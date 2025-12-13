Jadwal Final Badminton SEA Games 2025 Perorangan: 4 Wakil Indonesia Main, Tunggal Putra Kunci Emas

Ringkasan Berita: Indonesia meloloskan 4 wakil ke final bulu tangkis perorangan SEA Games 2025, ganda putri (Ana/Trias), ganda putra (Sabar/Reza), serta dua tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah.

Medali emas tunggal putra dipastikan milik Indonesia, karena final all Indonesia, Alwi Farhan vs Ubed.

Peluang emas terbuka di sektor ganda, dengan Sabar/Reza berpeluang mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik, dan Ana/Trias berusaha mematahkan rekor buruk melawan Pearly Tan/Thinaah di final ganda putri.

TRIBUNNEWS.COM - Kontingen bulu tangkis Indonesia berpeluang besar menambah pundi-pundi medali emas di SEA Games 2025. Pada partai final nomor perorangan, tim Merah Putih dipastikan meloloskan empat wakil ke laga puncak, dengan tunggal putra menjadi tumpuan utama untuk mengamankan emas.

Final badminton perorangan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu (14/12/2025), penentuan cabang bulu tangkis dan dipastikan menjadi sorotan utama publik Tanah Air.

Terdapat empat wakil Indonesia yang berhasil lolos ke babak final.

Empat wakil tersebut meliputi: Sektor ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (Ana/Trias), ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani (Sabar/Reza), serta sektor tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah (Ubed) dan Alwi Farhan.

PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025). (HO/IST/Dok: PBSI)

Menariknya, sektor tunggal putra dipastikan akan meraih medali emas setelah Ubed dan Alwi tampil apik sejak perempat final.

Alwi maju ke final usai mengalahkan Justin Hoh (Malaysia) pada babak semifinal dalam duel rubber game dengan skor 21-10, 15-21, 21-14.

Adapun Ubed lolos ke final setelah menyingkirkan wakil Malaysia lainnya, Leong Jun Hao dalam dua gim langsung, 21-18, 21-13.

Final all Indonesia di sektor tunggal putra SEA Games 2025 tersebut secara tidak langsung berhasil melanjutkan estafet medali emas pada musim lalu yang diraih oleh Christian Adinata.

Baca juga: Rekap Hasil Semifinal Badminton SEA Games 2025: 4 Wakil Indonesia ke Final, Tunggal Putra Menyala

Dari sektor ganda putra, final all Indonesia sebenarnya hampir terjadi.

Nahas, pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana takluk di tangan ganda Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua gim langsung 10-21, 12-21 pada babak semifinal.

Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang lolos ke final ganda putra SEA Games 2025 otomatis akan melawan Sabar/Reza.

Ini merupakan pertemuan kedua bagi Sabar/Reza dan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di SEA Games 2025.

Pasalnya, mereka sempat bertemu di kelompok beregu putra SEA Games 2025.

Hasilnya, Sabar/Reza keluar sebagai pemenang dua gim langsung dengan skor identik 21-12.

Bermodal hasil tersebut, Sabar/Reza diharapkan mampu menambah medali emas untuk Kontingen Indonesia.