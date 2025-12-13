Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Dukung BLENC, Turnamen Esport untuk Pelajar dan Mahasiswa

Ringkasan Berita: Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti mendukung penuh penyelenggaraan Budi Luhur Esport National Championship (BLENC).

Turnamen esport tingkat nasional ini menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai sarana penyaluran bakat.

BLENC yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat memberikan fasilitas pertandingan dan beasiswa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Budi Luhur Esport National Championship (BLENC) yang digelar Universitas Budi Luhur melalui UKM E-Sport.

Turnamen esport tingkat nasional ini menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai wadah penyaluran bakat sekaligus pembinaan prestasi generasi muda di bidang esport.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Universitas Budi Luhur dalam mengembangkan potensi nonakademik mahasiswa.

Ketua Pelaksana BLENC, Fery Kamaludin, M.Kom, mengatakan bahwa kejuaraan ini tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga memberikan manfaat pendidikan bagi peserta berprestasi.

“Universitas Budi Luhur memberikan dukungan penuh, termasuk fasilitas pertandingan serta beasiswa bagi juara 1, 2, dan 3 sebagai bentuk apresiasi atas prestasi peserta,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Ia menambahkan, BLENC telah diselenggarakan secara konsisten dan tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat dengan sistem liga yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertandingan.

Ketua BPH Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Julian Bongsoikrama, B.A., M.Sc (HO/IST)

Sementara itu, Ketua BPH Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Julian Bongsoikrama, B.A., M.Sc, menyampaikan bahwa BLENC memiliki peran strategis dalam pengembangan ekosistem esport.

“Melalui BLENC, para pemain tidak hanya bertanding, tetapi juga belajar menjunjung sportivitas serta mengasah potensi untuk berkembang ke level yang lebih tinggi,” ungkap Julian.

Ia berharap turnamen ini dapat memperkuat komunitas esport serta meningkatkan minat generasi muda terhadap esport sebagai bidang prestasi yang positif dan kompetitif. (*)