Fakta Semifinal Badminton SEA Games 2025: Vietnam Terkepung, Menanti 3 Sejarah Baru

Ringkasan Berita: Fakta menarik semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan diwarnai dengan terkepungnya Vietnam

Ganda putri Vietnam, Bich Phuong Bui/Thi Trang Vu, tumpuan di tengah gempuran 3 kontingen unggulan yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia

Di semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan panggung penantian lahirnya sejarah baru di 4 sektor yang berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Fakta semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan yang menarik diulas yakni adanya satu wakil Vietnam, Sabtu (13/12/2025).

Yap, di babak semifinal yang akan jadi panggung perebutan tiket final badminton SEA Games 2025 perorangan didominasi oleh 3 kontingen unggulan.

Tentu saja ada tuan rumah Thailand yang menjadi jagoan utama, lalu ada Malaysia dan Indonesia. Sebagaimana diketahui peringkat dunia badminton lebih tinggi ketimbang kontingen Asia Tenggara lainnya.

Di tengah dominasi 3 kontingen tersebut, ada satu utusan Vietnam yang berhasil menembus babak semifinal dan memastikan medali badminton SEA Games 2025.

Adalah Bich Phuong Bui/Thi Trang Vu, ganda putri asal Vietnam yang jadi tumpuan negaranya di babak semifinal badminton SEA Games 2025.

Baca juga: Jadwal Semifinal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Kans All Indonesian Final di 3 Sektor

Bich/Thi berhasil memulangkan wakil Filipina, Hernandez Andrea Princess/Mary Destiny Untal di babak 8 besar dan berhak lolos semifinal.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam perjuangannya ke final, Bich/Thi akan bersua dengan pasangan Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias yang sama-sama bukan wakil unggulan.

Namun tantangan Bich/Thi jelas berat mengingat Ana/Trias merupakan pasangan anyar yang tengah berada dalam momentum manis sejak jadi runner-up Australia Open 2025 beberapa waktu lalu.

Menanti 3 Sejarah Anyar

Di sisi Vietnam yang terkepung, babak semifinal jadi panggung penantian lahirnya sejarah baru di badminton SEA Games 2025.

Menilik daftar juara badminton SEA Games 2025 perorangan, diprediksi bakal terlahir jawara baru di 4 sektor berbeda.

Mulai dari tunggal putra, ganda putri, dan campuran, yang jika dilihat dari kontestan semifinal, membuka peluang lahir jawara baru.

Diawali dari tunggal putra, ada dua delegasi Indonesia dan Malaysia yang kompak berjuang demi ciptakan All Final.

lihat foto LOLOS KE FINAL SEA GAMES - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed melaju ke semifinal SEA Games 2025 setelah menaklukkan mantan juara dunia asal Singapura, Loh Kean Yew secara straight game pada perempat final SEA Games 2025, 21-19, 21-10. Jumat (12/12/2025). dok: PBSI

Ada Justin Hoh yang akan melawan jagoan Indonesia, Alwi Farhan. Kompatriot Alwi, Zaki Ubaidillah alias Ubed bersua Leong Jun Hao.

Dari keempat kontestan, hanya Leong yang pernah menyegel medali di SEA Games 2023 lalu di Kamboja.

Sisanya tengah berjuang merebut medali pertama di SEA Games 2025 Thailand. Dan siapapun juaranya, akan jadi jawara anyar edisi kali ini.