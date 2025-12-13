Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Fakta Semifinal Badminton SEA Games 2025: Vietnam Terkepung, Menanti 3 Sejarah Baru

Fakta menarik semifinal badminton SEA Games 2025 diwarnai dengan terkepungnya Vietnam hingga menanti 3 sejarah anyar di 4 sektor.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
Fakta Semifinal Badminton SEA Games 2025: Vietnam Terkepung, Menanti 3 Sejarah Baru
HO/IST/Dok: PBSI
PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan Leong Jun Hao dengan skor 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025). Fakta semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan. (Foto Arsip Desember 2025). DOK/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Fakta menarik semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan diwarnai dengan terkepungnya Vietnam
  • Ganda putri Vietnam, Bich Phuong Bui/Thi Trang Vu, tumpuan di tengah gempuran 3 kontingen unggulan yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia
  • Di semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan panggung penantian lahirnya sejarah baru di 4 sektor yang berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Fakta semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan yang menarik diulas yakni adanya satu wakil Vietnam, Sabtu (13/12/2025).

Yap, di babak semifinal yang akan jadi panggung perebutan tiket final badminton SEA Games 2025 perorangan didominasi oleh 3 kontingen unggulan.

Tentu saja ada tuan rumah Thailand yang menjadi jagoan utama, lalu ada Malaysia dan Indonesia. Sebagaimana diketahui peringkat dunia badminton lebih tinggi ketimbang kontingen Asia Tenggara lainnya.

Di tengah dominasi 3 kontingen tersebut, ada satu utusan Vietnam yang berhasil menembus babak semifinal dan memastikan medali badminton SEA Games 2025.

Adalah Bich Phuong Bui/Thi Trang Vu, ganda putri asal Vietnam yang jadi tumpuan negaranya di babak semifinal badminton SEA Games 2025.

Baca juga: Jadwal Semifinal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: Kans All Indonesian Final di 3 Sektor

Bich/Thi berhasil memulangkan wakil Filipina, Hernandez Andrea Princess/Mary Destiny Untal di babak 8 besar dan berhak lolos semifinal.

Dalam perjuangannya ke final, Bich/Thi akan bersua dengan pasangan Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias yang sama-sama bukan wakil unggulan.

Namun tantangan Bich/Thi jelas berat mengingat Ana/Trias merupakan pasangan anyar yang tengah berada dalam momentum manis sejak jadi runner-up Australia Open 2025 beberapa waktu lalu.

Menanti 3 Sejarah Anyar

Di sisi Vietnam yang terkepung, babak semifinal jadi panggung penantian lahirnya sejarah baru di badminton SEA Games 2025.

Menilik daftar juara badminton SEA Games 2025 perorangan, diprediksi bakal terlahir jawara baru di 4 sektor berbeda.

Mulai dari tunggal putra, ganda putri, dan campuran, yang jika dilihat dari kontestan semifinal, membuka peluang lahir jawara baru.

Diawali dari tunggal putra, ada dua delegasi Indonesia dan Malaysia yang kompak berjuang demi ciptakan All Final.

Ada Justin Hoh yang akan melawan jagoan Indonesia, Alwi Farhan. Kompatriot Alwi, Zaki Ubaidillah alias Ubed bersua Leong Jun Hao.

Dari keempat kontestan, hanya Leong yang pernah menyegel medali di SEA Games 2023 lalu di Kamboja.

Sisanya tengah berjuang merebut medali pertama di SEA Games 2025 Thailand. Dan siapapun juaranya, akan jadi jawara anyar edisi kali ini.

Halaman 1/3
123
Tags:
Fakta Semifinal Badminton SEA Games 2025
Badminton
SEA Games 2025
Vietnam
Jadwal Badminton SEA Games 2025
