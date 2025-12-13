Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sports Science Naik Panggung, Teknologi Latihan Jadi Sorotan di Indonesia Sports Summit 2025

Perhatian terhadap sports science dan latihan berbasis data di Indonesia kian meningkat. 

Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Sports Science Naik Panggung, Teknologi Latihan Jadi Sorotan di Indonesia Sports Summit 2025
HO/IST/Abdi Ryanda Shakti
Marc Klok, pemain Timnas dan Persib, tampil bersama Ardi Setiadharma, President Director Technogym Indonesia, di sela-sela acara Indonesia Sports Summit 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Perhatian terhadap sports science dan latihan berbasis data di Indonesia kian meningkat. 

Tren itu terasa jelas di Indonesia Sports Summit 2025, ketika Technogym hadir dengan rangkaian teknologi dan solusi training terbaru.

Gelaran yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, ini menempatkan Technogym sebagai salah satu mitra global dalam pengembangan ekosistem olahraga nasional. 

Kehadiran mereka atas undangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sekaligus menegaskan arah baru: latihan yang lebih modern, terukur, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Di area pameran, pengunjung bisa menjajal langsung peralatan mutakhir, menjalani penilaian kebugaran lewat Technogym Checkup, hingga mengikuti sesi workout bersama pelatih bersertifikasi. 

Andrea Bimo turut memimpin kelas “Move For You”, menambah warna pada rangkaian aktivitas di booth.

Baca juga: PBSI Luncurkan Sport Science Analytics, Wamenpora: Bekal Bagus Untuk Atlet Hadapi Persaingan Keras

Beberapa teknologi yang ditampilkan antara lain:

  • Skill Line: Dirancang bersama atlet, pelatih, dan akademisi, peralatan ini menggunakan Multidrive Technology™ untuk mengasah power, speed, stamina, dan agility.
  • Biostrength: Sistem Biodrive berbasis AI yang memastikan aktivasi neuromuskular maksimal serta eksekusi latihan yang presisi.
  • Technogym Checkup: Assessment station berbasis AI yang menganalisis parameter fisik dan fungsional, lalu menyusun program latihan personal sesuai kebutuhan.
Sorotan lain datang dari panggung utama. 

Marc Klok, pemain Timnas Indonesia dan Persib Bandung, tampil bersama Ardi Setiadharma, President Director Technogym Indonesia. 

Keduanya berbagi pandangan tentang bagaimana data dan teknologi bisa mengubah cara atlet berlatih.

“Bersama Technogym, kami ingin meningkatkan kualitas atlet dan program latihan di Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Tujuan kami adalah memperkuat lanskap olahraga nasional melalui inovasi, pengetahuan, dan komitmen bersama terhadap keunggulan,” ujar Ardi.

Dengan hadirnya teknologi dan edukasi langsung di panggung olahraga nasional, Indonesia Sports Summit 2025 menjadi penanda bahwa era training berbasis data dan berstandar internasional mulai mengakar di tanah air.

Sumber: Tribunnews.com
Indonesia Arena
Marc Klok
Persib Bandung
Kementerian Pemuda dan Olahraga
