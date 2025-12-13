Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025: Fajar/Fikri Terhindar dari Kim/Seo, Putri KW Grup Neraka

Ringkasan Berita: Hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 resmi dirilis hari ini Sabtu (13/12/2025)

Fajar Alfian/Shohibul Fikri ketiban untung karena terhindar satu grup dengan Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea)

Apes menimpa Putri Kusuma Wardani alias Putri KW yang segrup dengan An Se-young (Korea) dan Akane Yamaguchi (Jepang)

TRIBUNNEWS.COM - Hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 untuk pertandingan mulai 17-21 Desember 2025 resmi dirilis hari ini Sabtu (13/12/2025).

Undian yang berlangsung di Hangzhou, China, menempatkan beberapa posisi untung dan tak untung dari wakil Indonesia yang nantinya berlaga.

Diawali dari ganda putra, Fajar Alfian/Shohibul Fikri yang menyegel tiket BWF World Tour Finals 2025 last minute terhindar dari unggulan pertama.

Fajar/Fikri yang akan turun sebagai wakil non-unggulan tak akan bersua dengan Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea/1).

Posisi Fajar/Fikri setelah undian dirilis, berada di grup B bersama Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia/2), Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India/3), dan Liang Wei Keng/Wang Chang (China).

Sementara rekan senegara Fajar/Fikri yakni Sabar Karyaman/Reza Pahlevi akan bertemu dengan Kim/Seo lebih dulu karena satu grup.

Sabar/Reza berada di grup A bersama Kim/Seo, Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia/4), dan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin (Taiwan).

Ujian berat sejatinya sama-sama menanti Sabar/Reza maupun Fajar/Fikri karena rival-rivalnya rata-rata konsisten sepanjang musim 2025.

Beralih ke tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani alias Putri KW yang akan jadi tumpuan dalam sektor tersebut.

Jadi satu-satunya andalan, Putri KW masuk grup neraka karena akan bersama An Se-young (Korea/1), Akane Yamaguchi (Jepang/4), dan Tomoka Miyazaki (Jepang).

lihat foto INDONESIA OPEN 2025 - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi pada babak perempat final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/6/2025). Putri gagal melaju ke semifinal usai kalah dengan skor 19-21, 20-22. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Ketiga lawan Putri KW di grup A merupakan rival yang sulit dikalahkan oleh jagoan Indonesia ketika bersua di BWF World Tour 2025.

Debut Putri KW di BWF World Tour Finals 2025 cukup menantang dirinya agar bisa bersaing untuk lolos dari fase grup.

Di nomor tunggal putra, Jonatan Christie tergabung dalam grup A, ada Kunlavut Vitidsarn (Thailand/1), Anders Antonsen (Denmark/3), dan Christo Popov (Prancis).

Terakhir dari ganda campuran, pasangan muda Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu juga akan bertemu lawan-lawan sulit di grup B.

Jafar/Felisha segrup dengan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China/2), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia/3), dan Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia).