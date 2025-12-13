30 Poin Megawati Bekal Timnas Voli Putri Indonesia Uji Kesaktian Thailand di Semifinal SEA Games

Ringkasan Berita: Megawati Hangestri Pertiwi memimpin bursa top skorer voli indoor putri SEA Games 2025

Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak sementara, yakni 30 angka

Jumlah itu menjadi modal Megawati saat membantu Timnas Voli Putri Indonesia hadapi Thailand di babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Megawati Hangestri memimpin bursa top skorer voli putri pada pagelaran SEA Games 2025 Thailand. Megatron akan menjadi tumpuan utama Timnas Voli Putri Indonesia menguji ratu voli ASEAN pada babak semifinal.

Megawati menjadi mesin poin utama Timnas Voli Putri Indonesia dalam tiga pertandingan fase grup SEA Games 2025.

Dalam keberhasilan membawa Timnas Voli Putri Indonesia ke semifinal, pevoli asal Jember, Jawa Timur itu sukses mengumpulkan 30 poin.

Dalam laga pertama melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025), Megawati mengoleksi delapan poin. Jumlah poin tersebut disumbang Megatron, julukannya, hanya dalam dua set permainan.

VOLI INDONESIA MENANG - Skuad Timnas Voli Putri Indonesia berfoto bersama setelah meraih kemenangan atas Myanmar 3-0 pada pertandingan SEA Games 2025 di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12) sore WIB. (Dok. SAVA Volley)

Selanjutnya, saat menang atas Myanmar, Kamis (11/12), dara asal Jember mengoleksi 15 poin. Itu menjadi poin tertinggi dalam laga tersebut. Mesin tempur Megawati mulai panas.

Pada pertandingan ketiga saat Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 atas Vietnam, Jumat (12/12), Megawati mencetak tujuh poin.

Megatron, julukan Megawati Hangestri Pertiwi, dengan koleksi 30 poin, rataan per laga dia mencetak 10 angka.

Di posisi kedua dalam persaingan top skorer voli putri SEA Games 2025 menempatkan pevoli asal Malaysia, Pua Ee Ling. Dia mencetak 29 angka, disusul spiker Vietnam, Vi Thi Nhu Quynh (26).

Lantas bagaimana dengan Thailand yang cukup mengejutkan karena tidak menempatkan pevolinya dalam tiga besar bursa top skor sementara?

Apalagi status Thailand sebagai ratu voli ASEAN, yang meraih 14 medali emas beruntun di ajang SEA Games.

Dengan tidak termasuknya pevoli Thailand dalam tiga teratas bursa top skorer cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak bergantung kepada satu pemain untuk mendulang poin.

Di posisi outside hitter, Thailand memiliki Ajcharaporn Kongyot, Chatchuo-on Moksri, Kuttika Kaewpin, Sasipaporn Janthawisut, Warisara Seetaloed, yang secara pengalaman tidak perlu diragukan. Kelimanya bahkan saat ini berstatus abroad, atau tengah berkarier di luar kompetisi voli negaranya.

Sementara di posisi middle blocker, Thailand mempunyai Hattaya Bamrungsuk sebagai mesin poin. Lalu tidak ketinggalan eks Bandung BJB Tandamata yang pernah berkarier di Liga Voli Turki, Pimpichaya Kokram.

Deretan pemain Thailand yang dibawa untuk SEA Games edisi ke-33 ini membuktikan mereka memiliki kualitas penyerangan yang merata.

Modal Megawati Uji Thailand

Konsistensi Megawati dalam mencetak poin akan menjadi modal Timnas Voli Putri Indonesia berlaga di babak semifinal.