba melawan tim lokal.

TC yang dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia tak lepas dari target tinggi yang diberikan PP PBVSI.

Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PP PBVSI memberikan target tertinggi kepada tim yang dikapteni Jasen Natanael Kilanta tersebut.

Berstatus sebagai Raja Voli ASEAN, dengan menggasak keping medali emas pada SEA Games 2019, 2021, dan 2023, Rivan Nurmulki dan kolega, diharapkan meraih hal yang sama pada edisi 2025.

Baca juga: Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Indonesia Digasak Vietnam, Megawati Cs Jumpa Thailand di Semifinal

Kendati Jeff Jiang Jie melakukan perombakan dengan memasukkan beberapa wajah baru seperti Alfin Daniel, Kristoforus Sina, dan Jordan Michael Susanto, tidak merubah komposisi utama tim.

Tribunnews
