Voli

4 Medali Emas SEA Games Cukup, Rivan Nurmulki Bulatkan Tekad Pensiun dari Timnas Voli Indonesia

Rivan Nurmulki membidik medali emas keempatnya di ajang SEA Games 2025 sekaligus momen pas untuk pensiun dari Timans Voli Putra Indonesia.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Endra Kurniawan
4 Medali Emas SEA Games Cukup, Rivan Nurmulki Bulatkan Tekad Pensiun dari Timnas Voli Indonesia
Instagram @rivannurmulki
RIBAN NURMULKI PENSIUN - Rivan Nurmulki memamerkan medali emas yang diraih setelah membantu Timnas voli putra Indonesia mengalahkan Kamboja pada laga final SEA Games 2023, Senin (8/5/2023). Rivan Nurmulki mengincar medali emas keempat beruntun dari SEA Games 2025 sebagai kado pensiun dari Timnas Voli Indonesia. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Rivan Nurmulki tegas mengirimkan pesan bahwa dirinya segera pensiun dari Timnas Voli Putra Indonesia. Rivan berharap bisa menyumbang medali emas keempatnya di SEA Games 2025.

Beberapa waktu belakangan ini, volimania Tanah Air dikejutkan oleh keputusan Rivan Nurmulki berencana pensiun dari Timnas Voli Indonesia setelah pagelaran SEA Games 2025 Thailand.

Pengumuman itu disampaikannya dalam live media sosial TikTok sang pevoli, pertengahan November lalu sebelum berangkat ke China untuk menjalani pemusatan latihan atau TC.

Kini, skuad Timnas Voli Putra Indonesia yang diperkuat Rivan Nurmulki, sudah berada di Bangkok, Thailand. Timnas Voli Indonesia akan melakoni laga perdana SEA Games 2025, melawan Myanmar, Senin (15/12/2025).  

Potret Rivan Nurmulki membawa bendera Indonesia seusai menjuarai SEA Games 2022 Vietnam
RIVAN NURMULKI - Potret Rivan Nurmulki membawa bendera Indonesia seusai menjuarai SEA Games 2022 Vietnam - Inilah jadwal pertandingan Timnas voli putra Indonesia di Asian Games 2023 tanpa adanya sosok Rivan Nurmulki. (Instagram resmi @rivannurmulki)

Sedangkan match kedua, Rivan Nurmulki dkk. akan bersua Filipina, Selasa (16/12). Laga ini bisa menjadi penentuan kelolosan tim yang dikomandoi Jeff Jiang Jie untuk lolos ke semifinal.

Beberapa fokus menjadi sorotan. Satu di antaranya Rivan Nurmulki, yang kembali menegaskan keputusannya menanggalkan jersey Timnas Indonesia.

"Sekarang kita sudah di Bangkok, kita persiapan SEA Games. Dan pasti berjuang untuk Indonesia," buka Rivan Nurmulki dalam vlog YouTube-nya yang tayang, Jumat (12/12).

"Ya mungkin the last," penegasan Rivan Nurmulki untuk terakhir kali dirinya membela Timnas Voli Putra Indonesia.

"Harapannya bisa mendapat emas. Doain semoga hasil terbaik yang kita dapat," harap pevoli yang dibesarkan Surabaya Samator.

Rama Fazza Fauzan yang merupakan junior Rivan di Surabaya Samator, mengamini, bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kado perpisahan manis bagi seniornya itu.

"Harus semaksimal mungkin, buat bisa membantu mas Rivan dapat emas keempatnya," kata Rama optimis.

Sebagai informasi, Rivan Nurmulki menjadi bagian dari era kejayaan Timnas Voli Putra Indonesia di pagelaran olahraga multi-event dua tahunan di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Rivan Nurmulki tercatat tiga kali membantu Indonesia mempersembahkan medali emas dari ajang SEA Games, meliputi edisi 2019, 2021, 2023. Akan menjadi quattrick emas bagi Rivan jika pada edisi SEA Games ke-33 ini, Indonesia kembali menjadi juara.

Singgung Pensiun sebelum TC

Beberapa waktu lalu, Rivan menyebut dirinya sudah berada di waktu untuk pensiun dari Timnas Voli Putra Indonesia. Dalam kacamata pevoli asal Jambi ini, Timnas Voli Putra Indonesia berada di momen untuk regenerasi.

Halaman 1/2
12
Tags:
Rivan Nurmulki
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
Rivan Nurmulki Pensiun
Berita Voli
voli
SEA Games 2025
Jadwal Voli SEA Games 2025
