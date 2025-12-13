Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Live Score Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: Jam 10.00 WIB, Potensi Panen All Final

Pantau live score hasil semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan mulai pukul 10.00 WIB, adanyan potensi panen All Final.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
Live Score Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: Jam 10.00 WIB, Potensi Panen All Final
Dok. PBSI
BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). Live score hasil semifinal badminton SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Pantau hasil semifinal badminton SEA Games 2025 mulai pukul 10.00 WIB live iNews TV
  • Opsi mengawal pasukan Merah-Putih di badminton SEA Games 2025 bisa melalui live score
  • Yang menarik di babak semifinal badminton SEA Games 2025 adanya potensi panen tersajinya All Final

TRIBUNNEWS.COM - Live score hasil semifinal badminton SEA Games 2025 akan dihelat mulai pukul 10.00 WIB, Sabtu (13/12/2025).

Berlangsung di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, semifinal badminton SEA Games 2025 menyuguhkan sorotan menarik.

Panen All Final dari Indonesia hingga delegasi lain seperti tuan rumah Thailand dan Malaysia cukup menarik untuk dikawal.

Namun andalan Merah-Putih juga menarik dipantau karena akan ada 8 utusan Indonesia yang berjuang ke babak final.

Menariknya, Indonesia jadi kontingen dengan perwakilan paling banyak di semifinal Badminton SEA Games 2025 jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia.

Badminton Lovers yang ingin mengawal perjuangan delapan utusan Merah-Putih bisa melalui iNews TV atau streaming Vision+.

Opsi lainnya, bisa nonton YouTube iNews, RCTI Sports, atau pantau lewat link live score berikut ini.

Baca juga: Fakta Semifinal Badminton SEA Games 2025: Vietnam Terkepung, Menanti 3 Sejarah Baru

Live Score Semifinal Badminton SEA Games 2025

Link >>>

Link >>>

Link >>>

Bicara soal panen All Final, delegasi Indonesia berpotensi menciptakan 3 perang saudara di nomor tunggal putra, ganda putra dan putri.

Di tunggal putra ada Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah yang sama-sama berjuang ke final dan berharap tersajinya derby Merah-Putih.

Dari nomor ganda putra, Leo Carnando/Bagas Maulana dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi juga coba menciptakan perang saudara di final.

Terakhir di ganda putri, perang saudara back-to-back tengah diperjuangkan oleh Febriana Dwipuji/Melisya Trias dan Rachel Allessya/Febi Setianingrum.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi ganda putri Indonesia Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum pada pertandingan semifinal beregu putri SEA Games 2025 melawan Malaysia, pada Senin (8/10/2025).
BADMINTON SEA GAMES - Aksi ganda putri Indonesia Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum pada pertandingan semifinal beregu putri SEA Games 2025 melawan Malaysia, pada Senin (8/10/2025).

Uniknya selain delegasi Indonesia, dari kontingen lain juga mencoba mengusung misi yang sama seperti Indonesia.

