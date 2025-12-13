Tambang Medali Emas bagi Indonesia, 23 Cabor SEA Games 2025 Gelar Laga Final Hari Ini

Ringkasan Berita: Jadwal SEA Games 2025 hari ini, Sabtu 13 Desember yang menggelar 44 cabang olahraga

23 di antaranya menggelar laga final untuk perebutan keping medali emas SEA Games 2025

Indonesia dengan koleksi 20 emas, sementara duduk di posisi tiga di klasemen medali SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 per hari ini, Sabtu (13/12) yang mempertandingkan total 44 cabang olahraga baik dari cluster Bangkok dan Chonburi. 23 di antaranya langsung menggelar laga final untuk perbutan keping medali emas.

Kontingen Indonesia bakal kembali berjuang memburu medali SEA Games. Banyak cabor bagi atlet-atlet Indonesia berjuang merebut medali hari ini.

Perjuangan atlet Indonesia dimulai dari cabor catur dan golf di pagi hari lalu dilanjutkan cabor-cabor lainnya.

Salah satu cabor yang membuka peluang Indonesia meraih emas adalah tenis beregu. Indonesia lolos ke final pada nomor beregu putra dan beregu putri. Dalam laga itu, Indonesia akan bertarung lawan Thailand.

Cabor bela diri seperti taekwondo, karate dan judo juga membuka peluang jadi tambang medali bagi Indonesia hari ini. Namun atlet-atlet Indonesia harus lebih dulu berjuang sejak babak awal dan harus melalui tiga laga untuk bisa merebut emas.

Sedangkan cabor seperti renang, menembak, atletik, BMX, teqball, angkat besi, equestrian dan skateboard juga bakal memainkan laga final hari ini.

Cabor SEA Games 2025 Perebutkan Medali Emas Hari Ini

Sabtu, 13 Desember

1. Air Sports

2. Artistic Swimming

3. Athletics

4. BMX

5. Cricket

6. Equestrian Eventing

7. Extreme-Skateboard

8. Extreme-Sports Climbing

9. Figure Skating

10. Ju-jitsu-Duo Classic

11. Judo

12. Karate

13. Petanque

14. Pistol and Rifle

15. Snooker

16. Snooker - 6 Red Snooker

17. Swimming

18. Taekwondo

19. Tennis

20. Teqball

21. Weightlifting

22. Woodball

23. Wushu

Jadwal Atlet Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini

Area Bangkok

1. Catur - 08.30 WIB

2. Renang - 09.00

3. Menembak (Shotgun Skeet and Trap) - 09.00 WIB

4. Sepak Takraw - 09.00 WIB

5. Menembak (Pistol and rifle) - 09.30 WIB

6. Baseball 5 - 10.00 WIB

7. Panjat Tebing - 10.00 WIB

8. Taekwondo - 10.00 WIB

9. Tenis - 10.00 WIB

10. Wushu - 10.00 WIB

11. E-Sport - 10.00 WIB

12. Pencak Silat - 10.00 WIB

13. Badminton - 10.30 WIB

14. Karate - 10.30 WIB

15. Kabaddi - 11.00 WIB

16. Judo - 13.00 WIB

17. Petanque - 13.00 WIB

18. Tenis Meja - 13.00 WIB

19. Rugby - 13.25 WIB

20. Futsal - 13.30 WIB

21. Basket - 14.00 WIB

22. Tinju - 14.00 WIB

23. Biliar - 14.00 WIB

24. Figure Skating - 14.30 WIB

25. Muay - 15.00 WIB

26. Kickboxing - 15.00 WIB

27. Equestrian - 16.00 WIB

28. Hoki Indoor - 16.00 WIB

29. Atletik - 16.40 WIB

30. Skateboard - 17.00 WIB

31. BMX - 18.00 WIB

32. Renang Indah - 19.30 WIB

33. Hoki Es - 19.30 WIB

Area Chonburi

1. Golf - 08.00 WIB

2. Jetski - 08.30 WIB

3. Menembak - 08.30 WIB

4. Voli Pantai - 08.30 WIB

5. Woodball - 08.30 WIB

6. Layar - 10.00 WIB

7. Hoki Lapangan - 12.45 WIB

8. Angkat Besi - 13.00 WIB

9. Handball - 15.00 WIB

10. Teqball - 16.00 WIB

11. Equestrian - 17.30 WIB

Tambang medali emas yang bisa diraih Indonesia, dapat memperbaiki posisi Merah Putih di tabel klasemen perolehan medali sementara SEA Games 2025.

Per hari ini, Indonesia masih ajek tertahan di posisi tiga klasemen perolehan medali SEA Games 2025 Thailand. Kontingen Merah Putih meraup total 72 medali, lewat rincian 20 emas, 28 perak, dan 24 perunggu.