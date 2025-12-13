Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Tambang Medali Emas bagi Indonesia, 23 Cabor SEA Games 2025 Gelar Laga Final Hari Ini

Sebanyak 23 cabor mempertandingkan laga final hari ini dan berpeluang untuk jadi tambang medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2025.

Penulis: Drajat Sugiri
Tambang Medali Emas bagi Indonesia, 23 Cabor SEA Games 2025 Gelar Laga Final Hari Ini
Dok. SAVA Volley
VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. 23 cabang olahraga gelar laga final dan berpotensi menjadi tambang medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Jadwal SEA Games 2025 hari ini, Sabtu 13 Desember yang menggelar 44 cabang olahraga
  • 23 di antaranya menggelar laga final untuk perebutan keping medali emas SEA Games 2025
  • Indonesia dengan koleksi 20 emas, sementara duduk di posisi tiga di klasemen medali SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 per hari ini, Sabtu (13/12) yang mempertandingkan total 44 cabang olahraga baik dari cluster Bangkok dan Chonburi. 23 di antaranya langsung menggelar laga final untuk perbutan keping medali emas.

Kontingen Indonesia bakal kembali berjuang memburu medali SEA Games. Banyak cabor bagi atlet-atlet Indonesia berjuang merebut medali hari ini.

Perjuangan atlet Indonesia dimulai dari cabor catur dan golf di pagi hari lalu dilanjutkan cabor-cabor lainnya.

Salah satu cabor yang membuka peluang Indonesia meraih emas adalah tenis beregu. Indonesia lolos ke final pada nomor beregu putra dan beregu putri. Dalam laga itu, Indonesia akan bertarung lawan Thailand.

Cabor bela diri seperti taekwondo, karate dan judo juga membuka peluang jadi tambang medali bagi Indonesia hari ini. Namun atlet-atlet Indonesia harus lebih dulu berjuang sejak babak awal dan harus melalui tiga laga untuk bisa merebut emas.

Sedangkan cabor seperti renang, menembak, atletik, BMX, teqball, angkat besi, equestrian dan skateboard juga bakal memainkan laga final hari ini.

Cabor SEA Games 2025 Perebutkan Medali Emas Hari Ini

Sabtu, 13 Desember

1. Air Sports
2. Artistic Swimming
3. Athletics
4. BMX
5. Cricket
6. Equestrian Eventing
7. Extreme-Skateboard
8. Extreme-Sports Climbing
9. Figure Skating
10. Ju-jitsu-Duo Classic
11. Judo
12. Karate
13. Petanque
14. Pistol and Rifle
15. Snooker
16. Snooker - 6 Red Snooker
17. Swimming
18. Taekwondo
19. Tennis
20. Teqball
21. Weightlifting
22. Woodball
23. Wushu

Jadwal Atlet Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini

Area Bangkok

1. Catur - 08.30 WIB
2. Renang - 09.00
3. Menembak (Shotgun Skeet and Trap) - 09.00 WIB
4. Sepak Takraw - 09.00 WIB
5. Menembak (Pistol and rifle) - 09.30 WIB
6. Baseball 5 - 10.00 WIB
7. Panjat Tebing - 10.00 WIB
8. Taekwondo - 10.00 WIB
9. Tenis - 10.00 WIB
10. Wushu - 10.00 WIB
11. E-Sport - 10.00 WIB
12. Pencak Silat - 10.00 WIB
13. Badminton - 10.30 WIB
14. Karate - 10.30 WIB
15. Kabaddi - 11.00 WIB
16. Judo - 13.00 WIB
17. Petanque - 13.00 WIB
18. Tenis Meja - 13.00 WIB
19. Rugby - 13.25 WIB
20. Futsal - 13.30 WIB
21. Basket - 14.00 WIB
22. Tinju - 14.00 WIB
23. Biliar - 14.00 WIB
24. Figure Skating - 14.30 WIB
25. Muay - 15.00 WIB
26. Kickboxing - 15.00 WIB
27. Equestrian - 16.00 WIB
28. Hoki Indoor - 16.00 WIB
29. Atletik - 16.40 WIB
30. Skateboard - 17.00 WIB
31. BMX - 18.00 WIB
32. Renang Indah - 19.30 WIB
33. Hoki Es - 19.30 WIB

Area Chonburi

1. Golf - 08.00 WIB
2. Jetski - 08.30 WIB
3. Menembak - 08.30 WIB
4. Voli Pantai - 08.30 WIB
5. Woodball - 08.30 WIB
6. Layar - 10.00 WIB
7. Hoki Lapangan - 12.45 WIB
8. Angkat Besi - 13.00 WIB
9. Handball - 15.00 WIB
10. Teqball - 16.00 WIB
11. Equestrian - 17.30 WIB

Jadwal lengkap di sini<<<

Baca juga: Klasemen Sementara Medali SEA Games 2025 - Vietnam Makin Tinggalkan Indonesia, Thailand 66 Emas

Tambang medali emas yang bisa diraih Indonesia, dapat memperbaiki posisi Merah Putih di tabel klasemen perolehan medali sementara SEA Games 2025.

Per hari ini, Indonesia masih ajek tertahan di posisi tiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand. Kontingen Merah Putih meraup total 72 medali, lewat rincian 20 emas, 28 perak, dan 24 perunggu.

Halaman 1/2
12
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini
Jadwal SEA Games 2025
SEA Games 2025
Kontingen Indonesia
Medali Emas Sea Games
Klasemen Sementara Medali SEA Games 2025
