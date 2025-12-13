Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Dukung BLENC, Turnamen Esport untuk Pelajar dan Mahasiswa

Turnamen esport tingkat nasional ini menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai wadah penyaluran bakat sekaligus pembinaan prestasi generasi muda.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Dukung BLENC, Turnamen Esport untuk Pelajar dan Mahasiswa
HO/IST
TURNAMEN ESPORT - Pembukaan Budi Luhur Esport National Championship (BLENC) yang digelar Universitas Budi Luhur melalui UKM E-Sport. Turnamen esport tingkat nasional ini menyasar pelajar dan mahasiswa. 
Ringkasan Berita:
  • Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti mendukung penuh penyelenggaraan Budi Luhur Esport National Championship (BLENC).
  • Turnamen esport tingkat nasional ini menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai sarana penyaluran bakat.
  • BLENC yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat memberikan fasilitas pertandingan dan beasiswa.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Budi Luhur Esport National Championship (BLENC) yang digelar Universitas Budi Luhur melalui UKM E-Sport.

Turnamen esport tingkat nasional ini menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai wadah penyaluran bakat sekaligus pembinaan prestasi generasi muda di bidang esport.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Universitas Budi Luhur dalam mengembangkan potensi nonakademik mahasiswa.

Ketua Pelaksana BLENC, Fery Kamaludin, M.Kom, mengatakan bahwa kejuaraan ini tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga memberikan manfaat pendidikan bagi peserta berprestasi.

“Universitas Budi Luhur memberikan dukungan penuh, termasuk fasilitas pertandingan serta beasiswa bagi juara 1, 2, dan 3 sebagai bentuk apresiasi atas prestasi peserta,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ia menambahkan, BLENC telah diselenggarakan secara konsisten dan tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat dengan sistem liga yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertandingan.

Ketua BPH Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Julian Bongsoikrama, B.A., M.Sc
Ketua BPH Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Julian Bongsoikrama, B.A., M.Sc (HO/IST)

 

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara itu, Ketua BPH Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Julian Bongsoikrama, B.A., M.Sc, menyampaikan bahwa BLENC memiliki peran strategis dalam pengembangan ekosistem esport.

“Melalui BLENC, para pemain tidak hanya bertanding, tetapi juga belajar menjunjung sportivitas serta mengasah potensi untuk berkembang ke level yang lebih tinggi,” ungkap Julian.

Ia berharap turnamen ini dapat memperkuat komunitas esport serta meningkatkan minat generasi muda terhadap esport sebagai bidang prestasi yang positif dan kompetitif. (*)

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Budi Luhur
Turnamen
eSport
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

64 Tim Ikuti Turnamen Sepakbola Usia Dini ARC 3: Gratis untuk Semua Sekolah Sepakbola

64 Tim Ikuti Turnamen Sepakbola Usia Dini ARC 3: Gratis untuk Semua Sekolah Sepakbola

Jauhi Tawuran dan Narkoba, Gen Z di Tangerang Selatan Diajak Ikut Turnamen E-sport

Jauhi Tawuran dan Narkoba, Gen Z di Tangerang Selatan Diajak Ikut Turnamen E-sport

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas