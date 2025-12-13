Daftar Pemain Indonesia Masters 2026: Ada Duet Menarik Hee/Gloria hingga Pasangan Baru Ganda Putri

Ringkasan Berita: Daftar pemain di Indonesia Masters 2026 resmi dirilis pada Jumat (12/12/2025)

Yang menarik hadir dari ganda campuran tatkala duet Singapura-Indonesia, Hee Yong Terry/Gloria Widjaja

Bukan cuma Hee/Gloria, duet anyar ganda putri Indonesia turut debut di Indonesia Masters 2026

TRIBUNNEWS.COM - Daftar pemain Indonesia Masters 2026 resmi dirilis pada hari Jumat (12/12/2025).

Ada yang menarik dari kontestan untuk gelaran super 500 bertajuk Indonesia Masters 2026.

Turnamen yang akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, bakal kedatangan pasangan unik dari Singapura-Indonesia.

Atlet besutan PB Djarum, Gloria Widjaja bakal berpasangan dengan utusan Singapura, Hee Yong Kai Terry.

Duel epic Hee/Gloria cukup menarik untuk dinantikan kiprahnya mengingat pemain Indonesia cukup lama menepi dari turnamen.

Alasannya karena pasangan sebelumnya yakni Rehan Naufal tengah pemulihan cedera dan tampaknya cukup lama.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebelum rilis adanya duet Hee/Gloria, wakil Indonesia sempat berpasangan dengan pemain muda, Aquino Evano Kennedy.

Sementara Hee Yong dari Singapura berduet dengan Jin Yu Jia.

Baca juga: Racikan Anyar Ganda Putri Indonesia: Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny Debut di Indonesia Masters 2026

Kerjasama lintas negara ini menarik dikawal songsong gelaran Indonesia Masters 2026 bulan Januari mendatang.

Selain Hee/Gloria, ada juga pasangan baru besutan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Duet anyar PBSI melahirkan Siti Fadia Silva/Amallia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Lanny Tria.

Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny sudah terdaftar dalam gelaran Indonesia Masters 2026 dan akan menjalani debut di turnamen kandang sendiri.

lihat foto MELAJU KE SEMIFINAL - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu (kiri) mengembalikan kok ke arah lawan pada pertandingan 8 besar Indonesia Masters II 2025, di Gor PBSI Sumut, Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat (24/10/2025). Apriyani Rahayu dan Siti Ramadhanti berhasil melaju ke semi final setelah mengalahkan ganda putri Jepang Hinata Suzuki dan Nao Yamakita dengan dengan rubber set (18-21, 21-12, 21-17). TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR

Indonesia Masters 2026 nanti diprediksi akan jadi pijakan pertama dua pasangan baru tersebut dalam mengarungi BWF World Tour 2026.

Selain itu di turnamen kandang ini juga menurunkan andalan-andalan Merah-Putih.

Mulai dari Jonatan Christie, Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska, Fajar Alfian/Shohibul Fikri, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi.