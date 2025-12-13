Tambang Medali Emas bagi Indonesia, 23 Cabor SEA Games 2025 Gelar Laga Final Hari Ini
Sebanyak 23 cabor mempertandingkan laga final hari ini dan berpeluang untuk jadi tambang medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2025.
TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 per hari ini, Sabtu (13/12) yang mempertandingkan total 44 cabang olahraga baik dari cluster Bangkok dan Chonburi. 23 di antaranya langsung menggelar laga final untuk perbutan keping medali emas.
Kontingen Indonesia bakal kembali berjuang memburu medali SEA Games. Banyak cabor bagi atlet-atlet Indonesia berjuang merebut medali hari ini.
Perjuangan atlet Indonesia dimulai dari cabor catur dan golf di pagi hari lalu dilanjutkan cabor-cabor lainnya.
Salah satu cabor yang membuka peluang Indonesia meraih emas adalah tenis beregu. Indonesia lolos ke final pada nomor beregu putra dan beregu putri. Dalam laga itu, Indonesia akan bertarung lawan Thailand.
Cabor bela diri seperti taekwondo, karate dan judo juga membuka peluang jadi tambang medali bagi Indonesia hari ini. Namun atlet-atlet Indonesia harus lebih dulu berjuang sejak babak awal dan harus melalui tiga laga untuk bisa merebut emas.
Sedangkan cabor seperti renang, menembak, atletik, BMX, teqball, angkat besi, equestrian dan skateboard juga bakal memainkan laga final hari ini.
Cabor SEA Games 2025 Perebutkan Medali Emas Hari Ini
Sabtu, 13 Desember
1. Air Sports
2. Artistic Swimming
3. Athletics
4. BMX
5. Cricket
6. Equestrian Eventing
7. Extreme-Skateboard
8. Extreme-Sports Climbing
9. Figure Skating
10. Ju-jitsu-Duo Classic
11. Judo
12. Karate
13. Petanque
14. Pistol and Rifle
15. Snooker
16. Snooker - 6 Red Snooker
17. Swimming
18. Taekwondo
19. Tennis
20. Teqball
21. Weightlifting
22. Woodball
23. Wushu
Jadwal Atlet Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini
Area Bangkok
1. Catur - 08.30 WIB
2. Renang - 09.00
3. Menembak (Shotgun Skeet and Trap) - 09.00 WIB
4. Sepak Takraw - 09.00 WIB
5. Menembak (Pistol and rifle) - 09.30 WIB
6. Baseball 5 - 10.00 WIB
7. Panjat Tebing - 10.00 WIB
8. Taekwondo - 10.00 WIB
9. Tenis - 10.00 WIB
10. Wushu - 10.00 WIB
11. E-Sport - 10.00 WIB
12. Pencak Silat - 10.00 WIB
13. Badminton - 10.30 WIB
14. Karate - 10.30 WIB
15. Kabaddi - 11.00 WIB
16. Judo - 13.00 WIB
17. Petanque - 13.00 WIB
18. Tenis Meja - 13.00 WIB
19. Rugby - 13.25 WIB
20. Futsal - 13.30 WIB
21. Basket - 14.00 WIB
22. Tinju - 14.00 WIB
23. Biliar - 14.00 WIB
24. Figure Skating - 14.30 WIB
25. Muay - 15.00 WIB
26. Kickboxing - 15.00 WIB
27. Equestrian - 16.00 WIB
28. Hoki Indoor - 16.00 WIB
29. Atletik - 16.40 WIB
30. Skateboard - 17.00 WIB
31. BMX - 18.00 WIB
32. Renang Indah - 19.30 WIB
33. Hoki Es - 19.30 WIB
Area Chonburi
1. Golf - 08.00 WIB
2. Jetski - 08.30 WIB
3. Menembak - 08.30 WIB
4. Voli Pantai - 08.30 WIB
5. Woodball - 08.30 WIB
6. Layar - 10.00 WIB
7. Hoki Lapangan - 12.45 WIB
8. Angkat Besi - 13.00 WIB
9. Handball - 15.00 WIB
10. Teqball - 16.00 WIB
11. Equestrian - 17.30 WIB
Tambang medali emas yang bisa diraih Indonesia, dapat memperbaiki posisi Merah Putih di tabel klasemen perolehan medali sementara SEA Games 2025.
Per hari ini, Indonesia masih ajek tertahan di posisi tiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand. Kontingen Merah Putih meraup total 72 medali, lewat rincian 20 emas, 28 perak, dan 24 perunggu.
