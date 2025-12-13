Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour

Prediksi Ranking BWF Dejan/Bernadine: Melejit Tembus Top 50, Naik Bareng Marwan/Aisyah

Ranking BWF Dejan/Bernadine diprediksi melesat hingga tembus top 50, keduanya kompak dongkrak peringkat bareng Marwan/Aisyah.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
Prediksi Ranking BWF Dejan/Bernadine: Melejit Tembus Top 50, Naik Bareng Marwan/Aisyah
Dok. PBSI
DEJAN/BERNADINE - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana berdiri di podium utama Syed Modi India International 2025 setelah meraih gelar juara di Lucknow, India, pada 30 November 2025. Ranking BWF Dejan/Bernadine. (Foto Arsip November 2025). Dok/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Prediksi ranking BWF ganda campuran di tengah Odisha Masters 2025, kabar baik hadir dari Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana
  • Petualangan Dejan/Bernadine di tur India sejak Syed Modi, Guwahati Masters, hingga Odisha Masters 2025 berbuah manis
  • Dejan/Bernadine diprediksi berhasil mendongkrak ranking BWF miliknya hingga tembus top 50

TRIBUNNEWS.COM - Prediksi ranking BWF Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana dari nomor ganda campuran, ketiban berkah berkat Odisha Masters 2025, Sabtu (13/12/2025).

Bertanding di Jawahar lal Nehru Stadium, India, Dejan/Bernadine berhasil melaju ke semifinal dan bersiap berebut tiket final turnamen berlabel super 100 tersebut.

Adapun lawan Dejan/Bernadine di babak semifinal Odisha Masters 2025 yakni utusan tuan rumah, Sathwik Reddy Kanapuram/Reshika Uthayasooriyan.

Sebelum tanding di babak semifinal, kabar baik mewarnai Dejan/Bernadine lantaran capaiannya ke semifinal Odisha Masters 2025 jadi sebuah keberuntungan.

Ini karena tambahan sebanyak 3850 poin dengan mentas di semifinal, maka Dejan/Bernadine mampu mendongkrak ranking BWF miliknya cukup tinggi.

Dengan koleksi poin Dejan/Bernadine saat ini sebanyak 24,900, diprediksi bakal melesat naik hingga tembus top 50.

Baca juga: Ranking Resmi BWF Pekan Ini: Dejan/Bernadine Posisi 66 usai Juara, Naik 37 Tingkat dari Sebelumnya

Torehan tersebut masih menunggu hasil keduanya main di babak semifinal Odisha Masters 2025, jika menang masih berpotensi bertambah.

Karena jika lolos ke final, poin BWF jadi runner-up sebanyak 4680 sedangkan jika keluar sebagai juara akan menyegel 5500 angka.

Penawaran menarik bagi Dejan/Bernadine untuk bisa membuat peringkat dunia miliknya lebih baik lagi.

Harapannya agar keduanya bisa main di turnamen dengan level lebih tinggi minimal super 500 atau 750.

lihat fotoDEJAN/BERNADINE - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana ketika mentas dalam gelaran Indonesia Masters 2025 super 100 di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2025. Dok/PBSI
DEJAN/BERNADINE - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana ketika mentas dalam gelaran Indonesia Masters 2025 super 100 di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2025. (Foto Arsip September 2025). Dok/PBSI

Capaian apik juga dibukukan rekan senegara Dejan/Bernadine di ganda campuran yaitu Marwan Faza/Aisyah Pranata.

Marwan/Aisyah yang berjuang bersama Dejan/Bernadine di tur India sejak Syed Modi, Guwahati Masters, dan Odisha Masters, kompak mendongkrak peringkat dunia.

Marwan/Aisyah saat ini mengantongi 42,910 poin, dapat tambahan angka seperti yang didapat Dejan/Bernadine membawa keduanya naik sekira dua tangga dari posisi 26.

Prediksi ranking BWF ganda campuran Dejan/Bernadine dan Marwan/Aisyah masih bisa berubah karena keduanya berpeluang ke final.

Jika bisa ke final tentu tambahan poin BWF akan lebih banyak dan bisa memengaruhi koleksi poin BWF dan posisi dalam tabel ranking BWF.

Poin BWF Odisha Masters 2025 (super 100):

Halaman 1/3
123
Tags:
Ranking BWF 2025
Dejan/Bernadine
Prediksi Ranking BWF
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana
Marwan/Aisyah
Badminton
