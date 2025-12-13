Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: Kejutan Jagoan Malaysia Ambyar, Rachel/Febi Ketularan

Ringkasan Berita: Hasil semifinal badminton SEA Games 2025 diwarnai kejutan di mana jagoan Malaysia nomor ganda campuran tersisih

Kekalahan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei tak nular ke Pearly Tan/Thinaah Muralitharan tapi justru ke wakil Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum

Asa ganda putri back to back All Indonesian Final di SEA Games 2025 gagal total setelah Rachel/Febi terpongkeng

TRIBUNNEWS.COM - Hasil semifinal badminton SEA Games 2025 perorangan diwarnai kejutan dari jagoan Malaysia ganda campuran, Sabtu (13/12/2025).

Tanding di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) unggulan pertama terkapar.

Hasil minor Chen/Toh malah nular ke utusan Indonesia ganda putri, Rachel Allessya/Febi Setianingrum ketika melawan jagoan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Chen/Toh yang merupakan didikan pelatih asal Indonesia, Nova Widianto tersisih tatkala melawan Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat (Thailand).

Duel 2 gim, Chen/Toh harus takluk cukup cepat dari Oupthong/Jhenicha dengan skor telak 15-21 dan 16-21 dalam durasi 44 menit.

Kegagalan Chen/Toh ke final otomatis menutup peluangnya menambah koleksi emas badminton SEA Games nomor perorangan.

Yap, Chen sudah pernah juara SEA Games perorangan edisi 2021 di Vietnam bersama Peck Yen Wei.

Edisi 2025 ini di Thailand saat mencoba bersam Toh, Chen harus mengubur mimpinya karena tersisih di semifinal.

Baca juga: Live Score Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: Jam 10.00 WIB, Potensi Panen All Final

Dari hasil semifinal, maka Chen/Toh harus puas dengan torehan medali perunggu di badminton SEA Games 2025 perorangan.

Di nomor ganda putri, kekalahan Chen/Toh tak diikuti kompatriotnya Pearly/Thinaah, malah justru ke wakil Indonesia, Rachel/Febi.

Pearly/Thinaah dengan status unggulan pertamanya, mampu mendunukkan juara Australia Open 2025 lewat duel 3 gim.

lihat foto BADMINTON SEA GAMES - Selebrasi ganda putri Indonesia Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum saat mengalahkan malaysia pada pertandingan semifinal beregu putri SEA Games 2025, pada Senin (8/10/2025).

Rachel/Febi sempat membalik keadaan di gim kedua dan memaksa duel hingga rubber game namun belum berhasil menang.

Pada akhirnya utusan Indonesia harus mengakui keunggulan jagoan Negeri Jiran setelah kalah dengan skor 21-14, 19-21, 21-16.

Kemenangan Pearly/Thinaah membawa keduanya ke final dan membuka peluang meraih emas pertamanya di SEA Games.

Selain itu, Pearly/Thinaah juga mampu meruntuhkan misi All Indonesian Final di nomor ganda putri.

Jadwal Semifinal Badminton SEA Games 2025 Perorangan