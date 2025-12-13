Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Update Klasemen Medali SEA Games Malam Ini: Indonesia Tambah 6 Emas, Vietnam Ketar-ketir

Update medali SEA Games 2025 mengulas perjuangan kontingen Indonesia yang berhasil meraup enam medali emas tambahan pada Sabtu (13/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Update Klasemen Medali SEA Games Malam Ini: Indonesia Tambah 6 Emas, Vietnam Ketar-ketir
LOC SEA GAMES Thailand 2025
ATLET INDONESIA - Atlet angkat besi berusia 20 tahun, Luluk Diana Tri Wijayana, ketika memperoleh medali emas pada nomor 48 Kg putri di ajang SEA Games 2025, Sabtu (13/12/2025). Update klasemen medali SEA Games 2025. (Facebook SEA Games 2025 - 13/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia semakin mengejar Vietnam yang menempati posisi runner-up dalam klasemen medali SEA Games 2025
  • Setelah terpaut empat perolehan medali emas, kontingen Merah Putih menyusul dengan enam tambahan medali emas pada hari ini
  • Vietnam pun semakin terancam posisinya dengan jarak keunggulan dua medali emas saja.

 

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 per Sabtu (13/12/2025) malam WIB.

Kontingen Indonesia berhasil menambah enam medali emas hingga update pukul 18.00 WIB.

Tambahan tersebut membuat posisi Merah Putih kian mendekati pesaing terdekatnya, Vietnam.

Dua dari enam medali emas Indonesia disumbangkan melalui cabang olahraga (cabor) menembak.

Dwi Laila, yang sebelumnya meraih emas pada nomor individual 10 meter putri, kembali menambah koleksi medali emas lewat nomor beregu 10 meter putri bersama Dominique Rachmawati dan Yasmin Figlia.

Sementara itu, dari cabang olahraga judo, Dharma I Made tampil sebagai yang terbaik pada nomor 90 Kg putra.

Medali emas pertama bagi Dharma diraih setelah menumbangkan wakil tuan rumah, Puyang Wei.

Secara keseluruhan, cabang judo telah menyumbangkan empat medali emas bagi Indonesia.

Baca juga:  Absen dari SEA Games 2025, Tim Geypens Bawa FC Emmen Bersinar di Liga 2 Belanda

Masih dari olahraga bela diri, cabang karate juga menghadirkan medali emas melalui Joshua Kandou.

Joshua keluar sebagai juara pada nomor 75 Kg putra usai mengalahkan atlet Vietnam, Vo Van Hien.

Namun, perolehan serupa gagal diikuti oleh dua wakil Indonesia lainnya yang juga tampil di partai final karate.

Gregoria Ceyco harus mengakui keunggulan atlet Vietnam, Dinh Thi Huong, pada nomor 68 Kg putri.

Sementara Arif Fadhillah takluk dari Nguyen Thanh Trung di nomor 84 Kg putra.

Kedua Karateka pun hanya berhak menyumbang dua perak bagi Indonesia.

Baca juga: Hasil Mobile Legends SEA Games 2025: Tumbangkan Laos, Timnas MLBB Indonesia Lolos Play-off

Halaman 1/2
12
Tags:
Klasemen Medali SEA Games 2025
SEA Games 2025
Indonesia
Vietnam
Medali SEA Games
